Пока по 390: Минобороны РФ подтвердило завершение первого этапа обмена - фото - 23.05.2025 Украина.ру
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Пока по 390: Минобороны РФ подтвердило завершение первого этапа обмена - фото
Пока по 390: Минобороны РФ подтвердило завершение первого этапа обмена - фото - 23.05.2025 Украина.ру
Пока по 390: Минобороны РФ подтвердило завершение первого этапа обмена - фото
В пятницу, 23 мая, Минобороны РФ сообщило, что 270 военных и 120 гражданских вернулись в Россию в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле на прошлой неделе. Украина получила взамен также 270 военных и 120 гражданских
2025-05-23T16:38
2025-05-23T17:13
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Уточняется, что среди возвращенных в рамках обмена россиян есть мирные жители Курской области, которые были захвачены украинскими военными. Сейчас вернувшиеся на Родину с Украины находятся на территории Белоруссии, в ближайшее время они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации.Вот такие кадры публикуют российские паблики:А вот такие - украинские телеграм-каналы:В российском оборонном ведомстве отметили, что масштабный обмен в рамках договоренностей "1000 на 1000" продолжится в ближайшие дни.Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth, что Россия и Украина якобы "завершили крупный обмен пленными", уточнив, что "это может привести к чему-то большому".Ранее депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев отметил, что обмен пленными в формате "1000 на 1000" может быть разбит на несколько дней, поскольку за день это сделать технически сложно.Об обмене пленными в формате "1000 на 1000" делегации России и Украины договорились в Стамбуле 16 мая. Во вторник, 20 мая, издание "Страна.ua" сообщило, что в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен. То есть речь идет о том, уточнили украинские журналисты, что Киев собирает для обмена своих же граждан, чтобы сдать их России, так как обменное соотношение сторон далеко от равного.Также журналисты "Страны" отметили, что в обмене по формуле "1000 на 1000" Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа: Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение.В последнее время Трамп неоднократно говорил, что совсем скоро украинский вопрос сдвинется с мертвой точки, и в то же время, пару дней назад сказал, что убежден в победе России.*Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20250523/eto-mozhet-privesti-k-chemu-to-bolshomu-tramp-napisal-v-truth-chto-ukraina-i-rf-obmenyalis-plennymi-1063360302.html
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новости, россия, украина, киев, дональд трамп, кирилл буданов, сизо
Новости, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Кирилл Буданов, СИЗО

Пока по 390: Минобороны РФ подтвердило завершение первого этапа обмена - фото

16:38 23.05.2025 (обновлено: 17:13 23.05.2025)
 
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / Перейти в фотобанкВ Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине
В Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
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В пятницу, 23 мая, Минобороны РФ сообщило, что 270 военных и 120 гражданских вернулись в Россию в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле на прошлой неделе. Украина получила взамен также 270 военных и 120 гражданских
Уточняется, что среди возвращенных в рамках обмена россиян есть мирные жители Курской области, которые были захвачены украинскими военными. Сейчас вернувшиеся на Родину с Украины находятся на территории Белоруссии, в ближайшее время они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации.
Вот такие кадры публикуют российские паблики:
Обмен пленными, Россия
1 из 2
Обмен пленными, Россия
2 из 2
1 из 2
2 из 2
А вот такие - украинские телеграм-каналы:
Обмен пленными, Украина
1 из 3
Обмен пленными, Украина
2 из 3
Обмен пленными, Украина
3 из 3
1 из 3
2 из 3
3 из 3
В российском оборонном ведомстве отметили, что масштабный обмен в рамках договоренностей "1000 на 1000" продолжится в ближайшие дни.
Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth, что Россия и Украина якобы "завершили крупный обмен пленными", уточнив, что "это может привести к чему-то большому".
- РИА Новости, 1920, 23.05.2025
12:55
"Это может привести к чему-то большому?" Трамп написал в Truth, что Украина и РФ обменялись пленнымиПрезидент США Дональд Трамп 23 мая сообщил в своей соцсети Truth, что Россия и Украина якобы завершили "крупный обмен пленными"
Ранее депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев отметил, что обмен пленными в формате "1000 на 1000" может быть разбит на несколько дней, поскольку за день это сделать технически сложно.
Об обмене пленными в формате "1000 на 1000" делегации России и Украины договорились в Стамбуле 16 мая. Во вторник, 20 мая, издание "Страна.ua" сообщило, что в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен. То есть речь идет о том, уточнили украинские журналисты, что Киев собирает для обмена своих же граждан, чтобы сдать их России, так как обменное соотношение сторон далеко от равного.
Также журналисты "Страны" отметили, что в обмене по формуле "1000 на 1000" Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа: Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение.
- РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Вчера, 10:34
"Медленно и аккуратно": Киев саботирует переговоры, эксперт рассказал какУкраина не намерена обсуждать второй раунд переговоров с Россией, пока не состоится обмен пленными по формуле "1000 на 1000", о котором стороны договорились в конце прошлой недели в Стамбуле. Об этом 22 мая заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии
В последнее время Трамп неоднократно говорил, что совсем скоро украинский вопрос сдвинется с мертвой точки, и в то же время, пару дней назад сказал, что убежден в победе России.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
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