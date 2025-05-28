https://ukraina.ru/20250528/vstrecha-putina-i-zelenskogo-memorandum-po-ukraine-i-novyy-raund-peregovorov-glavnye-zayavleniya-1063464398.html

Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления Пескова

Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления Пескова - 28.05.2025 Украина.ру

Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления Пескова

Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна. Переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия. Пока не будут согласованы позиции обеих сторон, СВО будет продолжаться. Такие заявления 28 мая сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-05-28T15:19

2025-05-28T15:19

2025-05-28T15:19

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В ходе общения с журналистами он призвал аккуратно относиться к "откровениям" по украинскому урегулированию в СМИ, потому что там много фейков или откровенной лжи. Отвечая на вопрос о том, хочет ли Москва закрепить отказ Украины от вступления в НАТО официально, Песков подчеркнул, что содержимое документов, которые предстоит согласовать, не обсуждает. Он также заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна, однако должна стать итогом конкретных договоренностей Москвы и Киева. По словам Пескова, проекты меморандумов РФ и Украины вскоре станут известны, после этого речь пойдет о новом раунде переговоров. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что решения о смене места проведения нового раунда переговоров Москвы и Киева не принималось. По словам Пескова, выбранная площадка для переговоров должна устраивать обе стороны. "В настоящий момент не принималось каких-либо решений о месте проведения очередного раунда переговоров", — сказал Песков.Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог предполагал, что переговоры Москвы и Киева можно было бы провести в Женеве. Помимо вышеперечисленных заявлений, Песков обозначил еще несколько тезисов: — Для обсуждения с Украиной условий прекращения огня готовится документ, а пока СВО продолжается; — Соотношение военных и гражданских лиц, переданных при обмене пленными в формате "1000 на 1000", говорит само за себя; — Слова Зеленского о подготовке соглашения с ЕС о дальнобойном оружии подтверждают оправданность стремлений РФ устранить первопричины конфликта; — США прикладывают изрядные усилия для урегулирования на Украине, РФ благодарна им за посредничество; Песков подчеркнул, что в рамках украинского урегулирования есть множество нюансов, которыми нельзя жертвовать, исходя из национальных интересов. Он обратил внимание, что есть они и у России, и у США."Мы ведем очень напряженную работу, готовимся к следующему раунду переговоров с украинской стороной, и мы будем продолжать наши контакты с американцами", — заключил Песков.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что меморандум по урегулированию украинского конфликта Москва передаст Киеву, как только он будет разработан. Она также уточнила, что в документе будут обозначены возможные сроки урегулирования на Украине.Сегодня, 28 мая, Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России и американским лидером Дональдом Трампом. Однако украинский политик не уверен в том, что лидеры государств смогут прийти к согласию. Он заявил, что война может продлиться еще год."Июнь 2026 — мы все надеемся, что войны уже не будет. Но при этом понимаем, что экономическое давлений от санкций у России будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно", — сказал Зеленский.Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности заявил, что о новом раунде переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время.По его словам, переговоры лучше, чем война, но для успешного завершения конфликта необходимо устранить его первопричины. Подробнее о заявлениях Лаврова — в публикации Лавров анонсировал новый раунд переговоров Москвы и Киева.О других новостях на сегодняшний день — в публикации Зеленский угрожает Курской области, Медведев дает отпор США. Главное на 13:00.

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https://ukraina.ru/20250528/trekhstoronnie-peregovory-ili-esche-god-voyny-glavnoe-iz-zayavleniy-zelenskogo--1063454579.html

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