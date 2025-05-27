"Охота на операторов": военный эксперт назвал дроны ВСУ главной проблемой российского наступления
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Массированное использование украинской стороной беспилотников серьезно осложняет продвижение российских войск, требуя нестандартных решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
"Украина держит фронт не благодаря поставкам западной техники, а благодаря дронам. Именно они позволяют противнику изолировать районы боевых действий и отсекать наши подразделения", — подчеркнул аналитик.
Для борьбы с БПЛА применяются дроны-перехватчики "Ёлка", кевларовые сети и гладкоствольное оружие. "Но главное — охота на [украинских] операторов. Чем больше мы их уничтожим, тем меньше дронов будет на передовой", — заявил Звинчук.
Он также отметил, что средства РЭБ не всегда эффективны против оптоволоконных дронов, а потому требуется гибкость в тактике. "Это игра в догонялки, и побеждает тот, кто быстрее адаптируется", — резюмировал эксперт.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра" на сайте Украина.ру.
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