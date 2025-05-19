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Президентские выборы в Польше: правый разворот

Президентские выборы в Польше: правый разворот - 19.05.2025 Украина.ру

Президентские выборы в Польше: правый разворот

В воскресенье, 18 мая, прошёл первый тур выборов президента Польши. Вышедшие во второй тур кандидаты оказались ожидаемыми – в отличие от разрыва между ними. В целом же три правых кандидата получили более 50%.

2025-05-19T18:18

2025-05-19T18:18

2025-05-19T18:59

выборы

эксклюзив

польша

варшава

украина

рафал тшасковски

джекован браун

анджей дуда

институт национальной памяти

европарламент

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Утром в понедельник, 19 мая, Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши обнародовала официальные окончательные результаты первого тура выборов президента страны, который состоялся накануне.Первое место занял выдвиженец правящей либеральной партии "Гражданская коалиция" (ГК), мэр Варшавы Рафал Тшасковский, за которого проголосовали 31,36% избирателей. На втором месте с результатом в 29,54% голосов оказался формально независимый кандидат, директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддержала оппозиционная консервативная партия "Право и Справедливость" (ПиС).Таким образом, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 1 июня состоится второй тур, где поляки будут выбирать между Тшасковским и Навроцким. Стоит отметить, что явка избирателей 18 мая была рекордной – 67,31%, и во втором туре она прогнозируется ещё выше.С формальной точки зрения результаты первого тура подтвердили прогнозы социологов, которые с самого начала кампании утверждали, что во второй тур выйдут именно эти кандидаты. Вот только разрыв между Тшасковским и Навроцким они прогнозировали совсем другим – от 4 до 12 процентов. Но дело тут может быть не только в ангажированности социологических компаний (хотя большинство из них открыто обслуживало власть), но и в позиции избирателей, которые не рисковали признаться в симпатиях к кандидатам, которых открыто демонизировало подавляющее большинство польских СМИ.И вопрос не только в Кароле Навроцком, которому давали не более 25% в первом туре, но и в занявшем третье место кандидате от националистической партии "Конфедерация" Славомире Ментцене. Ему прогнозировали поддержку в рамках 10-13% голосов, а он получил 14,8%, и именно его избиратели могут решить судьбу второго тура. Но самой большой неожиданностью стал результат ранее исключённого из "Конфедерации" радикального правопопулиста, депутата Европарламента Гжегожа Брауна. По всем опросам он мог рассчитывать на 3-4% голосов, а в реальности получил 6,34% и занял четвёртое место, на котором уже видели себя кандидаты от левых партий, входящие в правящую коалицию.Таким образом, три кандидата в президенты Польши, относящиеся к правой части политического спектра – Навроцкий, Ментцен и Браун, – в первом туже набрали 50,68% голосов. В значительной мере все они претендуют на один и тот же электорат. К примеру, согласно результатам экзит-пола, проведённого 18 мая, 83% избирателей, которые на парламентских выборах осенью 2023 года голосовали за ПиС, ныне поддержали Навроцкого, а 12% – Ментцена и Брауна. При этом треть избиратели самого Брауна – это люди, которые в 2023-м проголосовали за "Конфедерацию". Примечательно, что в наиболее консервативном Подкарпатском воеводстве первые места заняли Навроцкий и Ментцен.Именно Славомиру Ментцену удалось ощутимо расширить свою электоральную базу за полтора года. Лидер "Конфедерации" смог не только сохранить значительную часть избирателей с последних парламентских выборов, но и привлечь множество новых – они составляют почти половину его нынешней поддержки. Стоит также отметить, что Ментцен убедил наибольшее количество людей, которые ранее не голосовали. Но главное его достижение – рост популярности в молодёжной среде: в возрастной группе 18-29 лет Ментцен занял первое место с результатом 34,8%. А среди польских избирателей в возрасте 30-39 лет кандидата от "Конфедерации" поддерживают 24,8%.Примеряя на себя роль геймченджера, Славомир Ментцен не спешит заявлять о своей позиции во втором туре. Вечером 18 мая он заявил, что его избиратели "не мешок картошки, чтобы их кому-то передавать", они сознательные люди, которые могут сами сделать выбор. При этом лидер "Конфедерации" пообещал, что обязательно определится относительно голосования 1 июня, не забыв напомнить, что в гипотетическом втором туре с Тшасковским социологи отдавали победу Ментцену, а вот Навроцкий во всех прогнозах проигрывал провластному кандидату. В свою очередь, Гжегож Браун в своём выступлении после обнародования экзит-пола сделал акцент исключительно на своём результате как предвестнике грядущих побед над партиями мейнстрима, к которым он относит и "Конфедерацию".В партии "Право и Справедливость" при этом считают, что независимо от позиции Ментцена и Брауна, большинство их избирателей во втором туре поддержат Кароля Навроцкого (в этом уверены и политические аналитики)."Теперь дело только за избирателями Славомира Ментцена, которые должны решить, хотят ли они консервативную Польшу, уважающую ценности, или либеральную Польшу, Польшу, переживающую моральную революцию. В свою очередь, избиратели Гжегожа Брауна могут быть уверены, что Кароль Навроцкий не отправит войска на Украину и не поддастся немецкому или французскому влиянию", – заявил утром 19 мая заместитель председателя ПиС Мариуш Блащак."