https://ukraina.ru/20250530/shok-v-berline-nemetskie-elity-v-panike-iz-za-voennogo-provala-na-ukraine--verdikt-politologa-1063512621.html

Шок в Берлине. Немецкие элиты в панике из-за военного провала на Украине – вердикт политолога

Шок в Берлине. Немецкие элиты в панике из-за военного провала на Украине – вердикт политолога - 30.05.2025 Украина.ру

Шок в Берлине. Немецкие элиты в панике из-за военного провала на Украине – вердикт политолога

Германские власти осознали, что их масштабная военная помощь Украине не приносит ожидаемых результатов, что вызывает растущую панику среди политической элиты ФРГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

2025-05-30T20:30

2025-05-30T20:30

2025-05-30T20:30

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вооруженные силы украины

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Несмотря на постоянное увеличение объемов поставок вооружений, ситуация на фронте продолжает ухудшаться для ВСУ, что ставит Берлин перед сложным выбором.Борисов отметил, что Германия оказалась в ловушке собственной риторики, открыто заявив о противостоянии с Россией. Это лишает Берлин пространства для маневра."Это их война. Германия открыто признала, что Россия воюет не с Украиной, а с коллективным Западом", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.Также материала на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/galya-otmena-germaniya-ne-dat-dalnoboynoe-oruzhie-no-eto-ne-tochno-1063430644.html

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