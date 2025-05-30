"Оптоволоконные дроны стали чудо-оружием, против которого РЭБ не работает" — Прозоров
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Российские беспилотники с оптоволоконным управлением демонстрируют исключительную эффективность, оставаясь неуязвимыми для традиционных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
Эксперт, наблюдавший применение этих систем, описывает масштабы их использования как впечатляющие. По его словам, новые технологии позволяют российским войскам получать надежную связь даже в условиях активного противодействия противника.
"Все хвалят наши дроны на оптоволокне. На каком-то этапе они стали чудо-оружием, против которых РЭБ не работает", — констатировал Прозоров.
Особенно экспрессивно он описал картину их применения: "Я сам видел лесопосадки, которые затянуты этим оптоволокном как волшебной паутиной в каком-то фэнтези". Это сравнение ярко иллюстрирует масштабы развертывания новых технологических решений на фронте.
Развитие этого направления значительно усиливает возможности российской армии в разведке, целеуказании и корректировке огня, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Владимира Орлова: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца.
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