Исход выборов в Польше определит риск ввода войск на Украину — политолог - 28.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250528/iskhod-vyborov-v-polshe-opredelit-risk-vvoda-voysk-na-ukrainu--politolog-1063448448.html
Исход выборов в Польше определит риск ввода войск на Украину — политолог
Исход выборов в Польше определит риск ввода войск на Украину — политолог - 28.05.2025 Украина.ру
Исход выборов в Польше определит риск ввода войск на Украину — политолог
Исход президентских выборов в Польше может снять последние правовые ограничения для ввода польских войск на территорию Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич
2025-05-28T02:27
2025-05-28T02:27
новости
польша
украина
россия
олег хавич
анджей дуда
рафал тшасковски
украина.ру
война
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101933/20/1019332017_0:69:3016:1766_1920x0_80_0_0_d6d82e42590cc30190fac44d655d4d98.jpg
Эксперт поясняет, что нынешний президент Польши Анджей Дуда из оппозиционной партии "Право и справедливость" остается единственным препятствием для такого сценария. Согласно польской конституции, окончательное решение о применении армии за границей принимает именно глава государства.При этом аналитик отмечает парадокс: даже победа ультра-русофоба Кароля Навроцкого может заблокировать эти планы, так как он будет саботировать любые инициативы политических противников. Однако ни один из вариантов не означает улучшения отношений с Россией — лишь определяет, останется ли конфликт в информационной плоскости или перерастет в прямое военное противостояние.Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.О сохранении баланса между тремя сверхдержавами — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250527/andrey-fefelov-evrosoyuz-khochet-prodolzhat-svoe-suschestvovanie-za-schet-prodolzheniya-konflikta-na-1063444173.html
польша
украина
россия
армия
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101933/20/1019332017_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_f717a53f69b276371f7836393e4c1a50.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, россия, олег хавич, анджей дуда, рафал тшасковски, украина.ру, война, армия, выборы, брюссель
Новости, Польша, Украина, Россия, Олег Хавич, Анджей Дуда, Рафал Тшасковски, Украина.ру, война, Армия, выборы, Брюссель

Исход выборов в Польше определит риск ввода войск на Украину — политолог

02:27 28.05.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Исход президентских выборов в Польше может снять последние правовые ограничения для ввода польских войск на территорию Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич
Эксперт поясняет, что нынешний президент Польши Анджей Дуда из оппозиционной партии "Право и справедливость" остается единственным препятствием для такого сценария. Согласно польской конституции, окончательное решение о применении армии за границей принимает именно глава государства.
"Если президентом станет Рафал Тшасковский, ввод войск на Украину станет техническим моментом по первому требованию Брюсселя", — предупреждает Хавич.
При этом аналитик отмечает парадокс: даже победа ультра-русофоба Кароля Навроцкого может заблокировать эти планы, так как он будет саботировать любые инициативы политических противников.
Однако ни один из вариантов не означает улучшения отношений с Россией — лишь определяет, останется ли конфликт в информационной плоскости или перерастет в прямое военное противостояние.
Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.
О сохранении баланса между тремя сверхдержавами — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:15
Андрей Фефелов: Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на УкраинеЕвросоюз превратился в инструмент глобалистов, которые намеренно разжигают войну на Украине ради сохранения своей власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор канала "День-ТВ", политолог, публицист Андрей Фефелов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаУкраинаРоссияОлег ХавичАнджей ДудаРафал ТшасковскиУкраина.рувойнаАрмиявыборыБрюссель
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Бундестаг раскрыл, куда направит выделенные Украине 5 миллиардов евро
17:55Павел Леонов о том, что военное дело - искусство, поэтому наша задача "передумать противника"
17:42Кто готов к ядерному ответу? Ищенко о бессмысленности дуэлей на "Сарматах" и их возможном результате
17:06Майор Алексей Рамм: Россия создает условия для наступления на Запорожье из района трехграничья
16:52Мерц нарядил Зеленского в бронепиджак. Берлин запускает новую программу милитаризации Украины
15:59Хватит ли в России психиатров, чтобы вылечить общество на Украине и в чём его проблема — Гаспарян
15:52Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил
15:19Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления Пескова
15:16США предупреждают: Израиль собрался бомбить Иран
15:15"Визионер Путин задумал покорить Украину, он прёт как танк и не отступит". Эксперты о летней кампании
15:09"Попроси политическое убежище в России": американка обратилась к своему племяннику из ВСУ
14:53Обгоревший жетон: в зоне СВО нашли "паспорт" польской наемницы
14:30Решит ли Запад проблему с кризисом в ВСУ и какой может быть буферная зона для России — Стариков
13:26Шахтеры и роботы. Как из разрухи и разорения извлечь Донбассу прибыль
13:00Зеленский угрожает Курской области, Медведев дает отпор США. Главное на 13:00
12:43ВС РФ освободили два населенных пункта. Что еще происходит на фронте
12:26Сообразить на троих. Возможный план Трампа в отношении России и Китая
11:51Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си
11:25Трамп vs санкции: республиканцы считают деньги и отказываются "морозить уши назло России"
11:10Это мало что значит: Рада отреагировала на решение Запада по дальнобойным ракетам для Украины
Лента новостейМолния