Шок в Берлине. Немецкие элиты в панике из-за военного провала на Украине – вердикт политолога - 30.05.2025 Украина.ру
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Шок в Берлине. Немецкие элиты в панике из-за военного провала на Украине – вердикт политолога
Шок в Берлине. Немецкие элиты в панике из-за военного провала на Украине – вердикт политолога - 30.05.2025 Украина.ру
Шок в Берлине. Немецкие элиты в панике из-за военного провала на Украине – вердикт политолога
Германские власти осознали, что их масштабная военная помощь Украине не приносит ожидаемых результатов, что вызывает растущую панику среди политической элиты ФРГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2025-05-30T20:30
2025-05-30T20:30
новости
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Несмотря на постоянное увеличение объемов поставок вооружений, ситуация на фронте продолжает ухудшаться для ВСУ, что ставит Берлин перед сложным выбором.Борисов отметил, что Германия оказалась в ловушке собственной риторики, открыто заявив о противостоянии с Россией. Это лишает Берлин пространства для маневра."Это их война. Германия открыто признала, что Россия воюет не с Украиной, а с коллективным Западом", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.Также материала на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250527/galya-otmena-germaniya-ne-dat-dalnoboynoe-oruzhie-no-eto-ne-tochno-1063430644.html
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новости, германия, берлин, украина, фридрих мерц, василий прозоров, украина.ру, вооруженные силы украины, поставки, вооружения, оружие, война, война на украине, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, запад
Новости, Германия, Берлин, Украина, Фридрих Мерц, Василий Прозоров, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, поставки, вооружения, оружие, война, война на Украине, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Запад

Шок в Берлине. Немецкие элиты в панике из-за военного провала на Украине – вердикт политолога

20:30 30.05.2025
 
© commons.wikimedia.org / Rainer Lippert
- РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© commons.wikimedia.org / Rainer Lippert
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Германские власти осознали, что их масштабная военная помощь Украине не приносит ожидаемых результатов, что вызывает растущую панику среди политической элиты ФРГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Несмотря на постоянное увеличение объемов поставок вооружений, ситуация на фронте продолжает ухудшаться для ВСУ, что ставит Берлин перед сложным выбором.

"Нет, не хватит. Но деваться немцам некуда. Они поставили все на эту войну", — заявил эксперт о возможностях немецкой оборонной промышленности.

Борисов отметил, что Германия оказалась в ловушке собственной риторики, открыто заявив о противостоянии с Россией. Это лишает Берлин пространства для маневра.
"Это их война. Германия открыто признала, что Россия воюет не с Украиной, а с коллективным Западом", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.
Также материала на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
27 мая, 13:50
Галя, отмена! Германия не даёт дальнобойное оружие, но это не точноЗаявления канцлера ФРГ Мерца о том, что нет никаких ограничения для использования дальнобойного оружия, оказывается не так поняли. Позицию Берлина разъяснил вице-канцлер
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