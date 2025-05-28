"Попроси политическое убежище в России": американка обратилась к своему племяннику из ВСУ
Гражданка США Ника Уайт записала видеообращение к своему племяннику Евгению Беспарточному, который попал в плен к российским военным из группировки "Север". Она попросила родственника не возвращаться на Украину, говорится в сообщении телеграм-канала российской группировкой войск "Север"
"Мы все хотим попросить тебя не возвращаться на Украину. Пожалуйста, оставайся в России, попроси политическое убежище", - обратилась женщина к своему племяннику.
После сообщения от Уайт украинский военный обратился с просьбой оставить его на территории страны до окончания боевых действий и рассмотреть возможность предоставления ему политического убежища с перспективой получения гражданства РФ.
Это не первый подобный случай. Так, в ноябре прошлого года сестра украинского военнослужащего Романа Зельниченко посоветовала ему и его сослуживцам попавшим в плен, не идти на обмен, а оставаться в России: Пленного украинца вылечили в России. Родные посоветовали ему не возвращаться.
В середине октября прошлого года похожий совет своему сыну дал пленный сотрудник районного ТЦК (военкомата) Киевской области Руслан Тагеев. Он заявил, что боится мобилизации наследника, и если призыва избежать все же не удастся, то сыну следует "сделать правильный выбор" - сдастся в плен Вооруженным силам России.
Радиочастота 149.200 и позывной "Волга" созданы российской Армией для украинских солдат, осознавших происходящее и принявших решение сохранить свою жизнь, сдавшись в плен.
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