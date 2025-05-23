https://ukraina.ru/20250523/poka-po-390-minoborony-rf-podtverdilo-zavershenie-pervogo-etapa-obmena-1063376980.html

Пока по 390: Минобороны РФ подтвердило завершение первого этапа обмена - фото

Пока по 390: Минобороны РФ подтвердило завершение первого этапа обмена - фото - 23.05.2025 Украина.ру

Пока по 390: Минобороны РФ подтвердило завершение первого этапа обмена - фото

В пятницу, 23 мая, Минобороны РФ сообщило, что 270 военных и 120 гражданских вернулись в Россию в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле на прошлой неделе. Украина получила взамен также 270 военных и 120 гражданских

2025-05-23T16:38

2025-05-23T16:38

2025-05-23T17:13

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Уточняется, что среди возвращенных в рамках обмена россиян есть мирные жители Курской области, которые были захвачены украинскими военными. Сейчас вернувшиеся на Родину с Украины находятся на территории Белоруссии, в ближайшее время они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации.Вот такие кадры публикуют российские паблики:А вот такие - украинские телеграм-каналы:В российском оборонном ведомстве отметили, что масштабный обмен в рамках договоренностей "1000 на 1000" продолжится в ближайшие дни.Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth, что Россия и Украина якобы "завершили крупный обмен пленными", уточнив, что "это может привести к чему-то большому".Ранее депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев отметил, что обмен пленными в формате "1000 на 1000" может быть разбит на несколько дней, поскольку за день это сделать технически сложно.Об обмене пленными в формате "1000 на 1000" делегации России и Украины договорились в Стамбуле 16 мая. Во вторник, 20 мая, издание "Страна.ua" сообщило, что в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен. То есть речь идет о том, уточнили украинские журналисты, что Киев собирает для обмена своих же граждан, чтобы сдать их России, так как обменное соотношение сторон далеко от равного.Также журналисты "Страны" отметили, что в обмене по формуле "1000 на 1000" Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа: Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение.В последнее время Трамп неоднократно говорил, что совсем скоро украинский вопрос сдвинется с мертвой точки, и в то же время, пару дней назад сказал, что убежден в победе России.*Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20250523/eto-mozhet-privesti-k-chemu-to-bolshomu-tramp-napisal-v-truth-chto-ukraina-i-rf-obmenyalis-plennymi-1063360302.html

https://ukraina.ru/20250522/medlenno-i-akkuratno-kiev-sabotiruet-peregovory-ekspert-rasskazal-kak-1063322177.html

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новости, россия, украина, киев, дональд трамп, кирилл буданов, сизо