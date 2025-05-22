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Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной

Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной - 22.05.2025 Украина.ру

Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной

Премьер Польши объявил, что благодаря его правительству ЕС прекратит беспошлинную торговлю с Украиной после 5 июня. Но польская оппозиция заявляет, что радоваться пока рано, и это подтверждают в Брюсселе.

2025-05-22T05:15

2025-05-22T05:15

2025-05-22T05:18

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польша

брюссель

урсула фон дер ляйен

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Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая 21 мая в Сейме (нижней палате парламента страны), заявил, что именно благодаря деятельности его правительства режим "автономных торговых мер" (АТМ) ЕС, обеспечивающий беспошлинную торговлю между Украиной и Европейским Союзом, будет отменён с начала июня 2025 года."Когда мы победили на выборах (осенью 2023 года – прим.), одним из первых наших решений было немедленное внесение корректив в режим АТМ с целью введения некоторых квот, но это было только начало. Позже я вместе со своими министрами начал кампанию за отказ ЕС от режима АТМ, который либерализовал торговлю с Украиной. Мы этого добились, с 5 июня этого механизма не будет. В вопросах пограничного режима мы возвращаемся к довоенной ситуации", – сказал Дональд Туск.Его выступление в Сейме носило откровенно предвыборный характер, что неудивительно, ведь в Польше сейчас – финальный этап президентской кампании, второй тур выборов пройдёт 1 июня. В него вышли однопартиец Туска по либеральной партии "Гражданская коалиция" (ГК) Рафал Тшасковский, и формально независимый кандидат Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная консервативная партия "Право и Справедливость" (ПиС). Именно ПиС стала главной мишенью Дональда Туска.В частности, премьер сказал, что введение Евросоюзом беспошлинной торговли с Украиной "настежь открыло польскую границу для украинской продукции, особенно сельскохозяйственной, которая ввозится без всякого контроля". Он подчеркнул, что это решение поддержало правительство ПиС во главе с Матеушем Моравецким.Да, в 2022 году действительно так и было. Но уже в 2023-м правительство Моравецкого пыталось этот режим отменить, а не получив поддержки в Брюсселе – в одностороннем порядке ввело эмбарго на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины, за что ЕС даже угрожал Польше санкциями. Но, конечно, Туск об этом предпочёл не упоминать, продолжив критику политических соперников."Я тогда не сказал ни одного плохого слова. Но трёх-четырёх месяцев хватило, чтобы понять, что этот режим не имеет смысла, что он угрожает стабильности польского рынка. И нужно было принять меры, чтобы его заблокировать – в первую очередь, речь шла о зерне, но не только. Мы видели, как каждый день в Польшу отправлялись тысячи вагонов с зерном, а вы говорили перед камерами, что всё отлично, – сказал Туск, обращаясь к депутатам от ПиС.Премьер-министр заверил, что его правительство будет заботиться о польских экономических интересах, даже если они "вступают в противоречие" с интересами Украины. "У меня нет с этим проблем, потому что никто не скажет обо мне, что я антиукраинский политик, когда речь заходит об украинско-российской войне", – подчеркнул Дональд Туск. При этом он сам и его соратники в ходе парламентской избирательной кампании 2023 года неоднократно называли упомянутое выше сельхозэмбарго "антиукраинским шагом ПиС".Однако заявления премьера Польши могут оказаться не просто предвыборной риторикой, но и обычным обманом. В тот же день, 21 мая, несколько депутатов Европарламента (ЕП) от ПиС на пресс-конференции в Брюсселе заявили, что на самом деле Еврокомиссия планирует продлить отсрочку взимания таможенных пошлин на товары с Украины и после 5 июня 2025 года.В частности, евродепутат Анна Залевская сказала, что представленные Еврокомиссией (ЕК) документы свидетельствуют о том, что она планирует вернуться к "довоенным" условиям торговли с Украиной только до 31 декабря текущего года. По её мнению, это означает, что ЕК хочет заключить новое всеобъемлющее соглашение с Украиной о либерализации торговли."Что мы слышим на закрытых заседаниях комитета по сельскому хозяйству или комитета по торговле Европейского парламента? ЕК чётко заявляет, что хочет либерализовать торговлю с Украиной", – подчеркнула депутат ЕП. По её словам, представители ЕК на этих встречах информируют, что в случае заключения соглашения с Украиной о свободной торговле "переходный период", в течение которого ЕС возвращается к довоенным условиям торговли с Украиной, прекратит свое действие. Залевская отметила, что польское правительство говорит об "успехе переговоров" относительно торговли с Украиной, но на самом деле оно "обманывает фермеров и поляков"."Сегодня Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен играют в одной команде, чтобы отсрочить принятие решения и скрыть эту информацию, чтобы она не повлияла на результаты выборов", – заявил депутат Европарламента Вальдемар Буда. В свою очередь, его коллега Богдан Жоньца подчеркнул, что первыми заплатят за либерализацию торговли с Украиной фермеры Подкарпатского и Люблинского воеводств (оба граничат с Украиной – прим).