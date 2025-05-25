https://ukraina.ru/20250525/do-oseni-vs-budet-koncheno-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-buduschem-strany-1063400506.html

"До осени всё будет кончено". Украинские эксперты и политики о незавидном будущем своей страны

"До осени всё будет кончено". Украинские эксперты и политики о незавидном будущем своей страны - 25.05.2025 Украина.ру

"До осени всё будет кончено". Украинские эксперты и политики о незавидном будущем своей страны

На Украине эксперты, политики и лидеры общественного мнения гадают, можно ли действительно ожидать в обозримом будущем прекращения огня и какого-то мирного соглашения, или же России хватит времени для того, чтобы окончательно добить киевский режим.

2025-05-25T14:39

2025-05-25T14:39

2025-05-25T14:40

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украина

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владимир зеленский

игорь мосийчук

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Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* считает, что на самом деле никакого переговорного процесса нет, а есть "цирковое представление", но это - кровавый цирк. По мнению экс-нардепа, это игра Трампа, которому киевские власти сейчас продают остатки суверенитета, а Россия тем временем готовится к летнему наступлению.Россия может подождать с переговорами, так как в военном плане рассчитывает на успех, а киевские власти не хотят мира по той причине, что "окончание войны – это выборы неизбежные, неизбежная смена власти, уголовное преследование… вскрытие всех фактов мародерства – этого они точно не хотят", - утверждает Мосийчук*.Экс-нардеп подозревает, что в сложившейся ситуации "Трамп играет в четыре руки с Путиным", поскольку оба противостоят глобалистам. Украина же априори проигрывает, все последующие условия мира будут для Киева хуже предыдущих. Но "зеленые гниды" (так Мосийчук называет представителей украинской политической верхушки) действительно готовы воевать до последнего украинца.Посредников в переговорах становится все больше, но этим посредникам приходится отдавать часть страны, указал политик, напомнив в качестве примера о грабительском ресурсном соглашении Киева с США. Он добавил: вот сейчас в качестве посредника предлагают Ватикан, так что - украинцам переходить в католичество?Но пока надо готовиться к боям. Политический философ Павел Щелин в интервью журналисту Александру Шелесту** отметил, что срыв мирных переговоров очень вероятен, и тогда неизбежна летняя военная кампания. Сейчас сложно сказать, как она будет проходить, но - "пока Россия наступает".Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин тоже считает, что никакого прекращения огня в ближайшее время ожидать не стоит, поскольку ни одна из сторон на это не настроена. Возможны новые обмены пленными, вероятны выдвижения сторонами тех или иных требований, но все это время бойня будет продолжаться.Кроме соображений большой политики, есть и банальная психология. О настоящей цене "патриотизма" Зеленского рассказала покинувшая страну известная украинская телеведущая Диана Панченко. Комментируя в своем видеоблоге шестилетие нахождения этого актера-политика у власти, она заявила, что Зеленским руководит несбывшееся желание покорить Москву, стать звездой в России (но что-то с этим не сложилось).Участие КВН (так и появился 95 квартал), там Зеленский даже плясал калинку-малинку – посмотрите сами.Съемки в российских фильмах, которые теперь никто и не вспомнит. Несколько попыток покорить Москву через кино не удались, как и через шоу-бизнес. Диана Панченко считает, что и решение о вторжении ВСУ в Курскую область России вызвано этой психической травмой. Но на деле операция сыграла против Зеленского, открыв многим глаза на его опасный авантюризм.Авантюризм этот очень дорого обходится простым украинцам. Украинские солдаты гибнут в окопах, а Зеленский пьёт кофе в Париже с Макроном и - "мечтает… мечтает о Москве, которую ему так и не удалось покорить", - отметила Панченко.Пока Зеленский мечтает, потери ВСУ растут. Они таковы, что долго киевскому режиму не продержаться, считает находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он при этом ссылается на данные западных партнеров Киева."FT пишет о том, что потери РФ в Украине составляют 1500 человек в день, а потом аккуратно добавляет, что потери Украины могут составлять ⅔ от российских.То есть, 1000 человек в сутки, или 30 000 человек в месяц.Цифры - катастрофические, которые невозможно перекрыть ни силовой мобилизацией, ни расплывшимися рожами Ермака и Умерова. При таких цифрах продолжительность войны вряд ли превысит 6, максимум 8 месяцев - то есть, до осени всё будет кончено", - заявил опальный политик.Он добавил: "Это в случае, если Украина не согласится на перемирие на условиях РФ. Если согласится - это оставляет шансы на сохранность государственности".* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ** Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Ростислава Ищенко "Отсутствие предпосылок для мира"О нюансах переговороного процесса - в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине" И в статье Евгении Кондаковой "Можно ли изменить место встречи? Какой подвох кроется в переносе переговоров России и Украины в Ватикан"

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Сергей Зуев

россия, украина, киев, владимир зеленский, игорь мосийчук, дональд трамп, верховная рада, вооруженные силы украины, квн, эксклюзив