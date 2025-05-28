Исход выборов в Польше определит риск ввода войск на Украину — политолог
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Исход президентских выборов в Польше может снять последние правовые ограничения для ввода польских войск на территорию Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич
Эксперт поясняет, что нынешний президент Польши Анджей Дуда из оппозиционной партии "Право и справедливость" остается единственным препятствием для такого сценария. Согласно польской конституции, окончательное решение о применении армии за границей принимает именно глава государства.
"Если президентом станет Рафал Тшасковский, ввод войск на Украину станет техническим моментом по первому требованию Брюсселя", — предупреждает Хавич.
При этом аналитик отмечает парадокс: даже победа ультра-русофоба Кароля Навроцкого может заблокировать эти планы, так как он будет саботировать любые инициативы политических противников.
Однако ни один из вариантов не означает улучшения отношений с Россией — лишь определяет, останется ли конфликт в информационной плоскости или перерастет в прямое военное противостояние.
Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.
О сохранении баланса между тремя сверхдержавами — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:15Андрей Фефелов: Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на УкраинеЕвросоюз превратился в инструмент глобалистов, которые намеренно разжигают войну на Украине ради сохранения своей власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор канала "День-ТВ", политолог, публицист Андрей Фефелов
Подписывайся на