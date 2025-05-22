Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной - 22.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250522/radost-polshi-ot-prekrascheniya-besposhlinnoy-torgovli-es-s-ukrainoy-mozhet-okazatsya-prezhdevremennoy-1063319735.html
Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной
Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной - 22.05.2025 Украина.ру
Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной
Премьер Польши объявил, что благодаря его правительству ЕС прекратит беспошлинную торговлю с Украиной после 5 июня. Но польская оппозиция заявляет, что радоваться пока рано, и это подтверждают в Брюсселе.
2025-05-22T05:15
2025-05-22T05:18
эксклюзив
украина
польша
брюссель
урсула фон дер ляйен
рафал тшасковски
ес
еврокомиссия
сейм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053482322_0:22:625:374_1920x0_80_0_0_f2f378110f5d0230a6ef219ec8d13c3b.jpg
Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая 21 мая в Сейме (нижней палате парламента страны), заявил, что именно благодаря деятельности его правительства режим "автономных торговых мер" (АТМ) ЕС, обеспечивающий беспошлинную торговлю между Украиной и Европейским Союзом, будет отменён с начала июня 2025 года."Когда мы победили на выборах (осенью 2023 года – прим.), одним из первых наших решений было немедленное внесение корректив в режим АТМ с целью введения некоторых квот, но это было только начало. Позже я вместе со своими министрами начал кампанию за отказ ЕС от режима АТМ, который либерализовал торговлю с Украиной. Мы этого добились, с 5 июня этого механизма не будет. В вопросах пограничного режима мы возвращаемся к довоенной ситуации", – сказал Дональд Туск.Его выступление в Сейме носило откровенно предвыборный характер, что неудивительно, ведь в Польше сейчас – финальный этап президентской кампании, второй тур выборов пройдёт 1 июня. В него вышли однопартиец Туска по либеральной партии "Гражданская коалиция" (ГК) Рафал Тшасковский, и формально независимый кандидат Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная консервативная партия "Право и Справедливость" (ПиС). Именно ПиС стала главной мишенью Дональда Туска.В частности, премьер сказал, что введение Евросоюзом беспошлинной торговли с Украиной "настежь открыло польскую границу для украинской продукции, особенно сельскохозяйственной, которая ввозится без всякого контроля". Он подчеркнул, что это решение поддержало правительство ПиС во главе с Матеушем Моравецким.Да, в 2022 году действительно так и было. Но уже в 2023-м правительство Моравецкого пыталось этот режим отменить, а не получив поддержки в Брюсселе – в одностороннем порядке ввело эмбарго на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины, за что ЕС даже угрожал Польше санкциями. Но, конечно, Туск об этом предпочёл не упоминать, продолжив критику политических соперников."Я тогда не сказал ни одного плохого слова. Но трёх-четырёх месяцев хватило, чтобы понять, что этот режим не имеет смысла, что он угрожает стабильности польского рынка. И нужно было принять меры, чтобы его заблокировать – в первую очередь, речь шла о зерне, но не только. Мы видели, как каждый день в Польшу отправлялись тысячи вагонов с зерном, а вы говорили перед камерами, что всё отлично, – сказал Туск, обращаясь к депутатам от ПиС.Премьер-министр заверил, что его правительство будет заботиться о польских экономических интересах, даже если они "вступают в противоречие" с интересами Украины. "У меня нет с этим проблем, потому что никто не скажет обо мне, что я антиукраинский политик, когда речь заходит об украинско-российской войне", – подчеркнул Дональд Туск. При этом он сам и его соратники в ходе парламентской избирательной кампании 2023 года неоднократно называли упомянутое выше сельхозэмбарго "антиукраинским шагом ПиС".Однако заявления премьера Польши могут оказаться не просто предвыборной риторикой, но и обычным обманом. В тот же день, 21 мая, несколько депутатов Европарламента (ЕП) от ПиС на пресс-конференции в Брюсселе заявили, что на самом деле Еврокомиссия планирует продлить отсрочку взимания таможенных пошлин на товары с Украины и после 5 июня 2025 года.В частности, евродепутат Анна Залевская сказала, что представленные Еврокомиссией (ЕК) документы свидетельствуют о том, что она планирует вернуться к "довоенным" условиям торговли с Украиной только до 31 декабря текущего года. По её мнению, это означает, что ЕК хочет заключить новое всеобъемлющее соглашение с Украиной о либерализации торговли."