"Охота на операторов": военный эксперт назвал дроны ВСУ главной проблемой российского наступления - 27.05.2025 Украина.ру
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"Охота на операторов": военный эксперт назвал дроны ВСУ главной проблемой российского наступления
"Охота на операторов": военный эксперт назвал дроны ВСУ главной проблемой российского наступления - 27.05.2025 Украина.ру
"Охота на операторов": военный эксперт назвал дроны ВСУ главной проблемой российского наступления
Массированное использование украинской стороной беспилотников серьезно осложняет продвижение российских войск, требуя нестандартных решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
2025-05-27T20:15
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"Украина держит фронт не благодаря поставкам западной техники, а благодаря дронам. Именно они позволяют противнику изолировать районы боевых действий и отсекать наши подразделения", — подчеркнул аналитик.Для борьбы с БПЛА применяются дроны-перехватчики "Ёлка", кевларовые сети и гладкоствольное оружие. "Но главное — охота на [украинских] операторов. Чем больше мы их уничтожим, тем меньше дронов будет на передовой", — заявил Звинчук.Он также отметил, что средства РЭБ не всегда эффективны против оптоволоконных дронов, а потому требуется гибкость в тактике. "Это игра в догонялки, и побеждает тот, кто быстрее адаптируется", — резюмировал эксперт.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250527/vnezapnyy-zakhod-vs-rf-kotel-i-bratskaya-mogila-dlya-vsu-frontovaya-svodka-1063435646.html
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новости, россия, сумы, харьков, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дроны, бпла, рэб, беспилотники
Новости, Россия, Сумы, Харьков, СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дроны, БПЛА, РЭБ, беспилотники

"Охота на операторов": военный эксперт назвал дроны ВСУ главной проблемой российского наступления

20:15 27.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Массированное использование украинской стороной беспилотников серьезно осложняет продвижение российских войск, требуя нестандартных решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
"Украина держит фронт не благодаря поставкам западной техники, а благодаря дронам. Именно они позволяют противнику изолировать районы боевых действий и отсекать наши подразделения", — подчеркнул аналитик.
Для борьбы с БПЛА применяются дроны-перехватчики "Ёлка", кевларовые сети и гладкоствольное оружие. "Но главное — охота на [украинских] операторов. Чем больше мы их уничтожим, тем меньше дронов будет на передовой", — заявил Звинчук.
Он также отметил, что средства РЭБ не всегда эффективны против оптоволоконных дронов, а потому требуется гибкость в тактике. "Это игра в догонялки, и побеждает тот, кто быстрее адаптируется", — резюмировал эксперт.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра" на сайте Украина.ру.
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
14:17
Внезапный заход ВС РФ, "котел" и братская могила для ВСУ: фронтовая сводкаВС РФ зашли в Харьковскую область с нового направления, где ВСУ их не ждали. Окопы противника у сумской Бессаловки стали братской могилой украинских военных, намеревавшимся предпринять очередную попытку прорыва в Курскую область
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21:00Операция "Труба": эксперт объяснил, как подземные операции могут стать ключом к прорыву обороны ВСУ
20:45"Макрон! Ату, стоять, фу!" Политолог объяснил, почему глобалисты управляют Европой, как дрессировщики
20:30Михаил Звинчук: Украина может мобилизовать еще 2-3 миллиона человек, но качество армии падает
20:15"Охота на операторов": военный эксперт назвал дроны ВСУ главной проблемой российского наступления
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