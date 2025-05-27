https://ukraina.ru/20250527/rossiya-ssha-i-kitay-dolzhny-derzhat-distantsiyu-vo-izbezhanie-katastrofy--fefelov-1063446634.html

Россия, США и Китай должны "держать дистанцию" во избежание катастрофы — Фефелов

Россия, США и Китай должны "держать дистанцию" во избежание катастрофы — Фефелов - 27.05.2025 Украина.ру

Россия, США и Китай должны "держать дистанцию" во избежание катастрофы — Фефелов

Сохранение баланса между тремя сверхдержавами — ключевое условие для преодоления глобального кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор канала "День-ТВ", политолог, публицист Андрей Фефелов

2025-05-27T19:05

2025-05-27T19:05

2025-05-27T19:05

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Эксперт сравнил текущую ситуацию с "задачей трех тел", где каждая из держав (Россия, США и Китай) должна избегать сближения с одной за счет другой. По его словам, любые перекосы в этом треугольнике могут привести к катастрофическим последствиям."Это же первое правило дорожного движения: 'Держи дистанцию'. Если ты этого не будешь делать, произойдет авария", — подчеркнул Фефелов.Он добавил, что Китай, наблюдая за слабостью ЕС, может попытаться усилить свое влияние в Европе. В этих условиях России важно координировать действия с США, не допуская полного хаоса в процессе краха глобалистской системы. При этом эксперт предупредил, что ни одна из сверхдержав не должна пытаться установить однополярную гегемонию в новых условиях.Полный текст Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.О других вариантах выхода из украинского кризиса — в интервью Скотта Риттера: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины.

https://ukraina.ru/20250527/dogovor-o-kosmose-nakroetsya-zolotym-kupolom-o-chem-rossiya-kitay-i-kndr-preduprezhdayut-mir-1063444434.html

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новости, россия, сша, китай, скотт риттер, ес, евросоюз, кнр (китай), глобализм, международные отношения