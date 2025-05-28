Михаил Звинчук: Главный враг российской армии — бюрократия - 28.05.2025 Украина.ру
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Михаил Звинчук: Главный враг российской армии — бюрократия
Михаил Звинчук: Главный враг российской армии — бюрократия - 28.05.2025 Украина.ру
Михаил Звинчук: Главный враг российской армии — бюрократия
Внутренние административные барьеры мешают эффективному ведению боевых действий, заявил военный эксперт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
2025-05-28T03:00
2025-05-28T03:00
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Звинчук привел конкретный пример бюрократических препон: "На прошлой неделе мы наносили удары "Искандерами" по стоянкам легкомоторных самолетов, которые Украина использует для борьбы с "Геранями". А у нас законодательно запрещено привлекать легкомоторные самолеты для перехвата других легкомоторных целей"."Предприятия боятся получить огромный штраф и не делают этого. А легальных лазеек обойти эти запреты никто не подсказывает", — добавил эксперт.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов".
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новости, россия, украина, прогнозы сво, дзен новости сво, сво, спецоперация, дроны, бпла, бюрократия, проблема, штраф, война, война на украине
Новости, Россия, Украина, прогнозы СВО, дзен новости СВО, СВО, Спецоперация, дроны, БПЛА, бюрократия, проблема, штраф, война, война на Украине

Михаил Звинчук: Главный враг российской армии — бюрократия

03:00 28.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Внутренние административные барьеры мешают эффективному ведению боевых действий, заявил военный эксперт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
"У нас по-прежнему есть две армии: одна метет плацы ломами и ведет журнал учета журналов, а другая — воюет", — констатировал аналитик.
Звинчук привел конкретный пример бюрократических препон: "На прошлой неделе мы наносили удары "Искандерами" по стоянкам легкомоторных самолетов, которые Украина использует для борьбы с "Геранями". А у нас законодательно запрещено привлекать легкомоторные самолеты для перехвата других легкомоторных целей".
"Предприятия боятся получить огромный штраф и не делают этого. А легальных лазеек обойти эти запреты никто не подсказывает", — добавил эксперт.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.
Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов".
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 14:30
Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросуПерезагрузка глобального противостояния с Россией, наше продвижение в зоне СВО и обнуление поставок оружия приведут к тому, что Западу не будет смысла вкладываться в Украину, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
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