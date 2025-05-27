"Макрон! Ату, стоять, фу!" Политолог объяснил, почему глобалисты управляют Европой, как дрессировщики - 27.05.2025 Украина.ру
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"Макрон! Ату, стоять, фу!" Политолог объяснил, почему глобалисты управляют Европой, как дрессировщики
"Макрон! Ату, стоять, фу!" Политолог объяснил, почему глобалисты управляют Европой, как дрессировщики - 27.05.2025 Украина.ру
"Макрон! Ату, стоять, фу!" Политолог объяснил, почему глобалисты управляют Европой, как дрессировщики
Европейские политики находятся в прямом подчинении у транснациональных элит, диктующих им каждый шаг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор канала "День-ТВ", политолог, публицист Андрей Фефелов
2025-05-27T20:45
2025-05-27T20:45
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европа
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глобализм
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Фефелов привел в пример Урсулу фон дер Ляйен, которую, по его мнению, "поправили" через угрозы уголовного преследования, когда она попыталась дистанцироваться от поддержки Украины. Аналогичные методы, считает эксперт, применяются и к другим лидерам ЕС."Они же как хозяева могут сказать: '"[Эммануэль] Макрон, ату, бежать, стоять, фу'", — заявил политолог.Он также указал, что центры принятия решений глобалистов — такие как Бильдербергский клуб — имеют конкретную географию. Именно по ним, предположил Фефелов, могли подразумеваться в заявлениях о "ударах по центрам принятия решений". Эксперт добавил, что ликвидация этих структурных элементов глобализма может кардинально изменить расстановку сил в мире.Полный текст Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.О том, как политический истеблишмент Великобритании пытается вернуть эпатажного Бориса Джонсона в большую политику — в статье Сергея Котвицкого "Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона".
https://ukraina.ru/20250526/merts-snyal-ogranicheniya-s-dalnosti-peredavaemogo-kievu-oruzhiya-chto-izmenitsya-1063420939.html
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новости, украина, великобритания, европа, эммануэль макрон, борис джонсон, ес, урсула фон дер ляйен, глобализм, евросоюз
Новости, Украина, Великобритания, Европа, Эммануэль Макрон, Борис Джонсон, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, глобализм, Евросоюз

"Макрон! Ату, стоять, фу!" Политолог объяснил, почему глобалисты управляют Европой, как дрессировщики

20:45 27.05.2025
 
Макрон-боксер
Макрон-боксер
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Европейские политики находятся в прямом подчинении у транснациональных элит, диктующих им каждый шаг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор канала "День-ТВ", политолог, публицист Андрей Фефелов
Фефелов привел в пример Урсулу фон дер Ляйен, которую, по его мнению, "поправили" через угрозы уголовного преследования, когда она попыталась дистанцироваться от поддержки Украины. Аналогичные методы, считает эксперт, применяются и к другим лидерам ЕС.
"Они же как хозяева могут сказать: '"[Эммануэль] Макрон, ату, бежать, стоять, фу'", — заявил политолог.
Он также указал, что центры принятия решений глобалистов — такие как Бильдербергский клуб — имеют конкретную географию. Именно по ним, предположил Фефелов, могли подразумеваться в заявлениях о "ударах по центрам принятия решений".
Эксперт добавил, что ликвидация этих структурных элементов глобализма может кардинально изменить расстановку сил в мире.
Полный текст Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.
О том, как политический истеблишмент Великобритании пытается вернуть эпатажного Бориса Джонсона в большую политику — в статье Сергея Котвицкого "Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона".
Вчера, 17:11
Мерц снял ограничения с дальности передаваемого Киеву оружия. Что изменится?Германия сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине, последовав примеру Британии, Франции и США. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу WDR
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Заголовок открываемого материала
21:00Операция "Труба": эксперт объяснил, как подземные операции могут стать ключом к прорыву обороны ВСУ
20:45"Макрон! Ату, стоять, фу!" Политолог объяснил, почему глобалисты управляют Европой, как дрессировщики
20:30Михаил Звинчук: Украина может мобилизовать еще 2-3 миллиона человек, но качество армии падает
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