https://ukraina.ru/20250527/okhota-na-operatorov-voennyy-ekspert-nazval-drony-vsu-glavnoy-problemoy-rossiyskogo-nastupleniya-1063435960.html

"Охота на операторов": военный эксперт назвал дроны ВСУ главной проблемой российского наступления

"Охота на операторов": военный эксперт назвал дроны ВСУ главной проблемой российского наступления - 27.05.2025 Украина.ру

"Охота на операторов": военный эксперт назвал дроны ВСУ главной проблемой российского наступления

Массированное использование украинской стороной беспилотников серьезно осложняет продвижение российских войск, требуя нестандартных решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук

2025-05-27T20:15

2025-05-27T20:15

2025-05-27T20:15

новости

россия

сумы

харьков

сво

дзен новости сво

прогнозы сво

сводка сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1a/1063422995_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_b58d9a4057ecfc51ab15403bdaec5362.jpg

"Украина держит фронт не благодаря поставкам западной техники, а благодаря дронам. Именно они позволяют противнику изолировать районы боевых действий и отсекать наши подразделения", — подчеркнул аналитик.Для борьбы с БПЛА применяются дроны-перехватчики "Ёлка", кевларовые сети и гладкоствольное оружие. "Но главное — охота на [украинских] операторов. Чем больше мы их уничтожим, тем меньше дронов будет на передовой", — заявил Звинчук.Он также отметил, что средства РЭБ не всегда эффективны против оптоволоконных дронов, а потому требуется гибкость в тактике. "Это игра в догонялки, и побеждает тот, кто быстрее адаптируется", — резюмировал эксперт.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/vnezapnyy-zakhod-vs-rf-kotel-i-bratskaya-mogila-dlya-vsu-frontovaya-svodka-1063435646.html

россия

сумы

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сумы, харьков, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дроны, бпла, рэб, беспилотники