https://ukraina.ru/20250528/pavel-leonov-o-tom-chto-voennoe-delo---iskusstvo-poetomu-nasha-zadacha-peredumat-protivnika-1063458482.html

Павел Леонов о том, что военное дело - искусство, поэтому наша задача "передумать противника"

Павел Леонов о том, что военное дело - искусство, поэтому наша задача "передумать противника" - 28.05.2025 Украина.ру

Павел Леонов о том, что военное дело - искусство, поэтому наша задача "передумать противника"

В Эстонии недавно прошли учения НАТО "Еж 2025", где отрабатывалось отражение "агрессии" России. Так что противника недооценивать не надо, его лучше немного переоценивать. Да, у Европы какие-то вещи получаются лучше. Поэтому наша задача либо догнать и перегнать, причем повседневной работой, а не героическими стахановскими рывками.

2025-05-28T17:55

2025-05-28T17:55

2025-05-28T17:55

интервью

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европа

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вооруженные силы украины

черноморский флот

ес

дроны

беспилотники

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов.Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон пытается "стреножить" Черноморский флот РФ, снабжая Киев противокорабельными ракетами и создавая флотилии безэкипажных катеров. В начале мая силы НАТО и Эстонии попытались захватить танкер Jaguar в нейтральных водах Балтийского моря. Председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал попытки западных стран ограничить судоходство в Балтийском море актами пиратства.- Павел, какой флот нужен России, чтобы отвечать на все эти угрозы?- Сделаю небольшое технократическое вступление по поводу Черноморского флота. Британская компания Kraken Technology Group предоставила для сил спецопераций США и других потребителей из Евросоюза несколько морских безэкипажных катеров K3 Scout Medium, Heavy и Max от 600 кг до 10 тонн полезной нагрузки, с дальностью в 2000 миль и способностью совершать месячное автономное плавание. Это дизельные катера со скоростью 40-55 узлов. Они могут нести на себе дроны типа Switchblade.Они работают роем, для управления используется инерциально-оптическая система. Поскольку британские специалисты работают в интересах ВСУ, то поставки на Украину могут произойти в уже используемом формате "мы вам поставляем – вы нам даете отчет об использовании".Строительство же флота для России является довольно сложной задачей. У нас не так много точек, где можно строить. К тому же идут споры о том, что именно надо строить. И тут люди, незнакомые с историческим опытом, утверждают, что нам крупный флот не нужен, крупные корабли это от лукавого. А нужно строить много мелких кораблей, так называемый москитный флот. Но мы на эти грабли уже наступали. В СССР огромный москитный флот построили в 30-е годы, потом эту ошибку повторили в 50-е. Потом выяснилось, что он полноценно выполнять задачи крупного флота не может, а стоит столько же, сколько и настоящий.Поэтому вариант строить катера по 400-600 тонн водоизмещения, это хорошо только для охраны водного района. Крупные корабли нужны, например, для сопровождения нашего торгового флота. Читатели могут не знать, что сильное волнение воспрещает движение судов речного класса. А большая часть нашего побережья на Севере и на Дальнем Востоке океаническая. При сильной непогоде весь наш москитный флот будет привязан к берегу. То есть если обратиться к историческому опыту, то постройка такого флота это вредительство в масштабах государства.Теперь что касается проектов. У нас есть несколько хороших проектов, которые надо модернизировать, чтобы не получилась ситуация, когда рубка закрывает обзор РЛС. То есть нам нужен какой-то проект, который на одной платформе будет представлять несколько вариаций. Но не универсальные корабли-трансформеры, американцы уже наступили на эти грабли с созданием проекта LCS. Эта модульная трансформированная штука, оказалась очень дорогой и неэффективной.Для нас хорошим вариантом будет строительство кораблей на базе фрегата. То есть фрегаты ПВО, фрегаты ПЛО. То есть корпус один, а форма надстроек разная. Плюс нам необходимы корабли, которые будут выполнять задачи противоминной, противодроновой борьбы. Потому что как только морские дроны станут подводными, задача борьбы с ними будет крайне нетривиальной, когда они организуют подводный канал связи. А не надводный, как сейчас.- Западные страны сняли ограничения на удары дальнобойным оружием по территории России. Наше военно-политическое руководство в очередной раз подняло вопрос о создании буферной зоны на территории Украины. Как бы вы абсолютно сухопутному человеку объяснили, каким образом флот может защитить российские регионы от таких атак?- Хотелось бы, чтобы флот занимался борьбой за господство на театре военных действий. Не забывайте, что у России огромная береговая линия. Если не заниматься ее охраной на удалении, то проблемы будут возникать на территории далеко за этой линией.То есть если у вас нет флота, вы отдаете инициативу противнику. А это чревато серьезными проблемами, даже если противник слабый. Поэтому флот нужен, чтобы защищать свои интересы на Балтике, вдоль Севморпути, на Тихом океане.В наши порты заходят корабли других стран, и если мы не будем заниматься их охраной на дальних рубежах, а только полагаться на береговую оборону, которая охраняет последние 50 километров, то у нас будут проблемы.- Как оптимизировать борьбу с морскими безэкипажными дронами?- Нам бы хотелось не ловить крокодилов по одному, а осушать все болото, но оснащенный современными техническими средствами пункт управления может находиться где угодно. Поэтому возникает вопрос технического наблюдения, в том числе БПЛА, оснащенных радарными системами, потому что самолет раннего радарного обнаружения – это очень дорого. В России он так в массовых количествах не появился.