Где деньги? Рубио пообещал "заняться" теми, кто своровал американскую помощь Киеву - 22.05.2025 Украина.ру
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Где деньги? Рубио пообещал "заняться" теми, кто своровал американскую помощь Киеву
Где деньги? Рубио пообещал "заняться" теми, кто своровал американскую помощь Киеву - 22.05.2025 Украина.ру
Где деньги? Рубио пообещал "заняться" теми, кто своровал американскую помощь Киеву
США намерены изучить всю предоставленную Украине помощь на предмет "манипуляций", ведь Вашингтон оказал Киеву колоссальную поддержку Киеву и вправе знать, куда ушли американские доллары. Об этом во время выступления в Конгрессе заявил американский госсекретарь Марко Рубио
2025-05-22T11:29
2025-05-22T11:29
новости
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владимир зеленский
марко рубио
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О том, что Вашингтон потратил на Киев слишком много, новая американская администрация подчеркивала уже многократно. В частности, лидер США Дональд Трамп говорил, что речь идет о сумме не менее 350 миллиардов долларов, и Владимир Зеленский не знает "о судьбе" как минимум половины этих денег."Где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? Я никогда не видел отчетности об этом. Я не вижу никакого учета", - сказал Трамп в феврале, а потом неоднократно повторял.Также в феврале спецпосланника США по России и Украине Кита Келлога крайне возмутили слова Зеленского о том, что Украина "недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи".Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.Комментировал эту тему и американский миллиардер, глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск, отметив, что конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения, в то время как украинских солдат попросту отправляют на смерть."Это самая крупная коррупционная схема, которую я когда-либо видел. Количество денег, осевших в карманах через взятки и откаты, просто невероятно. Эти бедолаги отправляются в мясорубку ради денег. Именно это сейчас происходит, и это должно прекратиться. Прежде всего, я считаю, что нам нужно проявлять сочувствие к людям, погибающим на передовой… Сколько еще лет это должно продолжаться? Представьте, что это ваш сын или отец. За что они умирают? Линия фронта едва сдвинулась за два года", - заявил Маск.В конце апреля США и Украина подписали сделку по недрам последней. Озвучивая этот факт, Трамп отметил, что это хоть и призрачный, но шанс вернуть часть инвестиций, вброшенных Америкой в Киев.В Киеве до сих пор продолжают верить, что смена вектора американской политики - это шутка, и совсем скоро транши Украине будут увеличены, однако Трамп жёстко объяснил Зеленскому, почему США не идут против РФ. Подробности - у автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой.
https://ukraina.ru/20250219/1061189772.html
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новости, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, украина.ру
Новости, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Украина.ру

Где деньги? Рубио пообещал "заняться" теми, кто своровал американскую помощь Киеву

11:29 22.05.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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США намерены изучить всю предоставленную Украине помощь на предмет "манипуляций", ведь Вашингтон оказал Киеву колоссальную поддержку Киеву и вправе знать, куда ушли американские доллары. Об этом во время выступления в Конгрессе заявил американский госсекретарь Марко Рубио

"Очевидно, что вся наша помощь (Киеву. - Ред.) будет проанализирована. У нас есть генеральные инспекторы, у нас есть специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы. И если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляцию, то мы обязательно этим займемся", - сказал Госсекретарь США, добавив, что США "оказали Украине чрезвычайную помощь, но эта война теперь должна закончиться", поскольку у нее "нет военного решения".

О том, что Вашингтон потратил на Киев слишком много, новая американская администрация подчеркивала уже многократно. В частности, лидер США Дональд Трамп говорил, что речь идет о сумме не менее 350 миллиардов долларов, и Владимир Зеленский не знает "о судьбе" как минимум половины этих денег.
"Где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? Я никогда не видел отчетности об этом. Я не вижу никакого учета", - сказал Трамп в феврале, а потом неоднократно повторял.
Фото: Зеленский с долларами - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
19 февраля, 11:01
Трамп: Зеленский сам не знает, где деньгиВладимир Зеленский не знает "о судьбе" как минимум половины денег, которые Вашингтон выделил Киеву в качестве финансовой помощи. Такое мнение 19 февраля на пресс-конференции высказал президент США Дональд Трамп, отметив, что Украина ни разу не представляла отчета об использовании средств
Также в феврале спецпосланника США по России и Украине Кита Келлога крайне возмутили слова Зеленского о том, что Украина "недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи".
Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.
- РИА Новости, 1920, 07.02.2025
7 февраля, 12:43
Где деньги, Зин? Между США и Украиной "потерялись" примерно $80 млрдВласти Соединенных Штатов очень удивили слова Владимира Зеленского, заявившего, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи. Такое заявление в эфире программы Rob Schmitt Tonight сделал спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог
Комментировал эту тему и американский миллиардер, глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск, отметив, что конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения, в то время как украинских солдат попросту отправляют на смерть.
"Это самая крупная коррупционная схема, которую я когда-либо видел. Количество денег, осевших в карманах через взятки и откаты, просто невероятно. Эти бедолаги отправляются в мясорубку ради денег. Именно это сейчас происходит, и это должно прекратиться. Прежде всего, я считаю, что нам нужно проявлять сочувствие к людям, погибающим на передовой… Сколько еще лет это должно продолжаться? Представьте, что это ваш сын или отец. За что они умирают? Линия фронта едва сдвинулась за два года", - заявил Маск.
В конце апреля США и Украина подписали сделку по недрам последней. Озвучивая этот факт, Трамп отметил, что это хоть и призрачный, но шанс вернуть часть инвестиций, вброшенных Америкой в Киев.
Зеленский. Новогоднее обращение, 2025
12 февраля, 11:49
Медведчук: Зеленский - ширма Запада для масштабной коррупцииЗапад использует Владимира Зеленского как ширму, прикрывающую масштабные коррупционные схемы. Такое мнение 12 февраля озвучил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей новой статье, опубликованной на сайте организации
В Киеве до сих пор продолжают верить, что смена вектора американской политики - это шутка, и совсем скоро транши Украине будут увеличены, однако Трамп жёстко объяснил Зеленскому, почему США не идут против РФ. Подробности - у автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой.
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