Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт - 30.05.2025 Украина.ру
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Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт
Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт - 30.05.2025 Украина.ру
Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт
Украине нужно выбрать мир через переговоры или неизбежное поражение, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций
2025-05-30T12:05
2025-05-30T12:05
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Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что РФ предложила провести второй раунд переговоров-2025 с Киевом 2 июня в Стамбуле и готова представить меморандум с условиями мира там. Однако Киев пока не ответил Москве.Пока на Банковой раздумывают, что дальше делать с переговорами, эксперты, глядя на карту продвижения ВС РФ, предполагают: у Киева остается все меньше времени на выбор, предложенный Небензей.В частности, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.ру отметил, что глобальные изменения в расстановке сил на международной арене в итоге вынудят Украину капитулировать: "К осени Западу будет не до Украины". А вот так эту тему видят пользователи сети:Накануне американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков сообщило, что еще пару недель назад российские войска начали двигаться вперед с самой высокой за год скоростью. И это - только начало летнего прорыва ВС РФ нужного Москве как переговорный козырь.О том, что сейчас происходит на фронте - в материале Наступление под Харьковым, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР.
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новости, киев, россия, украина, василий небензя, сергей лавров, александр перенджиев, оон, мид, украина.ру, капитуляция
Новости, Киев, Россия, Украина, Василий Небензя, Сергей Лавров, Александр Перенджиев, ООН, МИД, Украина.ру, капитуляция

Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт

12:05 30.05.2025
 
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Украине нужно выбрать мир через переговоры или неизбежное поражение, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций
"Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта", - подчеркнул он, добавив, что Москва настроена на серьезный переговорный процесс, который Киев прервал в 2022 году по агитации Лондона.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что РФ предложила провести второй раунд переговоров-2025 с Киевом 2 июня в Стамбуле и готова представить меморандум с условиями мира там. Однако Киев пока не ответил Москве.
Пока на Банковой раздумывают, что дальше делать с переговорами, эксперты, глядя на карту продвижения ВС РФ, предполагают: у Киева остается все меньше времени на выбор, предложенный Небензей.
В частности, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.ру отметил, что глобальные изменения в расстановке сил на международной арене в итоге вынудят Украину капитулировать: "К осени Западу будет не до Украины". А вот так эту тему видят пользователи сети:
© соцсети
© соцсети
Накануне американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков сообщило, что еще пару недель назад российские войска начали двигаться вперед с самой высокой за год скоростью. И это - только начало летнего прорыва ВС РФ нужного Москве как переговорный козырь.
О том, что сейчас происходит на фронте - в материале Наступление под Харьковым, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР.
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НовостиКиевРоссияУкраинаВасилий НебензяСергей ЛавровАлександр ПеренджиевООНМИДУкраина.рукапитуляция
 
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