Более того, чиновники Еврокомиссии недавно и вовсе не исключали, что прекращения беспошлинной торговли с 5 июня 2025 года не будет. В частности, официальный представитель ЕК Олоф Гилл сказал 7 мая, что Брюссель предложит временные меры по защите украинских экспортеров. Гилл пояснил, что после окончания действия нынешнего "безвизового режима торговли" с Украиной могут быть введены некие "переходные меры", чтобы не допустить возврата к довоенным торговым ограничениям."Как вы все знаете, срок действия автономных торговых мер истекает 5 июня. Комиссия не намерена продлевать эти меры после этой даты", – заявил он. Гилл подчеркнул, что приоритетом ЕК в настоящее время является пересмотр Соглашения об углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС (DCFTA). "Мы ясно дали понять с самого начала: наша цель – улучшить DCFTA, чтобы обеспечить долгосрочную предсказуемость и стабильность для бизнеса, как в ЕС, так и на Украине", – отметил представитель ЕК.По его словам, этот переход укрепит постепенный путь Украины к членству в ЕС, а также поможет решить острые проблемы внутри самого Евросоюза, особенно в агропродовольственном секторе. "Мы осознаем ограничения по времени. Вот почему мы также изучаем возможные временные меры на случай, если переговоры по пересмотру DCFTA не будут завершены и реализованы к 6 июня. Мы также обсудим эти переходные варианты с Украиной", – сказал Олоф Гилл две недели назад.Возможно, именно поэтому на Украине никакой паники в связи с вроде бы грядущей отменой беспошлинной торговли с ЕС не наблюдается. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, который занимается переговорами с Евросоюзом, заявил 20 мая, что сейчас Киев и Брюссель согласовывают пересмотр 29-й статьи Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (она определяет порядок и сроки взаимной отмены ввозных пошлин – прим.) Это, по словам чиновника, должно увеличить доступ украинских товаров на рынок ЕС."Если юридические изменения вступят в силу, фактических изменений не будет – по крайней мере, на время переговоров по новым параметрам либерализации торговли товарами, которые еще не полностью либерализованы. В этот период проблем с доступом на рынок ЕС не ожидается", – сказал Качка в ходе дискуссии "Торговые войны: искусство защиты".Однако на желание евробюрократов любым способом поддержать киевские власти, чтобы те продолжили боевые действия против России, могут повлиять негативные настроения в аграрном секторе Евросоюза. О них свидетельствуют результаты свежего опроса фермеров в десяти странах ЕС (проведён компанией IPSOS, обнародован на прошлой неделе).Согласно ним, подавляющее большинство фермеров в Европе сегодня не видят оснований для оптимизма. 69% из них заявили, что цена, получаемая за сельскохозяйственную продукцию, не обеспечивает им достаточного уровня доходов. Кроме того, 66% фермеров признались, что у них нет денег для инвестиций в модернизацию или замену оборудования.Более половины респондентов не в состоянии удовлетворить основные потребности домохозяйства, а 54% признались, что не уверены в своей способности покрывать ежедневные эксплуатационные расходы. Еще хуже обстоят дела со способностью погашать обязательства: 50% фермеров заявили, что не в состоянии обслуживать свои долги.Особенно тяжело приходится фермерам, управляющим небольшими хозяйствами, хотя проблемы также распространены среди владельцев больших земельных наделов. В отчете отмечается, что ситуация "одинаково сложна, независимо от размера фермы". Европейские фермеры перегружены бюрократией (88% опрошенных хотят упрощения регулятивных норм и административных процедур) и не верят, что их положение улучшится.В опросе IPSOS фермеры также описали свои настроения, при этом часто использовались формулировки "тяжёлая и неблагодарная работа", "неуважение к нашей профессии" и "растущие требования без увеличения доходов". Опрос не оставляет иллюзий: настроения в плохие, и продолжают ухудшаться. Только 24% европейских фермеров заявили об оптимизме относительно своего текущего положения, тогда как 51% оценили свое будущее как скорее пессимистичное, или очень пессимистичное.С другой стороны, никем не избранные чиновники Еврокомиссии уже неоднократно демонстрировали, что на мнение европейцев им наплевать – идёт ли речь о выборах в Румынии или торговле с Украиной. Поэтому нельзя исключать, что сразу же после второго тура президентских выборов в Польше (причём независимо от его результатов) в Брюсселе объявят о "переходных временных мерах", которые де-факто сохранят беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС. А премьер Дональд Туск, действительно играющий в одной команде с Урсулой фон дер Ляйен, объяснит депутатам, что это совсем-совсем другое дело.О том, что происходит лв сельском хозяйстве Украины - в статье Ивана Лизана "Каково семя, таково и племя: о ликвидации киевской властью государственного резервного семенного фонда"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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эксклюзив, украина, польша, брюссель, урсула фон дер ляйен, рафал тшасковски, ес, еврокомиссия, сейм