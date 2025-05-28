https://ukraina.ru/20250528/mikhail-zvinchuk-glavnyy-vrag-rossiyskoy-armii--byurokratiya-1063436871.html

Михаил Звинчук: Главный враг российской армии — бюрократия

Михаил Звинчук: Главный враг российской армии — бюрократия - 28.05.2025 Украина.ру

Михаил Звинчук: Главный враг российской армии — бюрократия

Внутренние административные барьеры мешают эффективному ведению боевых действий, заявил военный эксперт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук

2025-05-28T03:00

2025-05-28T03:00

2025-05-28T03:00

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Звинчук привел конкретный пример бюрократических препон: "На прошлой неделе мы наносили удары "Искандерами" по стоянкам легкомоторных самолетов, которые Украина использует для борьбы с "Геранями". А у нас законодательно запрещено привлекать легкомоторные самолеты для перехвата других легкомоторных целей"."Предприятия боятся получить огромный штраф и не делают этого. А легальных лазеек обойти эти запреты никто не подсказывает", — добавил эксперт.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов".

https://ukraina.ru/20250527/1063436195.html

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