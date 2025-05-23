Пока по 390: Минобороны РФ подтвердило завершение первого этапа обмена - фото
16:38 23.05.2025 (обновлено: 17:13 23.05.2025)
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / Перейти в фотобанкВ Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
В пятницу, 23 мая, Минобороны РФ сообщило, что 270 военных и 120 гражданских вернулись в Россию в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле на прошлой неделе. Украина получила взамен также 270 военных и 120 гражданских
Уточняется, что среди возвращенных в рамках обмена россиян есть мирные жители Курской области, которые были захвачены украинскими военными. Сейчас вернувшиеся на Родину с Украины находятся на территории Белоруссии, в ближайшее время они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации.
Вот такие кадры публикуют российские паблики:
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А вот такие - украинские телеграм-каналы:
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В российском оборонном ведомстве отметили, что масштабный обмен в рамках договоренностей "1000 на 1000" продолжится в ближайшие дни.
Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth, что Россия и Украина якобы "завершили крупный обмен пленными", уточнив, что "это может привести к чему-то большому".
Ранее депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев отметил, что обмен пленными в формате "1000 на 1000" может быть разбит на несколько дней, поскольку за день это сделать технически сложно.
Об обмене пленными в формате "1000 на 1000" делегации России и Украины договорились в Стамбуле 16 мая. Во вторник, 20 мая, издание "Страна.ua" сообщило, что в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен. То есть речь идет о том, уточнили украинские журналисты, что Киев собирает для обмена своих же граждан, чтобы сдать их России, так как обменное соотношение сторон далеко от равного.
Также журналисты "Страны" отметили, что в обмене по формуле "1000 на 1000" Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа: Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение.
Вчера, 10:34"Медленно и аккуратно": Киев саботирует переговоры, эксперт рассказал какУкраина не намерена обсуждать второй раунд переговоров с Россией, пока не состоится обмен пленными по формуле "1000 на 1000", о котором стороны договорились в конце прошлой недели в Стамбуле. Об этом 22 мая заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии
В последнее время Трамп неоднократно говорил, что совсем скоро украинский вопрос сдвинется с мертвой точки, и в то же время, пару дней назад сказал, что убежден в победе России.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
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