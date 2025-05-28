"Попроси политическое убежище в России": американка обратилась к своему племяннику из ВСУ - 28.05.2025 Украина.ру
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"Попроси политическое убежище в России": американка обратилась к своему племяннику из ВСУ
"Попроси политическое убежище в России": американка обратилась к своему племяннику из ВСУ - 28.05.2025 Украина.ру
"Попроси политическое убежище в России": американка обратилась к своему племяннику из ВСУ
Гражданка США Ника Уайт записала видеообращение к своему племяннику Евгению Беспарточному, который попал в плен к российским военным из группировки "Север". Она попросила родственника не возвращаться на Украину, говорится в сообщении телеграм-канала российской группировкой войск "Север"
2025-05-28T15:09
2025-05-28T15:09
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Беспарточный сдался в плен к российским военным с помощью бота обратной связи. Выяснилось, что его мать и сестра являются гражданами России, тетя постоянно проживает в США, а жена с ребенком остались на Украине.После сообщения от Уайт украинский военный обратился с просьбой оставить его на территории страны до окончания боевых действий и рассмотреть возможность предоставления ему политического убежища с перспективой получения гражданства РФ.Это не первый подобный случай. Так, в ноябре прошлого года сестра украинского военнослужащего Романа Зельниченко посоветовала ему и его сослуживцам попавшим в плен, не идти на обмен, а оставаться в России: Пленного украинца вылечили в России. Родные посоветовали ему не возвращаться.В середине октября прошлого года похожий совет своему сыну дал пленный сотрудник районного ТЦК (военкомата) Киевской области Руслан Тагеев. Он заявил, что боится мобилизации наследника, и если призыва избежать все же не удастся, то сыну следует "сделать правильный выбор" - сдастся в плен Вооруженным силам России.Радиочастота 149.200 и позывной "Волга" созданы российской Армией для украинских солдат, осознавших происходящее и принявших решение сохранить свою жизнь, сдавшись в плен.Другие новости дня: Обгоревший жетон: в зоне СВО нашли "паспорт" польской наемницы.
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новости, россия, украина, сша, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины

"Попроси политическое убежище в России": американка обратилась к своему племяннику из ВСУ

15:09 28.05.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Гражданка США Ника Уайт записала видеообращение к своему племяннику Евгению Беспарточному, который попал в плен к российским военным из группировки "Север". Она попросила родственника не возвращаться на Украину, говорится в сообщении телеграм-канала российской группировкой войск "Север"

"Мы все хотим попросить тебя не возвращаться на Украину. Пожалуйста, оставайся в России, попроси политическое убежище", - обратилась женщина к своему племяннику.

Беспарточный сдался в плен к российским военным с помощью бота обратной связи. Выяснилось, что его мать и сестра являются гражданами России, тетя постоянно проживает в США, а жена с ребенком остались на Украине.
После сообщения от Уайт украинский военный обратился с просьбой оставить его на территории страны до окончания боевых действий и рассмотреть возможность предоставления ему политического убежища с перспективой получения гражданства РФ.
Это не первый подобный случай. Так, в ноябре прошлого года сестра украинского военнослужащего Романа Зельниченко посоветовала ему и его сослуживцам попавшим в плен, не идти на обмен, а оставаться в России: Пленного украинца вылечили в России. Родные посоветовали ему не возвращаться.
В середине октября прошлого года похожий совет своему сыну дал пленный сотрудник районного ТЦК (военкомата) Киевской области Руслан Тагеев. Он заявил, что боится мобилизации наследника, и если призыва избежать все же не удастся, то сыну следует "сделать правильный выбор" - сдастся в плен Вооруженным силам России.
Радиочастота 149.200 и позывной "Волга" созданы российской Армией для украинских солдат, осознавших происходящее и принявших решение сохранить свою жизнь, сдавшись в плен.
Другие новости дня: Обгоревший жетон: в зоне СВО нашли "паспорт" польской наемницы.
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