https://ukraina.ru/20250522/gde-dengi-rubio-poobeschal-zanyatsya-temi-kto-svoroval-amerikanskuyu-pomosch-kievu-1063323299.html

Где деньги? Рубио пообещал "заняться" теми, кто своровал американскую помощь Киеву

Где деньги? Рубио пообещал "заняться" теми, кто своровал американскую помощь Киеву - 22.05.2025 Украина.ру

Где деньги? Рубио пообещал "заняться" теми, кто своровал американскую помощь Киеву

США намерены изучить всю предоставленную Украине помощь на предмет "манипуляций", ведь Вашингтон оказал Киеву колоссальную поддержку Киеву и вправе знать, куда ушли американские доллары. Об этом во время выступления в Конгрессе заявил американский госсекретарь Марко Рубио

2025-05-22T11:29

2025-05-22T11:29

2025-05-22T11:29

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О том, что Вашингтон потратил на Киев слишком много, новая американская администрация подчеркивала уже многократно. В частности, лидер США Дональд Трамп говорил, что речь идет о сумме не менее 350 миллиардов долларов, и Владимир Зеленский не знает "о судьбе" как минимум половины этих денег."Где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? Я никогда не видел отчетности об этом. Я не вижу никакого учета", - сказал Трамп в феврале, а потом неоднократно повторял.Также в феврале спецпосланника США по России и Украине Кита Келлога крайне возмутили слова Зеленского о том, что Украина "недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи".Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.Комментировал эту тему и американский миллиардер, глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск, отметив, что конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения, в то время как украинских солдат попросту отправляют на смерть."Это самая крупная коррупционная схема, которую я когда-либо видел. Количество денег, осевших в карманах через взятки и откаты, просто невероятно. Эти бедолаги отправляются в мясорубку ради денег. Именно это сейчас происходит, и это должно прекратиться. Прежде всего, я считаю, что нам нужно проявлять сочувствие к людям, погибающим на передовой… Сколько еще лет это должно продолжаться? Представьте, что это ваш сын или отец. За что они умирают? Линия фронта едва сдвинулась за два года", - заявил Маск.В конце апреля США и Украина подписали сделку по недрам последней. Озвучивая этот факт, Трамп отметил, что это хоть и призрачный, но шанс вернуть часть инвестиций, вброшенных Америкой в Киев.В Киеве до сих пор продолжают верить, что смена вектора американской политики - это шутка, и совсем скоро транши Украине будут увеличены, однако Трамп жёстко объяснил Зеленскому, почему США не идут против РФ. Подробности - у автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой.

https://ukraina.ru/20250219/1061189772.html

https://ukraina.ru/20250207/1060896079.html

https://ukraina.ru/20250212/1061011328.html

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новости, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, украина.ру