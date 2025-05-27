https://ukraina.ru/20250527/makron-atu-stoyat-fu-politolog-obyasnil-pochemu-globalisty-upravlyayut-evropoy-kak-dressirovschiki-1063446221.html

"Макрон! Ату, стоять, фу!" Политолог объяснил, почему глобалисты управляют Европой, как дрессировщики

"Макрон! Ату, стоять, фу!" Политолог объяснил, почему глобалисты управляют Европой, как дрессировщики - 27.05.2025 Украина.ру

"Макрон! Ату, стоять, фу!" Политолог объяснил, почему глобалисты управляют Европой, как дрессировщики

Европейские политики находятся в прямом подчинении у транснациональных элит, диктующих им каждый шаг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор канала "День-ТВ", политолог, публицист Андрей Фефелов

2025-05-27T20:45

2025-05-27T20:45

2025-05-27T20:45

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Фефелов привел в пример Урсулу фон дер Ляйен, которую, по его мнению, "поправили" через угрозы уголовного преследования, когда она попыталась дистанцироваться от поддержки Украины. Аналогичные методы, считает эксперт, применяются и к другим лидерам ЕС."Они же как хозяева могут сказать: '"[Эммануэль] Макрон, ату, бежать, стоять, фу'", — заявил политолог.Он также указал, что центры принятия решений глобалистов — такие как Бильдербергский клуб — имеют конкретную географию. Именно по ним, предположил Фефелов, могли подразумеваться в заявлениях о "ударах по центрам принятия решений". Эксперт добавил, что ликвидация этих структурных элементов глобализма может кардинально изменить расстановку сил в мире.Полный текст Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.О том, как политический истеблишмент Великобритании пытается вернуть эпатажного Бориса Джонсона в большую политику — в статье Сергея Котвицкого "Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона".

https://ukraina.ru/20250526/merts-snyal-ogranicheniya-s-dalnosti-peredavaemogo-kievu-oruzhiya-chto-izmenitsya-1063420939.html

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новости, украина, великобритания, европа, эммануэль макрон, борис джонсон, ес, урсула фон дер ляйен, глобализм, евросоюз