https://ukraina.ru/20250528/merts-naryadil-zelenskogo-v-bronepidzhak-berlin-zapuskaet-novuyu-programmu-militarizatsii-ukrainy-1063468129.html

Мерц нарядил Зеленского в бронепиджак. Берлин запускает новую программу милитаризации Украины

Мерц нарядил Зеленского в бронепиджак. Берлин запускает новую программу милитаризации Украины - 28.05.2025 Украина.ру

Мерц нарядил Зеленского в бронепиджак. Берлин запускает новую программу милитаризации Украины

Владимир Зеленский с Украины посетил оцепленный полицейскими Берлин. Его встретил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Оба сообщили о запуске новой программы милитаризации Украины, которая якобы должна содействовать мирному урегулированию

2025-05-28T16:52

2025-05-28T16:52

2025-05-28T16:52

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Владимир Зеленский посетил Берлин. Гостя с Украины заселили в отель на Потсдамской площади, а затем отвезли на встречу к новому канцлеру Фридриху Мерцу. Канцлер ждал его на красной ковровой дорожке, и как только Зеленский вылез из автомобиля, он сразу начал крепко жать и трясти его руку.Зеленский, видимо, такой прыти он немца не ожидал. Он сменил черную толстовку на черный пиджак, и как бы всем своим видом показывал: да подожди ты, мне надо пиджак-бронежилет застегнуть.Канцлер снова протянул руку для приветствия - уже для фотографии. И опять поспешил - пальцы Зеленского поочередно мусолили три злосчастных пуговицы. Мерц резко одернул руку и улыбнулся - так обычно ведут себя с маленькими детьми. И правда, по возрасту Мерц действительно годится Зеленскому в отцы, разница в 22 года. Итак, дядя Фридрих навис над невысоким Володькой, покачивал головой, улыбался и смеялся, журил, а сам, наверное, думал: "только бы, гад, не "Таурусы" попросил, а то Россия не простит".Хозяин и гость позировали для фотографов, где-то позади выстроились у еще одной красной дорожки две делегации: немецкая и украинская. Мерц предложил жестом подойти к ним, и пока он вел гостя, где-то по кустам гуськом быстро-быстро перебегали полицейские. За огромным зеленым кустом у них был штаб - там собрались человек с десять, и все они не сводили глаз не то с Мерца, не то с пиджака Зеленского.И вот, все уже поздоровались друг с другом, но это еще не всё. Мерц на всякий случай тоже жал руки немецким чиновникам - иначе, вдруг, обидятся? Зеленский своих ермаков и сибиг такой чести не удостоил.Тогда немецкий офицер скомандовал военному оркестру играть гимн. И музыканты в форме грянули унылую "Ще невмерлу" так, будто аранжировку переписывал сам Иоганн Себастьян Бах. Извините, но субъективно никто и никогда не исполнял украинский гимн так хорошо, как это сделали немцы при Мерце. Зеленский заценил, положил на живот руку - нет, так у них принято не бронежилет придерживать, а позировать на публику под гимн. Его губы что-то мямлили, Мерц смотрел по сторонам. Полицейские за забором - шесть человек - просто смотрели на тех, кого им приказано охранять вместе с общественным порядком.Общественный порядок и протокол оказались не нарушены. А, как известно из немецкой пословицы "Ordnung muss sein", порядок должен быть.После немецкого гимна Мерц повел Зеленского на другую красную дорожку. "Сюда", "стой", "пошли" - командовал Мерц гостю. Канцлер поклонился музыкантам в знак благодарности, пришлось повторить и Зеленскому.Зеленского завели внутрь. Немецкие и украинские чиновники вздохнули и сошли с позиций на красной дорожке. "Обережно, обережно", - сказал другим журналистам ведущий прямой видеотрансляции, и его камера показала черный экран.Немецкие журналисты объяснили: в Берлине дежурят 2400 полицейских, так как визиту Зеленого присвоен наивысший уровень безопасности - "0". Это значит, что полиция действует так, будто ожидает нападений и убийств. А для обычных горожан это всего лишь отмена городских электричек и сбои в работе другого общественного транспорта.Улицы вокруг правительственного квартала перекрыты, выставлены ограждения и полицейские патрули. Водителей попросили объезжать такие участки за три версты.Прошел час. Оба вышли к журналистам, оба в расстегнутых пиджаках в нарушение немецкого протокола безопасности. Мерц назвал пять тем, которые успел обсудить с Зеленским, четыре из которых - вода-водой про "мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется". А вот пятая - о дальнейшей милитаризации Украины."