Нас объединяет также уважение к традициям, культуре, истории и европейской цивилизации, основанной на христианских основах", – сказал Блащак в интервью радио RMF FM. В качестве общих моментов для всех правых кандидатов один из лидеров ПиС упомянул противодействие миграционному пакту и "Зеленому соглашению" ЕС, а также "идеологическое безумие, например, радужное (речь о ЛГБТ* – прим)". Хотя Блащак и согласился, что многие избиратели устали от многолетней дуополии ГК и ПиС, однако подчеркнул, что большинство поляков не хочет, чтобы президент и премьер были представителями одной партии. Напомню, лидер ГК Дональд Туск ныне возглавляет правительство Польши, а выдвиженец ПиС Анджей Дуда дослуживает второй срок на посту президента страны.В окружении Рафала Тшасковского и в целом в правящем лагере настроения скорее пессимистические. В избирательном штабе мэра Варшавы, несмотря на его формальное лидерство в первом туре, особого празднования не было. И проблема была не только в общенациональных результатах. В 2020 году Тшасковский как кандидат от ГК набрал в Варшаве 47,58%, или 486 876 голосов. А в 2025-м в родном городе он добился результата в 42,27%, что составило 460 616 голосов – то есть получил на 26 260 голосов меньше, чем пять лет назад.Формально Рафал Тшасковский во втором туре может рассчитывать на голоса избирателей спикера Сейма Шимона Головни (4,99%, пятое место в первом туре), лидера левой партии "Вместе" Адриана Зандберга (4,86%, шестое место) и кандидата от "Новых левых" Магдалены Беят (4,23%, седьмое место). Однако Зандберг уже заявил, что во втором туре никого не поддержит, а избирателей у Головни ныне почти втрое меньше, чем на парламентских выборах 2023 года. Причём они вряд ли проголосуют за Тшасковского, который поддерживает аборты и ЛГБТ*, – несмотря на призывы входящей в блок Головни Польской народной партии, имеющей весьма стойкий электорат. А вот "Новые левые", которые имеют несколько постов в правительстве Туска, скорее всего, официально поддержат Тшасковского во втором туре, как и их избиратели.Учитывая многолетний раскол польского общества в пропорции практически 50:50, плюс разницу в голосовании жителей разных регионов (бывшие "немецкие" земли голосуют за леволибералов, а "русские" и "австрийские" – за консерваторов), точно спрогнозировать результаты второго тура президентских выборов невозможно. Как справедливо отметил польский политолог, профессор Антоний Дудек, "всем тем, кто считает исход второго тура предрешённым, я рекомендую проявить сдержанность". "Впереди нас ждет двухнедельная ожесточенная борьба буквально за каждый голос. Победит та сторона, которая будет более решительной и мобилизованной", – написал он в социальных сетях.Пока что команда Рафала Тшасковского продолжает кампанию демонизации Кароля Навроцкого, опираясь на контроль власти над большинством рейтинговых СМИ. 19 мая мэр Варшавы назвал своего оппонента "наиболее радикальным политиком, которого когда-либо имел ПиС", и призвал своих избирателей "открыто выступить против радикализма". Сам Навроцкий резких заявлений пока не делал, зато в понедельник за него призвал голосовать действующий президент Анджей Дуда.Аналитики уверены, что на позицию польских избирателей во втором туре повлияют как дебаты Тшасковского и Навроцкого, запланированные уже на 21 мая, так и марши поддержки кандидатов в Варшаве в грядущее воскресенье. 25 мая в польской столице пройдут "Великий марш патриотов", который ещё в марте анонсировал Дональд Туск, и "Великий марш за Польшу", объявленный Каролем Навроцким накануне.В ПиС рассчитывают, как минимум, повторить успех своего марша 12 апреля этого года в связи с 1000-летием коронации Болеслава Храброго, когда консерваторы вывели на улицы Варшавы более 100 тысяч человек. "Мы предложили совершенно другой, более интересный маршрут, чем ГК. Они пойдут по главным улицам города, мы пойдем более узкими. Благодаря этому марш наших сторонников растянется, и мы сможем его красиво продемонстрировать", – сказал журналистам один из сотрудников штаба Кароля Навроцкого. В свою очередь, начальница штаба Тшасковского Виолетта Папроцкая-Слюсарская отказалась прогнозировать число участников марша в пользу своего кандидата.Интересно, что в тот же день в мэрию столицы поданы заявки на проведение около 40 других митингов и демонстраций, некоторые из которых находятся по маршруту марша, организованного Туском и Тшасковским. Организаторы "Марша польских патриотов" предполагают, что это могут быть контрдемонстрации, организованные сторонниками Кароля Навроцкого. В свою очередь, в штабе ПиС опасаются, что эти заявки поданы представителями власти, чтобы создать предлог для увеличения числа полицейских сил на улицах столицы. Как бы там ни было, грядущее воскресенье в Варшаве точно скучным не будет.Особенности и тонкости политического противостояния на президентских выборах в Польше - в интервью Томаша Мацейчука: На президентских выборах в Польше голоса разделились пополам, но России это не поможет*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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выборы, эксклюзив, польша, варшава, украина, рафал тшасковски, джекован браун, анджей дуда, институт национальной памяти, европарламент, ес