https://ukraina.ru/20250530/optovolokonnye-drony-stali-chudo-oruzhiem-protiv-kotorogo-reb-ne-rabotaet--prozorov-1063528044.html

"Оптоволоконные дроны стали чудо-оружием, против которого РЭБ не работает" — Прозоров

"Оптоволоконные дроны стали чудо-оружием, против которого РЭБ не работает" — Прозоров - 30.05.2025 Украина.ру

"Оптоволоконные дроны стали чудо-оружием, против которого РЭБ не работает" — Прозоров

Российские беспилотники с оптоволоконным управлением демонстрируют исключительную эффективность, оставаясь неуязвимыми для традиционных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров

2025-05-30T20:15

2025-05-30T20:15

2025-05-30T20:15

новости

россия

германия

василий прозоров

рэб

вс рф

дроны

бпла

беспилотники

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062597311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2acd1955652f38bc824a0fc5949b725.jpg

Эксперт, наблюдавший применение этих систем, описывает масштабы их использования как впечатляющие. По его словам, новые технологии позволяют российским войскам получать надежную связь даже в условиях активного противодействия противника."Все хвалят наши дроны на оптоволокне. На каком-то этапе они стали чудо-оружием, против которых РЭБ не работает", — констатировал Прозоров.Особенно экспрессивно он описал картину их применения: "Я сам видел лесопосадки, которые затянуты этим оптоволокном как волшебной паутиной в каком-то фэнтези". Это сравнение ярко иллюстрирует масштабы развертывания новых технологических решений на фронте.Развитие этого направления значительно усиливает возможности российской армии в разведке, целеуказании и корректировке огня, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Владимира Орлова: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца.

https://ukraina.ru/20250530/udar-pod-sumami-ili-razgrom-vsu-v-khersone-i-odesse-eksperty-ukrainaru-sdelali-prognoz-o-letney-1063487311.html

россия

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, германия, василий прозоров, рэб, вс рф, дроны, бпла, беспилотники, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация