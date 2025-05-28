https://ukraina.ru/20250528/nemtsy-do-sikh-por-krivyatsya-pri-upominanii-e-imeni-dzharalla-o-roli-merkel-v-migratsionnom-krizise-1063458870.html

"Немцы до сих пор кривятся при упоминании её имени": Джаралла о роли Меркель в миграционном кризисе

"Немцы до сих пор кривятся при упоминании её имени": Джаралла о роли Меркель в миграционном кризисе - 28.05.2025 Украина.ру

"Немцы до сих пор кривятся при упоминании её имени": Джаралла о роли Меркель в миграционном кризисе

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель несёт прямую ответственность за текущий миграционный кризис в Европе. Таким мнением в развёрнутом интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла

2025-05-28T21:30

2025-05-28T21:30

2025-05-28T21:30

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Он напомнил: "она просто сказала о том, что "давайте пускать всех, потому что у нас здесь так замечательно, и мы им всем поможем".Джаралла подробно проанализировал последствия этого решения. ФРГ пускает к себе людей, которые принадлежат к совершенно иному миру и культуре. По его словам, нынешнее правительство Германии вынуждено принимать "полумеры" для исправления ситуации, что вызывает критику со стороны Меркель.Эксперт также связал миграционный кризис с общим упадком ЕС. Евросоюз начинает сталкиваться с настолько серьёзными вопросами, что он, похоже, даже не готов к их развитию, считает он.Он согласился с оценкой Меркель о возможном разрушении ЕС, но подчеркнул, что именно её политика стала одной из главных причин кризиса.Полный текст Кирилла Морозова "Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе" на сайте Украина.ру.О других аспектах кризиса в Германии — в статье Александра Савко: "Дальнобойные ракеты для Украины спровоцировали политическую войну в Германии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250416/kak-migranty-isportyat-plany-evropy-i-ukrainy-i-pri-chm-zdes-germaniya--gasparyan-1062545132.html

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новости, германия, европа, украина, меркель, владимир джаралла, ес, украина.ру, мигранты, кризис, евросоюз