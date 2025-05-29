"К осени Западу будет не до Украины": Перенджиев предрек сценарий капитуляции Киева
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Глобальные изменения в расстановке сил на международной арене могут привести к резкому сокращению западной поддержки Украины уже в ближайшие месяцы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
"К осени на Западе может сложиться ситуация, что им точно будет не до Украины, потому что им самим оружие нужно", - заявил эксперт, ссылаясь на растущую напряженность в других регионах мира.
"Трамп уже открыто говорит, что передавать киевскому режиму "Пэтриоты" становится все более рискованно", - добавил Перенджиев, комментируя изменение позиции американского руководства.
Военный аналитик подробно описал, как обострение отношений между США и Китаем влияет на распределение ресурсов западных стран. По его словам, Вашингтону придется перебрасывать военные поставки с украинского направления на азиатско-тихоокеанский регион.
"Дело в том, что сейчас все больше нарастает военное напряжение между США и Китаем. И Вашингтон, и Пекин сосредотачиваются", - пояснил эксперт текущую геополитическую динамику.
Параллельно с этим процессом ВС РФ продолжают успешное продвижение в зоне СВО, что создает предпосылки для изменения формата возможных переговоров с Киевом, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу" на сайте Украина.ру.
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Вчера, 19:30Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружиеВизит Зеленского в Берлин носит символический характер, но все же показывает, что Германия будет поставлять на Украину все оружие (кроме "Таурусов"), которое есть у нее в арсенале. Это касается и РСЗО MARS II с ракетами к ним. Это касается зенитного комплекса IRIS-T. Самоходки PzH 2000 и БМП "Мардер" будут поставляться.
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