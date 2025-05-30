"Оптоволоконные дроны стали чудо-оружием, против которого РЭБ не работает" — Прозоров - 30.05.2025 Украина.ру
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"Оптоволоконные дроны стали чудо-оружием, против которого РЭБ не работает" — Прозоров
"Оптоволоконные дроны стали чудо-оружием, против которого РЭБ не работает" — Прозоров - 30.05.2025 Украина.ру
"Оптоволоконные дроны стали чудо-оружием, против которого РЭБ не работает" — Прозоров
Российские беспилотники с оптоволоконным управлением демонстрируют исключительную эффективность, оставаясь неуязвимыми для традиционных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
2025-05-30T20:15
2025-05-30T20:15
новости
россия
германия
василий прозоров
рэб
вс рф
дроны
бпла
беспилотники
сво
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Эксперт, наблюдавший применение этих систем, описывает масштабы их использования как впечатляющие. По его словам, новые технологии позволяют российским войскам получать надежную связь даже в условиях активного противодействия противника."Все хвалят наши дроны на оптоволокне. На каком-то этапе они стали чудо-оружием, против которых РЭБ не работает", — констатировал Прозоров.Особенно экспрессивно он описал картину их применения: "Я сам видел лесопосадки, которые затянуты этим оптоволокном как волшебной паутиной в каком-то фэнтези". Это сравнение ярко иллюстрирует масштабы развертывания новых технологических решений на фронте.Развитие этого направления значительно усиливает возможности российской армии в разведке, целеуказании и корректировке огня, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Владимира Орлова: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца.
https://ukraina.ru/20250530/udar-pod-sumami-ili-razgrom-vsu-v-khersone-i-odesse-eksperty-ukrainaru-sdelali-prognoz-o-letney-1063487311.html
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новости, россия, германия, василий прозоров, рэб, вс рф, дроны, бпла, беспилотники, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация
Новости, Россия, Германия, Василий Прозоров, РЭБ, ВС РФ, дроны, БПЛА, беспилотники, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация

"Оптоволоконные дроны стали чудо-оружием, против которого РЭБ не работает" — Прозоров

20:15 30.05.2025
 
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Российские беспилотники с оптоволоконным управлением демонстрируют исключительную эффективность, оставаясь неуязвимыми для традиционных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
Эксперт, наблюдавший применение этих систем, описывает масштабы их использования как впечатляющие. По его словам, новые технологии позволяют российским войскам получать надежную связь даже в условиях активного противодействия противника.
"Все хвалят наши дроны на оптоволокне. На каком-то этапе они стали чудо-оружием, против которых РЭБ не работает", — констатировал Прозоров.
Особенно экспрессивно он описал картину их применения: "Я сам видел лесопосадки, которые затянуты этим оптоволокном как волшебной паутиной в каком-то фэнтези". Это сравнение ярко иллюстрирует масштабы развертывания новых технологических решений на фронте.
Развитие этого направления значительно усиливает возможности российской армии в разведке, целеуказании и корректировке огня, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Владимира Орлова: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца.
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Вчера, 05:30
Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру дали прогноз о летней кампанииВозможно, что операция по возвращению Одессы действительно запланирована. Правда, в таком случае российским военным надо будет освободить и Николаев с областью, так как именно они лежат на пути из Херсона в Одессу. Таким мнением о поделились с журналистами издания Украина.ру российские эксперты
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22:00Разгром ВСУ под Купянском: Алехин раскрыл, как удары российской артиллерии обратили врага в бегство
21:45"Воду и еду на передок теперь носят пешим порядком" — Прозоров рассказал о фронтовой логистике
21:30Немецкая армия на грани краха: политолог раскрыл последствия безумных поставок оружия Украине
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