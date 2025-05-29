https://ukraina.ru/20250529/k-oseni-zapadu-budet-ne-do-ukrainy-perendzhiev-predrek-stsenariy-kapitulyatsii-kieva-1063498678.html

"К осени Западу будет не до Украины": Перенджиев предрек сценарий капитуляции Киева

"К осени Западу будет не до Украины": Перенджиев предрек сценарий капитуляции Киева - 29.05.2025 Украина.ру

"К осени Западу будет не до Украины": Перенджиев предрек сценарий капитуляции Киева

Глобальные изменения в расстановке сил на международной арене могут привести к резкому сокращению западной поддержки Украины уже в ближайшие месяцы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-05-29T20:30

2025-05-29T20:30

2025-05-29T20:30

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"К осени на Западе может сложиться ситуация, что им точно будет не до Украины, потому что им самим оружие нужно", - заявил эксперт, ссылаясь на растущую напряженность в других регионах мира.Военный аналитик подробно описал, как обострение отношений между США и Китаем влияет на распределение ресурсов западных стран. По его словам, Вашингтону придется перебрасывать военные поставки с украинского направления на азиатско-тихоокеанский регион."Дело в том, что сейчас все больше нарастает военное напряжение между США и Китаем. И Вашингтон, и Пекин сосредотачиваются", - пояснил эксперт текущую геополитическую динамику.Параллельно с этим процессом ВС РФ продолжают успешное продвижение в зоне СВО, что создает предпосылки для изменения формата возможных переговоров с Киевом, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу" на сайте Украина.ру.Также интервью на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами".

https://ukraina.ru/20250528/timofey-borisov-merts-yulit-kogda-rech-idet-o-taurusakh-no-vsu-budut-poluchat-drugoe-nemetskoe-oruzhie-1063474166.html

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