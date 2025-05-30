Полиция Испании ищет украинский "след" в убийстве Портнова - Pais
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрей Портнов / Перейти в фотобанкАндрей Портнов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрей Портнов
Национальная полиция Испании расследует, была ли связь между недавней поездкой бывшего замглавы Администрации президента Украины Андрея Портнова в Киев и его убийством в Мадриде. Об этом 30 мая написала испанская газета Pais со ссылкой на источники
"Украинский юрист Андрей Портнов, 52 лет, за три дня до того, как его застрелили у входа в школу его дочерей в Посуэло-де-Аларкон (Мадрид) 21 мая, побывал на Украине. В настоящее время следователи пытаются установить, может ли эта поездка и указанные контакты быть связаны с его убийством", - говорится в материале издания.
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По информации испанской газеты El Mundo, следствие также рассматривает версию сведения счетов со стороны организованной преступности и действия политического характера.
Тем временем, сеть пестрит другими предположениями о причинах произошедшего. Так, например, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в комментарии News.ru отметил, что убийство Портнова могло быть связано с его влиянием на судебную систему Украины.
"Достаточно жесткий, решительный и влиял на судебную систему Украины до сих пор. По этой причине мог с кем-то вступить в конфликт, и его могли устранить", - сказал Царев.
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник также выразил мнение, что Портнов мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского или для него самого.
Украинский блогер Анатолий Шарий в своем телеграм-канале написал, что убитый Портнов готовился обнародовать компромат на Владимира Зеленского, но попросту не успел. По мнению Шария, "бенефициаром" случившегося может быть только Офис Зеленского, который "убивает своих опасных врагов".
Политтехнолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив в своем телеграм-канале написал, что располагает инсайдерской информацией: Портнов действительно готовил "огромную порцию компромата", но не на Зеленского и его команду.
"А совсем наоборот. Портнов готовил огромный документ на тысячи страниц с описанием деятельности клиентов демпартии США на Украине. И о хищениях сотен миллионов долларов на самых разных программах, ниточки от которых тянутся к истеблишменту демократов в лице Обам и Клинтонов. Заказчиками расследования выступали люди близкие к администрации Трампа", - написал Павлив.
23 мая, 15:33Ниточки ведут к Обамам и Клинтонам: Павлив обнародовал неожиданную версию смерти ПортноваПо делу об убийстве бывшего замглавы Администрации президента Украины, экс-советника Виктора Януковича, адвоката Андрея Портнова появляется новая и "очень интересная информация". Об этом 23 мая в своем телеграм-канале написал политтехнолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Украинский политолог Константин Бондаренко выразил уверенность, что убийство эск-советника Януковича выгодно кому угодно, но только не Зеленскому, потому что "оппозиционером, по крайней мере, к нынешнему режиму, Портнов не был. Более того: избегая публичных выступлений, в частных разговорах принимал сторону власти".
"Страна.ua" процитировала одного из приближенных к Портнову, не пожелавшему раскрывать свою личность. Собеседник издания отметил, что у убитого "был острый конфликт с клиентеллой Демпартии США на Украине.
Есть и еще одна версия, связанная с Вашингтоном: последние события указывают, что с политической арены "убирают" тех, кто формирует такую Украину, какой она сегодня является - нацистскую и коррумпированную. И это, уверены эксперты, одновременно является сигналом к тому, что США отказались от идеи взращивать под боком у России неонацистов, а значит отношения Москвы и Вашингтона "пошли на поправку", и ликвидация "свидетелей Зеленского" продолжится.
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что рассматривать стоит две основные версии: знания Портнова о "кубышечках украинской элиты" и выборы.
"Портнов в последнее время зачастил на Украину. Это может быть связано с тем, что слухи о предстоящих выборах не такие уж безосновательные. То есть Портнов мог рассматривать вопрос о своем возвращении в политику и участии в избирательной кампании. Или лично, или в качестве соратника кого-то из кандидатов. Учитывая его осведомленность и влияние, он мог представлять серьезную угрозу для режима Зеленского", - отметил Прозоров в интервью Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами.
Кто такой Портнов
В 2006 году Портнов был избран депутатом Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко, а в 2010-м перешел в команду Януковича в качестве замглавы Администрации президента. В этой должности он курировал вопросы судебной системы и правовой политики, оказывая большое влияние не только на формирование судейского корпуса, но и судебную систему в целом.
Противники Януковича называли Портнова "серым кардиналом" и считали, что именно он выстроил схему лояльного к Банковой правосудия, которое позволяло преследовать политических оппонентов и блокировать невыгодные для власти решения судов, а также фальсифицировать дела в судах.
В 2014 году, после Майдана, Портнов покинул Украину, сначала выехав в Россию, а затем - в Австрию. В 2019 году он вернулся в Киев с компроматом на представителей послемайданной власти. Генеральная прокуратура Украины возбуждала против него ряд уголовных производств, в частности, о превышении служебных полномочий и причастности к репрессиям против участников Майдана. Однако ни одно дело не завершилось обвинительным приговором. Летом 2022 года СМИ написали, что Портнов сбежал с Украины в Венгрию.
После 2014 года Генеральная прокуратура Украины возбудила против него ряд уголовных производств, в частности, о превышении служебных полномочий и причастности к репрессиям против участников Майдана. Однако ни одно дело не завершилось обвинительным приговором.
В 2014 году Европейский Союз и Канада ввели санкции против Портнова, но в 2015-м ЕС отметил их, признав необоснованными. Канада отменила санкции только в 2024-м, после длительной судебной борьбы. В 2021-м против него ввел санкции Минфин США, обвинив Портнова в использовании влияния для подкупа судей и подрыве судебной реформы на Украине. Кроме того, Портнов числился в базе данных расстрельного сайта "Миротворец" как "изменник родины".
В прошлую среду, 21 мая, Портнова убили у американской школы в Испании. По информации СМИ, неизвестный на мотоцикле несколько раз выстрелил в Портнова, а потом скрылся. По другим источникам, убийц было несколько. Однако ни одного задержанного пока нет.
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