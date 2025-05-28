https://ukraina.ru/20250528/iskhod-vyborov-v-polshe-opredelit-risk-vvoda-voysk-na-ukrainu--politolog-1063448448.html

Исход выборов в Польше определит риск ввода войск на Украину — политолог

Исход выборов в Польше определит риск ввода войск на Украину — политолог - 28.05.2025 Украина.ру

Исход выборов в Польше определит риск ввода войск на Украину — политолог

Исход президентских выборов в Польше может снять последние правовые ограничения для ввода польских войск на территорию Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич

2025-05-28T02:27

2025-05-28T02:27

2025-05-28T02:27

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Эксперт поясняет, что нынешний президент Польши Анджей Дуда из оппозиционной партии "Право и справедливость" остается единственным препятствием для такого сценария. Согласно польской конституции, окончательное решение о применении армии за границей принимает именно глава государства.При этом аналитик отмечает парадокс: даже победа ультра-русофоба Кароля Навроцкого может заблокировать эти планы, так как он будет саботировать любые инициативы политических противников. Однако ни один из вариантов не означает улучшения отношений с Россией — лишь определяет, останется ли конфликт в информационной плоскости или перерастет в прямое военное противостояние.Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.О сохранении баланса между тремя сверхдержавами — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/andrey-fefelov-evrosoyuz-khochet-prodolzhat-svoe-suschestvovanie-za-schet-prodolzheniya-konflikta-na-1063444173.html

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новости, польша, украина, россия, олег хавич, анджей дуда, рафал тшасковски, украина.ру, война, армия, выборы, брюссель