Что мы слышим на закрытых заседаниях комитета по сельскому хозяйству или комитета по торговле Европейского парламента? ЕК чётко заявляет, что хочет либерализовать торговлю с Украиной", – подчеркнула депутат ЕП. По её словам, представители ЕК на этих встречах информируют, что в случае заключения соглашения с Украиной о свободной торговле "переходный период", в течение которого ЕС возвращается к довоенным условиям торговли с Украиной, прекратит свое действие. Залевская отметила, что польское правительство говорит об "успехе переговоров" относительно торговли с Украиной, но на самом деле оно "обманывает фермеров и поляков"."Сегодня Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен играют в одной команде, чтобы отсрочить принятие решения и скрыть эту информацию, чтобы она не повлияла на результаты выборов", – заявил депутат Европарламента Вальдемар Буда. В свою очередь, его коллега Богдан Жоньца подчеркнул, что первыми заплатят за либерализацию торговли с Украиной фермеры Подкарпатского и Люблинского воеводств (оба граничат с Украиной – прим).Более того, чиновники Еврокомиссии недавно и вовсе не исключали, что прекращения беспошлинной торговли с 5 июня 2025 года не будет. В частности, официальный представитель ЕК Олоф Гилл сказал 7 мая, что Брюссель предложит временные меры по защите украинских экспортеров. Гилл пояснил, что после окончания действия нынешнего "безвизового режима торговли" с Украиной могут быть введены некие "переходные меры", чтобы не допустить возврата к довоенным торговым ограничениям."Как вы все знаете, срок действия автономных торговых мер истекает 5 июня. Комиссия не намерена продлевать эти меры после этой даты", – заявил он. Гилл подчеркнул, что приоритетом ЕК в настоящее время является пересмотр Соглашения об углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС (DCFTA). "Мы ясно дали понять с самого начала: наша цель – улучшить DCFTA, чтобы обеспечить долгосрочную предсказуемость и стабильность для бизнеса, как в ЕС, так и на Украине", – отметил представитель ЕК.По его словам, этот переход укрепит постепенный путь Украины к членству в ЕС, а также поможет решить острые проблемы внутри самого Евросоюза, особенно в агропродовольственном секторе. "Мы осознаем ограничения по времени. Вот почему мы также изучаем возможные временные меры на случай, если переговоры по пересмотру DCFTA не будут завершены и реализованы к 6 июня. Мы также обсудим эти переходные варианты с Украиной", – сказал Олоф Гилл две недели назад.Возможно, именно поэтому на Украине никакой паники в связи с вроде бы грядущей отменой беспошлинной торговли с ЕС не наблюдается. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, который занимается переговорами с Евросоюзом, заявил 20 мая, что сейчас Киев и Брюссель согласовывают пересмотр 29-й статьи Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (она определяет порядок и сроки взаимной отмены ввозных пошлин – прим.) Это, по словам чиновника, должно увеличить доступ украинских товаров на рынок ЕС."Если юридические изменения вступят в силу, фактических изменений не будет – по крайней мере, на время переговоров по новым параметрам либерализации торговли товарами, которые еще не полностью либерализованы. В этот период проблем с доступом на рынок ЕС не ожидается", – сказал Качка в ходе дискуссии "Торговые войны: искусство защиты".Однако на желание евробюрократов любым способом поддержать киевские власти, чтобы те продолжили боевые действия против России, могут повлиять негативные настроения в аграрном секторе Евросоюза. О них свидетельствуют результаты свежего опроса фермеров в десяти странах ЕС (проведён компанией IPSOS, обнародован на прошлой неделе).Согласно ним, подавляющее большинство фермеров в Европе сегодня не видят оснований для оптимизма. 69% из них заявили, что цена, получаемая за сельскохозяйственную продукцию, не обеспечивает им достаточного уровня доходов. Кроме того, 66% фермеров признались, что у них нет денег для инвестиций в модернизацию или замену оборудования.Более половины респондентов не в состоянии удовлетворить основные потребности домохозяйства, а 54% признались, что не уверены в своей способности покрывать ежедневные эксплуатационные расходы. Еще хуже обстоят дела со способностью погашать обязательства: 50% фермеров заявили, что не в состоянии обслуживать свои долги.Особенно тяжело приходится фермерам, управляющим небольшими хозяйствами, хотя проблемы также распространены среди владельцев больших земельных наделов. В отчете отмечается, что ситуация "одинаково сложна, независимо от размера фермы". Европейские фермеры перегружены бюрократией (88% опрошенных хотят упрощения регулятивных норм и административных процедур) и не верят, что их положение улучшится.В опросе IPSOS фермеры также описали свои настроения, при этом часто использовались формулировки "тяжёлая и неблагодарная работа", "неуважение к нашей профессии" и "растущие требования без увеличения доходов". Опрос не оставляет иллюзий: настроения в плохие, и продолжают ухудшаться. Только 24% европейских фермеров заявили об оптимизме относительно своего текущего положения, тогда как 51% оценили свое будущее как скорее пессимистичное, или очень пессимистичное.