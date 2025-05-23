https://ukraina.ru/20250523/vladimir-vasilev-ukraina-ne-gotova-k-realnym-peregovoram-s-rossiey-1063380873.html

Владимир Васильев: Украина не готова к реальным переговорам с Россией

Владимир Васильев: Украина не готова к реальным переговорам с Россией - 23.05.2025 Украина.ру

Владимир Васильев: Украина не готова к реальным переговорам с Россией

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эксклюзивном интервью для издания Украина.ру подвел итоги стамбульских переговоров

2025-05-23T20:00

2025-05-23T20:00

2025-05-23T20:00

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"Украинская делегация прибыла в Турцию без реальных полномочий — это был заранее спланированный саботаж мирного процесса по указанию западных кураторов", — заявил эксперт.Васильев привел неопровержимые доказательства: "Вместо полноценных переговоров мы увидели лишь театральное действо — обмен пленными, который нельзя считать серьезной дипломатией". По словам собеседника издания, такой подход полностью соответствует стратегии США и ЕС: "Они сознательно блокируют любые попытки реального урегулирования, требуя от Киева сохранять ультимативную позицию"."Официальный Киев продолжает твердить о границах 1991 года, хотя прекрасно понимает, что это абсолютно неприемлемо для Москвы", — отметил Васильев. Он подчеркнул опасную двойную игру украинской стороны: "Даже временные уступки де-факто не будут закреплены юридически — значит, конфликт продолжится под удобным для Запада предлогом".Полный текст материала "Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена" на сайте Украина.ру.О других вариантах развития ситуации вокруг Украины в интервью Дмитрия Краснова: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду.

https://ukraina.ru/20250523/eto-kolossalnyy-uspekh-nashey-diplomatii-greg-vayner-ob-obmene-plennymi-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1063375229.html

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