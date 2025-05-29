https://ukraina.ru/20250529/chem-rossiya-mozhet-otvetit-na-dalnoboynuyu-ugrozu-otvet-na-karte-1063500926.html

Чем Россия может ответить на "дальнобойную" угрозу? Ответ на карте

Чем Россия может ответить на "дальнобойную" угрозу? Ответ на карте - 29.05.2025 Украина.ру

Чем Россия может ответить на "дальнобойную" угрозу? Ответ на карте

России есть что противопоставить дальнобойным западным ракетам, вето на использование которых для ВСУ сняли в начале недели в Берлине. Об этом 29 мая на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности сказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу

2025-05-29T17:40

2025-05-29T17:40

2025-05-29T17:52

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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в своем телеграм-канале добавил, что западным "специалистам", которые "рисуют" дальность своих ракет на карте России, стоит взглянуть на еще одну - обратную."В общем, Берлин, если что, накрывается "кинжалом", тут и "Орешник" не нужен. А если стрелять из Калининграда, хватит пары-тройки "Инскандеров" с ядерными боеголовками, чтобы поставить точку в истории Германии", - резюмировал Онуфриенко.В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что снимает вето на дальнобойные атаки западными ракетами по российским территориям, а спустя день, во вторник, добавил, что это решение было принято Берлином "несколько месяцев назад".При этом теме таких ударов уже исполнился год: активно продвигать ее Запад начал еще в мае прошлого года. Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов: Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием.Ряд экспертов отметили, что решение Мерца позволит ВСУ увеличить глубину ударов по российским территориям, а также даст Киеву возможность получить крылатые ракеты немецко-шведской разработки Taurus дальностью до 500 километров. Однако пока, даже несмотря на личный визит Владимира Зеленского в Берлин, прямых обещаний о передаче ВСУ ракет немецкий канцлер не сделал: Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил.Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя тему, заметил, что снятие вето с дальнобойных ударов не способно переломить ход конфликта, так как в Германии таких ракет всего несколько сотен, и многие из них вообще не в боевой готовности: Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall.На Украине придерживаются того же мнения, уточняя, что и у Киева запасы дальнобойных ракет практически исчерпаны. Не брызжут оптимизмом даже закоренелые нацисты, например, жена украинского неонациста и основателя "Азова"* Андрея Билецкого**, телеведущая Татьяна Даниленко сказала, что надежды на немецкие дальнобойные ракеты преувеличены, так как даже если их начнут поставлять, они не смогут уничтожить российскую промышленность или истощить ПВО.Актуальное интервью по теме: Александр Котов: Чем больше Мерц намекает по поводу "Таурусов", тем жестче становится позиция РФ.* Признан экстремистской организацией в РФ.** Признан в РФ террористом и экстремистом.

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новости, россия, берлин, киев, фридрих мерц, михаил онуфриенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, совбез