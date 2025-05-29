"К осени Западу будет не до Украины": Перенджиев предрек сценарий капитуляции Киева - 29.05.2025 Украина.ру
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"К осени Западу будет не до Украины": Перенджиев предрек сценарий капитуляции Киева
"К осени Западу будет не до Украины": Перенджиев предрек сценарий капитуляции Киева - 29.05.2025 Украина.ру
"К осени Западу будет не до Украины": Перенджиев предрек сценарий капитуляции Киева
Глобальные изменения в расстановке сил на международной арене могут привести к резкому сокращению западной поддержки Украины уже в ближайшие месяцы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-05-29T20:30
2025-05-29T20:30
новости
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"К осени на Западе может сложиться ситуация, что им точно будет не до Украины, потому что им самим оружие нужно", - заявил эксперт, ссылаясь на растущую напряженность в других регионах мира.Военный аналитик подробно описал, как обострение отношений между США и Китаем влияет на распределение ресурсов западных стран. По его словам, Вашингтону придется перебрасывать военные поставки с украинского направления на азиатско-тихоокеанский регион."Дело в том, что сейчас все больше нарастает военное напряжение между США и Китаем. И Вашингтон, и Пекин сосредотачиваются", - пояснил эксперт текущую геополитическую динамику.Параллельно с этим процессом ВС РФ продолжают успешное продвижение в зоне СВО, что создает предпосылки для изменения формата возможных переговоров с Киевом, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу" на сайте Украина.ру.Также интервью на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами".
https://ukraina.ru/20250528/timofey-borisov-merts-yulit-kogda-rech-idet-o-taurusakh-no-vsu-budut-poluchat-drugoe-nemetskoe-oruzhie-1063474166.html
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новости, запад, россия, киев, александр перенджиев, дональд трамп, василий прозоров, украина.ру, вооруженные силы украины, китай, оружие, сво, спецоперация, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025
Новости, Запад, Россия, Киев, Александр Перенджиев, Дональд Трамп, Василий Прозоров, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Китай, оружие, СВО, Спецоперация, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025

"К осени Западу будет не до Украины": Перенджиев предрек сценарий капитуляции Киева

20:30 29.05.2025
 
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37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Глобальные изменения в расстановке сил на международной арене могут привести к резкому сокращению западной поддержки Украины уже в ближайшие месяцы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
"К осени на Западе может сложиться ситуация, что им точно будет не до Украины, потому что им самим оружие нужно", - заявил эксперт, ссылаясь на растущую напряженность в других регионах мира.
"Трамп уже открыто говорит, что передавать киевскому режиму "Пэтриоты" становится все более рискованно", - добавил Перенджиев, комментируя изменение позиции американского руководства.
Военный аналитик подробно описал, как обострение отношений между США и Китаем влияет на распределение ресурсов западных стран. По его словам, Вашингтону придется перебрасывать военные поставки с украинского направления на азиатско-тихоокеанский регион.
"Дело в том, что сейчас все больше нарастает военное напряжение между США и Китаем. И Вашингтон, и Пекин сосредотачиваются", - пояснил эксперт текущую геополитическую динамику.
Параллельно с этим процессом ВС РФ продолжают успешное продвижение в зоне СВО, что создает предпосылки для изменения формата возможных переговоров с Киевом, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу" на сайте Украина.ру.
Также интервью на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами".
Тимофей Борисов интервью
Вчера, 19:30
Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружиеВизит Зеленского в Берлин носит символический характер, но все же показывает, что Германия будет поставлять на Украину все оружие (кроме "Таурусов"), которое есть у нее в арсенале. Это касается и РСЗО MARS II с ракетами к ним. Это касается зенитного комплекса IRIS-T. Самоходки PzH 2000 и БМП "Мардер" будут поставляться.
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