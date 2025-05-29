https://ukraina.ru/20250529/the-new-york-times-rossiya-nachala-na-ukraine-letnee-nastuplenie-1063499402.html

The New York Times: Россия начала на Украине летнее наступление

The New York Times: Россия начала на Украине летнее наступление - 29.05.2025 Украина.ру

The New York Times: Россия начала на Украине летнее наступление

Еще пару недель назад российские войска начали двигаться вперед с самой высокой за год скоростью. И это - только начало летнего прорыва ВС РФ нужного Москве как переговорный козырь. Об этом написало американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков

2025-05-29T16:58

2025-05-29T16:58

2025-05-29T17:54

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Собеседники газеты отметили, что Россия использует наиболее благоприятный сезон сухой погоды, чтобы продвинуться максимально далеко. И впоследствии это будет использовано "в качестве рычага на любых переговорах".Тем временем эксперты дают свои прогнозы о том, как фронтовая картина может измениться в ближайшее время. Так, например, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что на фоне российско-украинских переговоров продвижение армии РФ будет иметь очень большой смысл, ведь тогда "на следующих переговорах можно будет открыто заявить про "шесть-восемь регионов".А вот ветеран Первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что какие-либо выводы делать рано, да и раскрывать свои карты Москва не будет, так как "война - это соревнование с противником в определенных умениях. Берем карты и играем".При этом обозреватель издания МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко не исключает того, что российским командованием запланирована операция по возвращению Одессы, "правда, в таком случае надо будет освободить и Николаев с областью, так как именно они лежат на пути из Херсона в Одессу".Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Владимир Зеленский принял решение досрочно завершить свой визит в Германию и вернуться на Украину "из-за того, что Россия наступает в Сумской области".ВС РФ действительно продвигаются на фронте, в частности, в четверг стало известно об освобождении Строевки в Харьковской области, а также Гнатовки и Шевченко Первого в Донецкой Народной Республике (ДНР).О том, что еще происходит в зоне СВО - в материале Один харьковский и два донецких: каких успехов ВС РФ достигли за сутки.Чуть раньше украинский аналитический ресурс DeepState посетовал, что впервые с декабря 2024 года российские военные смогли освободить более 100 квадратных километров территории всего за неделю.В четверг, 29 мая, глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Москва предложила провести второй раунд переговоров с Киевом 2 июня в Стамбуле и готова представить меморандум с условиями мира там.Днем ранее, 27 мая, Киев отправил свой список условий для заключения мирного соглашения Вашингтону. В офисе президента Украины уточнили, что в представленном Киевом документе говорится о "безусловном прекращении огня", предоставляющем "возможность сесть за стол переговоров", при этом на Банковой считают неприемлемым юридическое признание Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в составе России.А вот информация о содержании российской части меморандума пока не разглашается, однако чуть раньше Лавров подчеркнул, что Россия продолжит настаивать на отмене законов, дискриминирующих русскоязычное население на Украине, добавив, что переговорный процесс "лучше, чем война", однако первопричины конфликта на Украине в любом случае должны быть устранены. Также Лавров заявил, что вопрос легитимности будет ключевым.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Киев пока не ответил на предложение России встретиться 2 июня в Стамбуле.Ранее, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.По мнению обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко, главные события сейчас происходят между раундами переговоров. Свое мнение он обосновал в материале Мастер-класс между раундами переговоров.

https://ukraina.ru/20250528/kharkov-ili-odessa-1063451698.html

https://ukraina.ru/20250527/rekordnoe-prodvizhenie-vs-rf-dalnoboynye-metaniya-frg-itogi-27-maya-1063439638.html

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