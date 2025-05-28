Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления Пескова - 28.05.2025 Украина.ру
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Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления Пескова
Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления Пескова - 28.05.2025 Украина.ру
Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления Пескова
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна. Переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия. Пока не будут согласованы позиции обеих сторон, СВО будет продолжаться. Такие заявления 28 мая сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2025-05-28T15:19
2025-05-28T15:19
новости
россия
украина
москва
дмитрий песков
владимир зеленский
сергей лавров
нато
ес
переговоры
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В ходе общения с журналистами он призвал аккуратно относиться к "откровениям" по украинскому урегулированию в СМИ, потому что там много фейков или откровенной лжи. Отвечая на вопрос о том, хочет ли Москва закрепить отказ Украины от вступления в НАТО официально, Песков подчеркнул, что содержимое документов, которые предстоит согласовать, не обсуждает. Он также заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна, однако должна стать итогом конкретных договоренностей Москвы и Киева. По словам Пескова, проекты меморандумов РФ и Украины вскоре станут известны, после этого речь пойдет о новом раунде переговоров. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что решения о смене места проведения нового раунда переговоров Москвы и Киева не принималось. По словам Пескова, выбранная площадка для переговоров должна устраивать обе стороны. "В настоящий момент не принималось каких-либо решений о месте проведения очередного раунда переговоров", — сказал Песков.Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог предполагал, что переговоры Москвы и Киева можно было бы провести в Женеве. Помимо вышеперечисленных заявлений, Песков обозначил еще несколько тезисов: — Для обсуждения с Украиной условий прекращения огня готовится документ, а пока СВО продолжается; — Соотношение военных и гражданских лиц, переданных при обмене пленными в формате "1000 на 1000", говорит само за себя; — Слова Зеленского о подготовке соглашения с ЕС о дальнобойном оружии подтверждают оправданность стремлений РФ устранить первопричины конфликта; — США прикладывают изрядные усилия для урегулирования на Украине, РФ благодарна им за посредничество; Песков подчеркнул, что в рамках украинского урегулирования есть множество нюансов, которыми нельзя жертвовать, исходя из национальных интересов. Он обратил внимание, что есть они и у России, и у США."Мы ведем очень напряженную работу, готовимся к следующему раунду переговоров с украинской стороной, и мы будем продолжать наши контакты с американцами", — заключил Песков.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что меморандум по урегулированию украинского конфликта Москва передаст Киеву, как только он будет разработан. Она также уточнила, что в документе будут обозначены возможные сроки урегулирования на Украине.Сегодня, 28 мая, Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России и американским лидером Дональдом Трампом. Однако украинский политик не уверен в том, что лидеры государств смогут прийти к согласию. Он заявил, что война может продлиться еще год."Июнь 2026 — мы все надеемся, что войны уже не будет. Но при этом понимаем, что экономическое давлений от санкций у России будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно", — сказал Зеленский.Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности заявил, что о новом раунде переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время.По его словам, переговоры лучше, чем война, но для успешного завершения конфликта необходимо устранить его первопричины. Подробнее о заявлениях Лаврова — в публикации Лавров анонсировал новый раунд переговоров Москвы и Киева.О других новостях на сегодняшний день — в публикации Зеленский угрожает Курской области, Медведев дает отпор США. Главное на 13:00.
https://ukraina.ru/20250528/vsu-ne-pokinut-kurskuyu-oblast-do-peremiriya-zayavil-zelenskiy--1063454081.html
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Новости, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, ЕС, переговоры, Владимир Путин, Дональд Трамп

Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления Пескова

15:19 28.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна. Переговорные команды России и Украины занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия. Пока не будут согласованы позиции обеих сторон, СВО будет продолжаться. Такие заявления 28 мая сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
В ходе общения с журналистами он призвал аккуратно относиться к "откровениям" по украинскому урегулированию в СМИ, потому что там много фейков или откровенной лжи. Отвечая на вопрос о том, хочет ли Москва закрепить отказ Украины от вступления в НАТО официально, Песков подчеркнул, что содержимое документов, которые предстоит согласовать, не обсуждает.
"Обмениваться позициями [с украинской стороной] предстоит в дискретном непубличном режиме и делать это через прессу было бы неправильно. <...> Очень много сейчас рассуждений, нередко большая их часть абсолютна неверна, или фейки, или откровенная ложь", — пояснил спикер Кремля.
Он также заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна, однако должна стать итогом конкретных договоренностей Москвы и Киева. По словам Пескова, проекты меморандумов РФ и Украины вскоре станут известны, после этого речь пойдет о новом раунде переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что решения о смене места проведения нового раунда переговоров Москвы и Киева не принималось. По словам Пескова, выбранная площадка для переговоров должна устраивать обе стороны.
"В настоящий момент не принималось каких-либо решений о месте проведения очередного раунда переговоров", — сказал Песков.
Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог предполагал, что переговоры Москвы и Киева можно было бы провести в Женеве.
- РИА Новости, 1920, 28.05.2025
10:45
ВСУ не покинут Курскую область до перемирия, заявил Зеленский Украинские подразделения находятся в Курской области и имеют на этом направлении "хорошие наработки". Такое заявление 28 мая на встрече с журналистами сделал Владимир Зеленский, сообщило украинское издание "Страна.ua"
Помимо вышеперечисленных заявлений, Песков обозначил еще несколько тезисов:
— Для обсуждения с Украиной условий прекращения огня готовится документ, а пока СВО продолжается;
— Соотношение военных и гражданских лиц, переданных при обмене пленными в формате "1000 на 1000", говорит само за себя;
— Слова Зеленского о подготовке соглашения с ЕС о дальнобойном оружии подтверждают оправданность стремлений РФ устранить первопричины конфликта;
— США прикладывают изрядные усилия для урегулирования на Украине, РФ благодарна им за посредничество;
Песков подчеркнул, что в рамках украинского урегулирования есть множество нюансов, которыми нельзя жертвовать, исходя из национальных интересов. Он обратил внимание, что есть они и у России, и у США.
"Мы ведем очень напряженную работу, готовимся к следующему раунду переговоров с украинской стороной, и мы будем продолжать наши контакты с американцами", — заключил Песков.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что меморандум по урегулированию украинского конфликта Москва передаст Киеву, как только он будет разработан. Она также уточнила, что в документе будут обозначены возможные сроки урегулирования на Украине.
Сегодня, 28 мая, Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России и американским лидером Дональдом Трампом. Однако украинский политик не уверен в том, что лидеры государств смогут прийти к согласию. Он заявил, что война может продлиться еще год.
"Июнь 2026 — мы все надеемся, что войны уже не будет. Но при этом понимаем, что экономическое давлений от санкций у России будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно", — сказал Зеленский.
Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности заявил, что о новом раунде переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время.
По его словам, переговоры лучше, чем война, но для успешного завершения конфликта необходимо устранить его первопричины. Подробнее о заявлениях Лаврова — в публикации Лавров анонсировал новый раунд переговоров Москвы и Киева.
11:02
Трехсторонние переговоры или еще год войны: главное из заявлений Зеленского Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом 28 мая глава киевского режима заявил на встрече с журналистами, сообщило украинское издание "Страна.ua"
О других новостях на сегодняшний день — в публикации Зеленский угрожает Курской области, Медведев дает отпор США. Главное на 13:00.
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