Наши министры сегодня подпишут заявление о намерениях, о совместном производстве дальнобойного вооружения, так называемого Long Range Fire. И не будет ограничений для применения дальнобойного оружия. Украина сможет в полном объеме себя защищать, а также поражать военные цели вне украинской территории. Это начало новой формы военно-промышленного сотрудничества", - сказал Мерц.Сколько же Германия вложит в это производство денег? Мерц уклонился от ответа. Немецким налогоплательщикам не нужно знать, почему на самом деле будут дорожать медицинские и коммунальные услуги, ведь главная причина уже названа: Украина.- Так насколько это реалистично? - спросили у Мерца журналисты.- Мы будем интенсифицировать наше сотрудничество, но прежде всего будем заботиться о том, чтобы украинская армия получила всё, что ей нужно, что мы можем дать, чтобы Украина успешно защищалась, оборонялась, - ответил он.- Сегодня наши стороны подписывают соответствующие документы, с которых начнется финансирование именно этих новых проектов. Они уже есть, - сказал Зеленский и пояснил: подписание документов - первые шаги к финансированию.Финансированию чего? Каких проектов? А откуда деньги? Про деньги немецкие журналисты, кстати, переспросили: откуда Мерц будет брать евро для финансирования Украины? Чтобы ему было проще отвечать, журналисты подсказали: может, украсть из замороженных российских активов?Подсказка пригодилась. На встрече стран "Большой семерки" уже договорились забирать проценты с российских активов и направлять их на вооружение Украины. По подсчетам Мерца, речь идет о 50 млрд евро. А государственный бюджет ФРГ в стороне не останется. От него тоже сколько-то отщипнут в 2026 году, и эти деньги будут потрачены на закупку "как можно больше оружия". Мерц извинился, и добавил: вообще-то эти вещи сначала должны обсудить между двумя правительствами.Причем оба, и Зеленский, и Мерц заявили журналистам, что хотели бы закончить войну. Как может поддержать эти благие намерения расширение военно-технического сотрудничества и вооружение дальнобойными ракетами - не ясно. Министр обороны Украины Рустем Умеров, сказал Зеленский, якобы звонил главе российской делегации переговорщиков Владимиру Мединскому и просил передать Киеву меморандум. Мединский пообещал сделать это, но украинская сторона не дождалась.И вот поэтому, следует из рассказа Зеленского, на Россию нужно усилить давление, и вот поэтому он там, в Берлине, окруженный полицейскими и в бронепиджаке рассказывает о милитаризации Украины."Все ждут!", - сказал Зеленский. - "А надо не ждать, надо делать".Господин канцлер Мерц, когда был в Киеве, угрожал России санкциями. Чего канцлер Мерц ждет сейчас?Этот вопрос разозлил господина канцлера ФРГ. Он нахмурился, посмотрел на журналиста исподлобья, и, гневно потряхивая головой, напомнил о 17-м пакете антироссийских санкций Евросоюза. "И работаем над 18-м пакетом санкций!", добавил он.Зеленский пытался казаться честным. Он рассказал о том, как провел закрытую встречу с украинскими журналистами, на которой якобы показал им доклад от украинских спецслужб. В этом докладе указывалось на то, что российская армия почувствует западные санкции только к лету 2026 года. А столько времени у Украины нет, столько она воевать не сможет. Поэтому он настаивает, помимо дипломатического давления на Москву, на введение новых санкций против российской энергетики и производителей электронных компонентов.На этом общение закончилось. "Таурусы" никто публично не просил, поэтому обещать их никому публично не пришлось. И так наговорили с три короба.И в России этому всему дали краткое и емкое объяснение:"Это лишний раз подчеркивает оправданность нашего стремления ликвидировать первопричины этого кризиса, этого конфликта. Именно первопричины этого кризиса представляют собой существенную угрозу нашим интересам", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Москва рассчитывает, что несмотря на провокационные действия Берлина, процесс украинского урегулирования удастся продолжить.

https://ukraina.ru/20250528/zelenskiy-skhodil-na-svidanie-s-mertsem-no-buket-taurus-ne-poluchil-1063465587.html

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