Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Украине нужно выбрать мир через переговоры или неизбежное поражение, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций
"Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта", - подчеркнул он, добавив, что Москва настроена на серьезный переговорный процесс, который Киев прервал в 2022 году по агитации Лондона.
Пока на Банковой раздумывают, что дальше делать с переговорами, эксперты, глядя на карту продвижения ВС РФ, предполагают: у Киева остается все меньше времени на выбор, предложенный Небензей.
В частности, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.ру отметил, что глобальные изменения в расстановке сил на международной арене в итоге вынудят Украину капитулировать: "К осени Западу будет не до Украины". А вот так эту тему видят пользователи сети:
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Накануне американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков сообщило, что еще пару недель назад российские войска начали двигаться вперед с самой высокой за год скоростью. И это - только начало летнего прорыва ВС РФ нужного Москве как переговорный козырь.
О том, что сейчас происходит на фронте - в материале Наступление под Харьковым, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР.
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