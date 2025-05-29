Чем Россия может ответить на "дальнобойную" угрозу? Ответ на карте
17:40 29.05.2025 (обновлено: 17:52 29.05.2025)
© Freepik.comОрешник
© Freepik.com
России есть что противопоставить дальнобойным западным ракетам, вето на использование которых для ВСУ сняли в начале недели в Берлине. Об этом 29 мая на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности сказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу
"То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании. Так сняли или не сняли? <…> А что касается нашей реакции, могу сказать — поверьте, нам есть, что снимать в ответ на их снятие, - заявил он.
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в своем телеграм-канале добавил, что западным "специалистам", которые "рисуют" дальность своих ракет на карте России, стоит взглянуть на еще одну - обратную.
"В общем, Берлин, если что, накрывается "кинжалом", тут и "Орешник" не нужен. А если стрелять из Калининграда, хватит пары-тройки "Инскандеров" с ядерными боеголовками, чтобы поставить точку в истории Германии", - резюмировал Онуфриенко.
© Life
© Life
В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что снимает вето на дальнобойные атаки западными ракетами по российским территориям, а спустя день, во вторник, добавил, что это решение было принято Берлином "несколько месяцев назад".
При этом теме таких ударов уже исполнился год: активно продвигать ее Запад начал еще в мае прошлого года. Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов: Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием.
Ряд экспертов отметили, что решение Мерца позволит ВСУ увеличить глубину ударов по российским территориям, а также даст Киеву возможность получить крылатые ракеты немецко-шведской разработки Taurus дальностью до 500 километров. Однако пока, даже несмотря на личный визит Владимира Зеленского в Берлин, прямых обещаний о передаче ВСУ ракет немецкий канцлер не сделал: Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил.
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя тему, заметил, что снятие вето с дальнобойных ударов не способно переломить ход конфликта, так как в Германии таких ракет всего несколько сотен, и многие из них вообще не в боевой готовности: Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall.
На Украине придерживаются того же мнения, уточняя, что и у Киева запасы дальнобойных ракет практически исчерпаны. Не брызжут оптимизмом даже закоренелые нацисты, например, жена украинского неонациста и основателя "Азова"* Андрея Билецкого**, телеведущая Татьяна Даниленко сказала, что надежды на немецкие дальнобойные ракеты преувеличены, так как даже если их начнут поставлять, они не смогут уничтожить российскую промышленность или истощить ПВО.
Актуальное интервью по теме: Александр Котов: Чем больше Мерц намекает по поводу "Таурусов", тем жестче становится позиция РФ.
* Признан экстремистской организацией в РФ.
** Признан в РФ террористом и экстремистом.
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