Можно последовать примеру британцев, которые планируют использовать дроны раннего радиолокационного обнаружения, который будет усиливать собой флотскую группировку. Это будет обходиться дешевле, чем вылет самолета с людьми на борту.В последнее время американцы отказываются от больших самолетов, потому что миниатюризация электроники позволяет размещать средства наблюдения на небольших самолетах. Это обеспечит меньший расход топлива и позволит использовать меньше персонала.- Дональд Трамп недавно заявил, что американская армия изучает опыт применения беспилотников на Украине. Что в области БПЛА США создают на своей технологической базе?- Чужой опыт у них осваивают 101-я воздушно-десантная бригада, 3-я бригада 10-й горной дивизии и 25-я пехотная дивизия США. Это товарищи, которые обучаются работать с дронами на современном театре военных действий. У них на вооружении маленькие дроны Skydio, большие K1000, терминалы Starlink и дроны типа Switchblade 600.K1000 это дрон, который может находиться в воздухе до 76 часов. У него есть солнечные батареи, он садится на лыжи, и если заранее настроен, пуск происходит за 10 минут. Плюс они пытаются запустить программу Репликатор, которая позволит увеличить производство.Американцы пытаются завалить проблему деньгами, но их бюджеты тоже режут.Тем временем американская компания NEROS выиграла контракт на поставку 6000 ударных FPV-дронов Archer для ВСУ за шесть месяцев. Это дрон с двухкилограммовой нагрузкой и дальностью полета в 20 километров.С одной стороны это не очень много, с другой, такие темпы производства были немыслимы для США. Такое себе могли позволить только китайцы. Сейчас для США выпуск тысячи ФПВ-дронов в месяц это хороший показатель с учетом того, что они не ведут боевые действия. Также они пытаются масштабировать производство порохов и артиллерийского снаряжения.- Все рассуждения вокруг революции дронов, господства БПЛА на поле боя, о том, что они загоняют пехотинцев в подземные щели, нивелируют превосходство бронетехники и так далее, вызывают в памяти концепцию итальянского военного теоретика Джулио Дуэ, который в начале прошлого века предполагал, что авиация станет главным родом войск. Переживает ли его теория сейчас второе рождение?- Его концепция была очень соблазнительной. Давайте строить авиацию, она решит все проблемы. Сейчас с концепцией давайте производить 10 тысяч дронов в месяц выступают некоторые несознательные деятели.С одной стороны, дроны могут решить часть проблем тактического характера. Но если у вас нет личного состава, не хватает артиллерийских снарядов и бронетехники, то дроны не очень помогут.Например, вы бросили десяток дронов, они перебили всех солдат противника, которые удерживали позицию, но у вас нет обученной пехоты, чтобы ее занять. Что толку от этих дронов?Не существует универсального средства для решения всех проблем.- Как вы сейчас оцениваете военный потенциал Европы? Сумеют ли европейцы создать конкурентноспособные вооруженные силы для столкновения с Россией?- Я оцениваю их военный потенциал довольно высоко, но скептично в разделе взаимодействия друг с другом. Они, так же как и мы, находятся под гнетом внешних обстоятельств. Мы свою военную промышленность раскачиваем, потому что у нас есть существующая угроза, а они прикрываются угрозой, которую якобы создаем мы.Но у них есть доступ к высоким технологиям в отличие от нас. Нам нужно это как-то обойти. Промышленный потенциал у нас очень хороший. Да, нам не хватает многого, о чем иногда говорят люди, ведущие боевые действия. Нам хотелось бы спутниковую группировку, как "Старлинк", но надо исходить из своих возможностей. Никогда не будет идеальной техники, всего в наличии. Поэтому перед нами стоит задача – передумать противника.Хотя у Европы есть сильная промышленность, у них очевидные проблемы с производством боеприпасов. Например, большая часть взрывчатки для США поставляется из Польши. Польша становится одной из ведущих держав Европы, в нее американцы вкачивают огромные технические средства. В Эстонии недавно прошли учения НАТО "Еж 2025", где отрабатывалось отражение "агрессии" России. Так что противника недооценивать не надо, его лучше немного переоценивать.То есть настороженно, но не алармистски. Да, у Европы какие-то вещи получаются лучше. Поэтому наша задача либо догнать и перегнать, причем повседневной работой, а не героическими стахановскими рывками.- Последний вопрос из области боевой фантастики. Некоторые наши военные эксперты считают, что раз мы сумели провести дерзкие операции по трубам и выйти в тыл противнику в Авдеевке и под Суджей, значит, подземное пространство тоже в военном смысле можно осваивать. А для этого нужно не искать подходящую трубу, а рыть в сторону противника тоннели, используя землеройную технику. Тут вспоминаются фантастические проекты субтеррин, подземных лодок, с которыми экспериментировали в СССР. Как вам такая идея?- Это из ряда заявлений о том, что дроны решают все наши проблемы. Если у вас один раз что-то получилось, то не надо это пихать в следующую операцию. Понимаете, военное дело потому и сложно, что это искусство. У людей иногда не получается, хотя вроде бы они учились этому всю жизнь. Призывы работать по шаблону, давайте мы теперь будем только рыть, давайте для этого построим специальную технику, это очень большая ошибка. Потому что, как только ты начинаешь вести себя однообразно, противник тебя за это накажет.О ситуации в зоне СВО Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку

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Денис Рудометов

интервью, россия, сша, европа, дональд трамп, вооруженные силы украины, черноморский флот, ес, дроны, беспилотники, бпла, николай патрушев