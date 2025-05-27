https://ukraina.ru/20250527/politolog-tramp-ne-smozhet-napryamuyu-povliyat-na-kiev-no-kontakty-s-nim-vazhny-dlya-rossii-1063432825.html

Политолог: Трамп не сможет напрямую повлиять на Киев, но контакты с ним важны для России

Политолог: Трамп не сможет напрямую повлиять на Киев, но контакты с ним важны для России - 27.05.2025 Украина.ру

Политолог: Трамп не сможет напрямую повлиять на Киев, но контакты с ним важны для России

Дональд Трамп не сможет напрямую повлиять на Киев, но диалог с ним необходим для предотвращения опасных сценариев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор канала "День-ТВ", политолог, публицист Андрей Фефелов

2025-05-27T19:45

2025-05-27T19:45

2025-05-27T19:45

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Эксперт пояснил, что, вопреки ожиданиям, новый президент США не имеет полного контроля над украинским руководством. Однако взаимодействие с ним критически важно для России, поскольку обе страны остаются ядерными сверхдержавами и должны избегать неожиданных конфликтов."Трамп – не ездовая лошадь. Он политик определенного типа. Мы знаем его как личность и знаем силы, которые он представляет", — отметил Фефелов.Эксперт сравнил текущую ситуацию с попыткой "кошки и собаки договориться, как убить змею" — под которой подразумеваются глобалисты, укрепившиеся в Европе. По его словам, они угрожают как России, так и самому Трампу, который сталкивается с открытыми угрозами в свой адрес. При этом Фефелов подчеркнул, что Москва должна быть готова к любому развитию событий после ноябрьских выборов в США.Полный текст Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.О том, как политический истеблишмент Великобритании пытается вернуть эпатажного Бориса Джонсона в большую политику — в статье Сергея Котвицкого "Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона".

https://ukraina.ru/20250526/tramp-po-prezhnemu-vybiraet-voynu-mirnymi-rechami-nikogo-obmanut-emu-ne-udalos-1063417343.html

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