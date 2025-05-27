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Договор о космосе накроется "Золотым куполом". О чем Россия, Китай и КНДР предупреждают мир

Договор о космосе накроется "Золотым куполом". О чем Россия, Китай и КНДР предупреждают мир - 27.05.2025 Украина.ру

Договор о космосе накроется "Золотым куполом". О чем Россия, Китай и КНДР предупреждают мир

Россия, Китай и КНДР выступают против выстраивания американской системы ПРО "Золотой купол" (Golden Dome). Этот проект подстегивает гонку вооружений и ставит под угрозу Договор о космосе

2025-05-27T17:17

2025-05-27T17:17

2025-05-27T17:17

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Проект подрывает стратегическую стабильность, Вашингтону следует отказаться от размещения оружия в космосе, заявила на брифинге 27 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова."Золотой купол" предусматривает дальнейшее развитие средств достартового поражения ракетных вооружений и инфраструктуры, укрепление арсенала для ведения боевых операций в космосе. Кроме этого, Штаты планируют развернуть на орбите Земли системы перехвата. В результате "Золотой купол" позволит Штатам наносить превентивные или обезоруживающие удары. Официальная Москва считает подобный подход к развитию космической доктрины авантюрным."Такие действия направлены на обеспечение возможности применения сил или угрозы силы в космосе, из космоса или в отношении космоса, что превращает его в среду размещения оружия и арену вооруженного противоборства", - сказала Захарова.Мнение Москвы и Пекина по этому вопросу полностью совпадают. 8 мая президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выпустили совместное заявление по глобальной стратегической стабильности, напомнила Захарова.Власти КНДР также выражают беспокойство в связи с американскими планами. Северокорейские дипломаты назвали сам замысел создать Golden Dome "апогеем эгоизма и наглости". Система ПРО представляет из себя сценарий космической ядерной войны, а не оборонительную меру, заявили они в меморандуме, опубликованном 27 мая. Американская администрация, по мнению Пхеньяна, продолжает пытаться захватить господство в космосе, оправдывает милитаризацию под вывеской обороны, а настоящая цель проекта - "военное нападение на противников".Идея создания новой системы ПРО открывает путь к гонке вооружений и обостряет опасность войны в космосе. В подтверждение этому тезису северокорейские дипломаты прикрепили несколько фактов.Американское оружие в космосеКосмический авианосец. В марте 2025 года американская компания Gravitics получила 60 млн долларов на разработку орбитального носителя спутников для Космических сил США. Модуль позволит хранить на орбите маневренные аппараты, минуя таким образом пуск с Земли. Предполагается, что орбитальный авианосец сможет запускать перехватчики и ремонтные дроны "для устранения угроз на орбите".Космический самолет. Американская компания Boeing продолжает разработки безэкипажного орбитального самолета X-37B Orbital Test Vehicle, способного возвращаться на Землю. Испытания состоялись в 2006 году, в 2010 году - первый полет. Спустя 11 лет авторы издания "Популярная механика" предположили, что космолет может нести полезную ядерную нагрузку.К 2021 году Штаты построили шесть аппаратов двух видов. Отечественные эксперты заявляли, что космолеты могут нести на себе от трех до шести ядерных боеголовок.Профильные американские издания называют X-37B таинственным, но критически важным инструментом для будущего планирования Космических сил США. В 2023 году состоялся седьмой запуск X-37B на орбиту, где Пентагон использует космолет для военных экспериментов. Например, в 2025 году было объявлено об успешном выполнении маневра аэроторможения, изучении радиации и испытаниях технологии обнаружения космического пространства на высокоэллиптической орбите.Командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман в интервью журналистам признал: его служба готовится к возможной войне в космосе, поэтому наличие экспериментального X-37B еще более ценно.По данным Boeing, X-37B провел на орбите свыше 4 тысяч дней. Самая длинная миссия длилась 908 дней.Подразделения космических войск США в Южной Корее создали в 2022 году, в Японии - в декабре 2024 года. В 2023 году Южная Корея, США и Япония запустили систему обмена данными о пусках ракет КНДР, установили многолетние планы по трехсторонним учениям. В Пхеньяне это восприняли как попытку создать объединенную систему ПРО.Оружие класса "космос-земля". В 2020 году Центр стратегических и международных исследований США опубликовал отчет, в котором указывалось на шесть видов космического оружия. В основном, его можно разделить на две группы: кинетическое (цель поражается болванкой без взрывчатого вещества) и некинетическое (например, осколочно-фугасные снаряды).Оружие класса "космос-космос" - это, например, или прямой удар противоспутника по спутнику, или использование неких средств нарушения связи.