С другой стороны, никем не избранные чиновники Еврокомиссии уже неоднократно демонстрировали, что на мнение европейцев им наплевать – идёт ли речь о выборах в Румынии или торговле с Украиной. Поэтому нельзя исключать, что сразу же после второго тура президентских выборов в Польше (причём независимо от его результатов) в Брюсселе объявят о "переходных временных мерах", которые де-факто сохранят беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС. А премьер Дональд Туск, действительно играющий в одной команде с Урсулой фон дер Ляйен, объяснит депутатам, что это совсем-совсем другое дело.О том, что происходит лв сельском хозяйстве Украины - в статье Ивана Лизана "Каково семя, таково и племя: о ликвидации киевской властью государственного резервного семенного фонда"
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
украина
польша
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Олег Хавич
Олег Хавич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053482322_70:0:625:416_1920x0_80_0_0_09bca91bb8e75bf50df6bdf4cc76ad85.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, польша, брюссель, урсула фон дер ляйен, рафал тшасковски, ес, еврокомиссия, сейм
Эксклюзив, Украина, Польша, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Рафал Тшасковски, ЕС, Еврокомиссия, сейм

Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной

05:15 22.05.2025 (обновлено: 05:18 22.05.2025)
 
Польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля
Польские фермеры пойдут на Варшаву 27 февраля
Читать в
ДзенTelegram
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Премьер Польши объявил, что благодаря его правительству ЕС прекратит беспошлинную торговлю с Украиной после 5 июня. Но польская оппозиция заявляет, что радоваться пока рано, и это подтверждают в Брюсселе.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая 21 мая в Сейме (нижней палате парламента страны), заявил, что именно благодаря деятельности его правительства режим "автономных торговых мер" (АТМ) ЕС, обеспечивающий беспошлинную торговлю между Украиной и Европейским Союзом, будет отменён с начала июня 2025 года.
"Когда мы победили на выборах (осенью 2023 года – прим.), одним из первых наших решений было немедленное внесение корректив в режим АТМ с целью введения некоторых квот, но это было только начало. Позже я вместе со своими министрами начал кампанию за отказ ЕС от режима АТМ, который либерализовал торговлю с Украиной. Мы этого добились, с 5 июня этого механизма не будет. В вопросах пограничного режима мы возвращаемся к довоенной ситуации", – сказал Дональд Туск.
Его выступление в Сейме носило откровенно предвыборный характер, что неудивительно, ведь в Польше сейчас – финальный этап президентской кампании, второй тур выборов пройдёт 1 июня. В него вышли однопартиец Туска по либеральной партии "Гражданская коалиция" (ГК) Рафал Тшасковский, и формально независимый кандидат Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная консервативная партия "Право и Справедливость" (ПиС). Именно ПиС стала главной мишенью Дональда Туска.
В частности, премьер сказал, что введение Евросоюзом беспошлинной торговли с Украиной "настежь открыло польскую границу для украинской продукции, особенно сельскохозяйственной, которая ввозится без всякого контроля". Он подчеркнул, что это решение поддержало правительство ПиС во главе с Матеушем Моравецким.
Да, в 2022 году действительно так и было. Но уже в 2023-м правительство Моравецкого пыталось этот режим отменить, а не получив поддержки в Брюсселе – в одностороннем порядке ввело эмбарго на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины, за что ЕС даже угрожал Польше санкциями. Но, конечно, Туск об этом предпочёл не упоминать, продолжив критику политических соперников.
"Я тогда не сказал ни одного плохого слова. Но трёх-четырёх месяцев хватило, чтобы понять, что этот режим не имеет смысла, что он угрожает стабильности польского рынка. И нужно было принять меры, чтобы его заблокировать – в первую очередь, речь шла о зерне, но не только. Мы видели, как каждый день в Польшу отправлялись тысячи вагонов с зерном, а вы говорили перед камерами, что всё отлично, – сказал Туск, обращаясь к депутатам от ПиС.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Премьер-министр заверил, что его правительство будет заботиться о польских экономических интересах, даже если они "вступают в противоречие" с интересами Украины. "У меня нет с этим проблем, потому что никто не скажет обо мне, что я антиукраинский политик, когда речь заходит об украинско-российской войне", – подчеркнул Дональд Туск. При этом он сам и его соратники в ходе парламентской избирательной кампании 2023 года неоднократно называли упомянутое выше сельхозэмбарго "антиукраинским шагом ПиС".
