Владимир Васильев: Украина не готова к реальным переговорам с Россией - 23.05.2025 Украина.ру
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Владимир Васильев: Украина не готова к реальным переговорам с Россией
Владимир Васильев: Украина не готова к реальным переговорам с Россией - 23.05.2025 Украина.ру
Владимир Васильев: Украина не готова к реальным переговорам с Россией
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эксклюзивном интервью для издания Украина.ру подвел итоги стамбульских переговоров
2025-05-23T20:00
2025-05-23T20:00
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владимир путин
ес
граница
переговоры
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"Украинская делегация прибыла в Турцию без реальных полномочий — это был заранее спланированный саботаж мирного процесса по указанию западных кураторов", — заявил эксперт.Васильев привел неопровержимые доказательства: "Вместо полноценных переговоров мы увидели лишь театральное действо — обмен пленными, который нельзя считать серьезной дипломатией". По словам собеседника издания, такой подход полностью соответствует стратегии США и ЕС: "Они сознательно блокируют любые попытки реального урегулирования, требуя от Киева сохранять ультимативную позицию"."Официальный Киев продолжает твердить о границах 1991 года, хотя прекрасно понимает, что это абсолютно неприемлемо для Москвы", — отметил Васильев. Он подчеркнул опасную двойную игру украинской стороны: "Даже временные уступки де-факто не будут закреплены юридически — значит, конфликт продолжится под удобным для Запада предлогом".Полный текст материала "Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена" на сайте Украина.ру.О других вариантах развития ситуации вокруг Украины в интервью Дмитрия Краснова: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду.
https://ukraina.ru/20250523/eto-kolossalnyy-uspekh-nashey-diplomatii-greg-vayner-ob-obmene-plennymi-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1063375229.html
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Владимир Васильев: Украина не готова к реальным переговорам с Россией

20:00 23.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эксклюзивном интервью для издания Украина.ру подвел итоги стамбульских переговоров
"Украинская делегация прибыла в Турцию без реальных полномочий — это был заранее спланированный саботаж мирного процесса по указанию западных кураторов", — заявил эксперт.
Васильев привел неопровержимые доказательства: "Вместо полноценных переговоров мы увидели лишь театральное действо — обмен пленными, который нельзя считать серьезной дипломатией".
По словам собеседника издания, такой подход полностью соответствует стратегии США и ЕС: "Они сознательно блокируют любые попытки реального урегулирования, требуя от Киева сохранять ультимативную позицию".
"Официальный Киев продолжает твердить о границах 1991 года, хотя прекрасно понимает, что это абсолютно неприемлемо для Москвы", — отметил Васильев.
Он подчеркнул опасную двойную игру украинской стороны: "Даже временные уступки де-факто не будут закреплены юридически — значит, конфликт продолжится под удобным для Запада предлогом".
Полный текст материала "Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена" на сайте Украина.ру.
О других вариантах развития ситуации вокруг Украины в интервью Дмитрия Краснова: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду.
Грег Вайнер интервью
18:17
"Это колоссальный успех нашей дипломатии". Грег Вайнер об обмене пленными между Россией и УкраинойЕсли Трамп продолжит свои выступления в духе "я устал, я ухожу, это не моя война", Украина может перейти под контроль ЦРУ и Пентагона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.
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20:00Владимир Васильев: Украина не готова к реальным переговорам с Россией
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18:17"Это колоссальный успех нашей дипломатии". Грег Вайнер об обмене пленными между Россией и Украиной
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