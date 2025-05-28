Михаил Звинчук: Главный враг российской армии — бюрократия
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Внутренние административные барьеры мешают эффективному ведению боевых действий, заявил военный эксперт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
"У нас по-прежнему есть две армии: одна метет плацы ломами и ведет журнал учета журналов, а другая — воюет", — констатировал аналитик.
Звинчук привел конкретный пример бюрократических препон: "На прошлой неделе мы наносили удары "Искандерами" по стоянкам легкомоторных самолетов, которые Украина использует для борьбы с "Геранями". А у нас законодательно запрещено привлекать легкомоторные самолеты для перехвата других легкомоторных целей".
"Предприятия боятся получить огромный штраф и не делают этого. А легальных лазеек обойти эти запреты никто не подсказывает", — добавил эксперт.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.
Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов".
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