А вот "космос-земля" - это уже про что-то из области фантастики. Здесь подразумевается возможность, условно говоря, сбросить на Землю болванку, которая бы прилетела точно в цель. Или запустить из космоса по Земле баллистическую ракету или ударить лазером. Пока что о таких системах ничего неизвестно.И, более того, использование такого оружия - незаконно. В 1966 году Великобритания, Советский Союз и США подписали Договор о космосе. Четвертая статья этого документа запрещает выводить на орбиту объекты с ядерным или любым другим оружием массового уничтожения."Запрещается создание на небесных телах военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых типов оружия и проведение военных маневров", - говорится в документе.Так что бахвальство Зальцмана о подготовке к войне в космосе, сообщения об испытаниях маневров аэроторможения и других экспериментов Пентагона в космосе - выходят за рамки договора. Остается только доказать, и то - стоит ли? Штаты неоднократно выходили из договоров в сфере контроля над вооружениями. Например:"Золотой купол" - что это?20 мая 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о планах создать систему ПРО "Золотой купол". Система должна защитить территорию США от баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет. Трамп призвал выделить на инициативу 25 млрд долларов в этом году, по прогнозам властей всего понадобится 175 млрд долларов. Однако специалисты бюджетного управления Конгресса США заявили о максимальной стоимости проекта в 542 млрд долларов.Новейшее оружие России, Китая и КНДР вскрывает уязвимости Штатов, чем и объяснили американской общественности необходимость создания ПРО. Например, Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты и применила их в боевых условиях. Американская модель ПРО предусматривает отслеживание ракетных угроз как можно раньше после запуска и отслеживание траектории полета. Для этого используют датчики, размещенные по всему миру и в космосе, а для поражения целей - перехватчики.Проект "Золотой купол" подразумевает модернизацию этих датчиков, чтобы они могли "видеть" гиперзвуковые ракеты, и перехватчиков - чтобы могли их сбивать.Трамп потребовал ввести "Золотой купол" в эксплуатацию до окончания его президентского срока. По его словам, эффективность ПРО будет составлять 100%, что вызвало споры даже внутри американского профессионального сообщества. По предположениям американских инженеров, три года - нереалистичный срок, плюс общая стоимость проекта будет постоянно дорожать. Кроме этого, эксперты считают, будто "Золотой купол" теоретически будет выполнять функцию так называемого сдерживания.А что касается модернизации перехватчиков гиперзвуковых ракет, пока что технологии движутся в сторону развития энергетического, лазерного и микроволнового оружия.Все новое - хорошо забытое старое. Проект "Золотой купол" уходит корнями в Стратегическую оборонную инициативу, запущенную президентом США Рональдом Рейганом в 1983 году. Тогда ее шутливо называли "Звездными войнами".Проект Рейгана предусматривал выстраивание системы ПРО для защиты от межконтинентальных баллистических ракет с использованием некинетического и кинетического оружия, размещенного и на планете, и в космосе.Основное оружие "Звездных войн" - экспериментальный рентгеновский лазер с ядерной накачкой. Итак, в космосе должна была разорваться противоракета с ядерной начинкой, а энергию взрыва - направить на цель. Лазер называли космическим мечом "Экскалибур", но дороговизна проекта и нерентабельность вынудили Штаты отказаться от этой идеи. Но это не точно - все-таки проект секретный.Кроме этого, развитие технологии нарушало договор о ПРО, из которого Штаты, как было выше упомянуто, вышли в 2003 году.Отслеживание пусков и траекторий полета ракет возлагалось на орбитальные радары и датчики.В 1990-х годах в США разработали многоуровневую систему ПВО и ПРО. Основное оружие - ракетные комплексы морского и наземного базирования. Например, комплексы THAAD, Aegis, Patriot. Радары размещены по всему миру.Подробнее об американских системах ПРО читайте в материалах Алексея Туманова Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAAD и База в Польше и Aegis. Почему США нечем ответить на "Орешник"Идея построить "Золотой купол" в США возникла в ответ на появление и развитие гиперзвукового оружия в России и Китае, усиление ракетных программ КНДР и Ирана, уязвимости существующих систем ПРО перед комбинированными ударами. Технологии 2020-х годов добавили к мечтам Рейгана возможности задействования искусственного интеллекта, отслеживания пусков и полетов ракет в режиме реального времени, развертывания мобильных платформ в любом регионе мира.А история показывает нам: нет такого договора, из которого США бы не вышли ради своих национальных интересов. И если американцы обоснуют колоссальные затраты на строительство системы, следующим нарушенным договором может стать Договор о космосе.Собственно, о чем Китай, Россия и КНДР предупреждают весь мир.

https://ukraina.ru/20250523/london-i-berlin-sozdayut-oruzhie-dlya-glubokogo-udara-potomu-chto-boyatsya-rossiyskikh-iskanderov-1063376473.html

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эксклюзив, сша, россия, кндр, мария захарова, дональд трамп, рональд рейган, пентагон