Однако заявления премьера Польши могут оказаться не просто предвыборной риторикой, но и обычным обманом. В тот же день, 21 мая, несколько депутатов Европарламента (ЕП) от ПиС на пресс-конференции в Брюсселе заявили, что на самом деле Еврокомиссия планирует продлить отсрочку взимания таможенных пошлин на товары с Украины и после 5 июня 2025 года.
В частности, евродепутат Анна Залевская сказала, что представленные Еврокомиссией (ЕК) документы свидетельствуют о том, что она планирует вернуться к "довоенным" условиям торговли с Украиной только до 31 декабря текущего года. По её мнению, это означает, что ЕК хочет заключить новое всеобъемлющее соглашение с Украиной о либерализации торговли.
"Что мы слышим на закрытых заседаниях комитета по сельскому хозяйству или комитета по торговле Европейского парламента? ЕК чётко заявляет, что хочет либерализовать торговлю с Украиной", – подчеркнула депутат ЕП. По её словам, представители ЕК на этих встречах информируют, что в случае заключения соглашения с Украиной о свободной торговле "переходный период", в течение которого ЕС возвращается к довоенным условиям торговли с Украиной, прекратит свое действие. Залевская отметила, что польское правительство говорит об "успехе переговоров" относительно торговли с Украиной, но на самом деле оно "обманывает фермеров и поляков".
"Сегодня Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен играют в одной команде, чтобы отсрочить принятие решения и скрыть эту информацию, чтобы она не повлияла на результаты выборов", – заявил депутат Европарламента Вальдемар Буда. В свою очередь, его коллега Богдан Жоньца подчеркнул, что первыми заплатят за либерализацию торговли с Украиной фермеры Подкарпатского и Люблинского воеводств (оба граничат с Украиной – прим).
Более того, чиновники Еврокомиссии недавно и вовсе не исключали, что прекращения беспошлинной торговли с 5 июня 2025 года не будет. В частности, официальный представитель ЕК Олоф Гилл сказал 7 мая, что Брюссель предложит временные меры по защите украинских экспортеров. Гилл пояснил, что после окончания действия нынешнего "безвизового режима торговли" с Украиной могут быть введены некие "переходные меры", чтобы не допустить возврата к довоенным торговым ограничениям.
"Как вы все знаете, срок действия автономных торговых мер истекает 5 июня. Комиссия не намерена продлевать эти меры после этой даты", – заявил он. Гилл подчеркнул, что приоритетом ЕК в настоящее время является пересмотр Соглашения об углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС (DCFTA). "Мы ясно дали понять с самого начала: наша цель – улучшить DCFTA, чтобы обеспечить долгосрочную предсказуемость и стабильность для бизнеса, как в ЕС, так и на Украине", – отметил представитель ЕК.
По его словам, этот переход укрепит постепенный путь Украины к членству в ЕС, а также поможет решить острые проблемы внутри самого Евросоюза, особенно в агропродовольственном секторе. "Мы осознаем ограничения по времени. Вот почему мы также изучаем возможные временные меры на случай, если переговоры по пересмотру DCFTA не будут завершены и реализованы к 6 июня. Мы также обсудим эти переходные варианты с Украиной", – сказал Олоф Гилл две недели назад.
Возможно, именно поэтому на Украине никакой паники в связи с вроде бы грядущей отменой беспошлинной торговли с ЕС не наблюдается. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, который занимается переговорами с Евросоюзом, заявил 20 мая, что сейчас Киев и Брюссель согласовывают пересмотр 29-й статьи Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (она определяет порядок и сроки взаимной отмены ввозных пошлин – прим.) Это, по словам чиновника, должно увеличить доступ украинских товаров на рынок ЕС.
"Если юридические изменения вступят в силу, фактических изменений не будет – по крайней мере, на время переговоров по новым параметрам либерализации торговли товарами, которые еще не полностью либерализованы. В этот период проблем с доступом на рынок ЕС не ожидается", – сказал Качка в ходе дискуссии "Торговые войны: искусство защиты".
Однако на желание евробюрократов любым способом поддержать киевские власти, чтобы те продолжили боевые действия против России, могут повлиять негативные настроения в аграрном секторе Евросоюза. О них свидетельствуют результаты свежего опроса фермеров в десяти странах ЕС (проведён компанией IPSOS, обнародован на прошлой неделе).
Согласно ним, подавляющее большинство фермеров в Европе сегодня не видят оснований для оптимизма. 69% из них заявили, что цена, получаемая за сельскохозяйственную продукцию, не обеспечивает им достаточного уровня доходов. Кроме того, 66% фермеров признались, что у них нет денег для инвестиций в модернизацию или замену оборудования.
Более половины респондентов не в состоянии удовлетворить основные потребности домохозяйства, а 54% признались, что не уверены в своей способности покрывать ежедневные эксплуатационные расходы. Еще хуже обстоят дела со способностью погашать обязательства: 50% фермеров заявили, что не в состоянии обслуживать свои долги.
Особенно тяжело приходится фермерам, управляющим небольшими хозяйствами, хотя проблемы также распространены среди владельцев больших земельных наделов. В отчете отмечается, что ситуация "одинаково сложна, независимо от размера фермы". Европейские фермеры перегружены бюрократией (88% опрошенных хотят упрощения регулятивных норм и административных процедур) и не верят, что их положение улучшится.
В опросе IPSOS фермеры также описали свои настроения, при этом часто использовались формулировки "тяжёлая и неблагодарная работа", "неуважение к нашей профессии" и "растущие требования без увеличения доходов". Опрос не оставляет иллюзий: настроения в плохие, и продолжают ухудшаться. Только 24% европейских фермеров заявили об оптимизме относительно своего текущего положения, тогда как 51% оценили свое будущее как скорее пессимистичное, или очень пессимистичное.
С другой стороны, никем не избранные чиновники Еврокомиссии уже неоднократно демонстрировали, что на мнение европейцев им наплевать – идёт ли речь о выборах в Румынии или торговле с Украиной. Поэтому нельзя исключать, что сразу же после второго тура президентских выборов в Польше (причём независимо от его результатов) в Брюсселе объявят о "переходных временных мерах", которые де-факто сохранят беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС. А премьер Дональд Туск, действительно играющий в одной команде с Урсулой фон дер Ляйен, объяснит депутатам, что это совсем-совсем другое дело.
О том, что происходит лв сельском хозяйстве Украины - в статье Ивана Лизана "Каково семя, таково и племя: о ликвидации киевской властью государственного резервного семенного фонда"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаПольшаБрюссельУрсула фон дер ЛяйенРафал ТшасковскиЕСЕврокомиссиясейм
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Роман Алехин: После удара ВС РФ по полигону в Шостке каждый следующий штурм ВСУ станет еще более "мясным"
05:45Финал битвы за Часов Яр: эксперт объяснил, почему выход ВС РФ к Дружковке "обнулит" оборону ВСУ
05:30Знакомьтесь: Shahed-238/Герань-3. Алехин рассказал про появление на фронте новой модели дрона-камикадзе
05:23Фотоальбом Победы: Знаменная группа Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева
05:20Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду
05:15Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной
05:10Каково семя, таково и племя: о ликвидации киевской властью государственного резервного семенного фонда
05:05"Украина встала на дорожку самоубийства": украинские эксперты о мрачном будущем страны
05:02Мнит себя диктатором и хочет $2 млрд. Чем занимается нацист Андрей Билецкий*
05:00Петр Акопов: Трамп не собирается "отдавать" России Украину и не намерен убирать Зеленского
04:55Евросоюз даст Киеву оружие, но отменит свободную торговлю. Украина в международном контексте
04:52Замещение памяти и совести. Как Гитлер подвел украинских неонацистов
04:45Жест доброй воли: эксперт объяснил, на каких условиях Россия может пойти на долгосрочное перемирие
04:30Идеологическая идентичность: Ищенко о том, почему большинство жителей Украины не понимают, кто они
04:00Ударный мультикоптер "Баба-яга": Алехин о том, как смертоносные дроны "охотятся" на технику и блиндажи
03:45Петр Акопов: разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что давить надо на Киев, а не на Россию
03:30Статистика или машина госпропаганды? Ищенко объяснил, почему украинцы верят в "победу" Украины
20:30"На Украину одели ошейник": Павлив о том, как беседа Путина и Трампа разделила переговоры на два трека
20:15Бросают на убой: Угольный рассказал, зачем ВСУ "пиарятся" в Теткино, пока ВС РФ продвигаются под Сумами
20:00ВСУ бьют тревогу: Угольный о перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой
Лента новостейМолния