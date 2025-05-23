https://ukraina.ru/20250523/podgotovka-k-novym-peregovoram-i-neelegantnoe-mesto-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-23-maya-1063360626.html

Подготовка к новым переговорам и "неэлегантное" место, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 23 мая

Подготовка к новым переговорам и "неэлегантное" место, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 23 мая - 23.05.2025 Украина.ру

Подготовка к новым переговорам и "неэлегантное" место, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 23 мая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о подготовке к новым переговорам с Украиной. Украинские военные продолжат наносить удары по регионам России

2025-05-23T13:00

2025-05-23T13:00

2025-05-23T13:00

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Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов", рассказал о подготовке к новому раунде переговоров с Украиной."Мы за переговоры. Будет второй раунд переговоров. Они (Украина — Ред.) это подтвердили. Это уже позитивное развитие", — сказал Лавров.По словам главы МИД РФ, Россия уже значительно продвинулась в работе над меморандумом. Документ передадут украинской стороне в надежде на ответные действия. При этом Лавров добавил, что пока неясно, когда состоится следующая встреча украинской и российской делегаций."Сроки пока не определялись. Там фантазируют многие люди, когда где она состоится. Нет у нас никаких сейчас идей", — указал Лавров.Он также прокомментировал возможность встречи в Ватикане."Представьте себе, Ватикан, как место проведения переговоров, Ну, немножко это неэлегантно, я бы сказал. Когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин. Одна из первопричин — это курс на уничтожение Украинской православной церкви", — отметил Лавров.Он также заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Владимиром Зеленским для согласования условий урегулирования конфликта. Однако, указал глава МИД РФ, когда дело дойдет до подписания документов, вопрос легитимности Зеленского будет решающим, ведь в противном случае будущие украинские власти могут отказаться от выполнения достигнутых договорённостей.Обстрелы и налётыУтром 23 мая Минобороны РФ сообщило об отражённых налётах украинских беспилотников."В период с 20.00 22 мая текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 24 БпЛА – над территорией Московского региона, 11 БпЛА – над территорией Курской области, 8 БпЛА – над территорией Орловской области, 18 БпЛА – над территорией Тульской области, 22 БпЛА – над территорией Республики Крым, 8 БпЛА – над территорией Брянской области, 6 БпЛА – над территорией Рязанской области, 5 БпЛА – над территорией Калужской области, 3 БпЛА – над территорией Белгородской области, 3 БпЛА – над территорией Ивановской области, 2 БпЛА – над территорией Владимирской области, 1 БпЛА – над территорией Воронежской области, 1 БпЛА – над территорией Липецкой области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.В пресс-службе Минздрава сообщили, что 9 пострадавших при налёте украинских БпЛА на Елец, что в Липецкой области, находятся в больнице."На стационарном лечении находятся девять пострадавших в результате атаки БПЛА украинских националистов на жилой дом в Ельце. Все пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести, получают необходимую медицинскую помощь в полном объёме", — рассказали в ведомстве.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 10 ударов.На горловском направлении ВСУ осуществили 8 атак, на ясиноватском — 2 атаки. Всего ВСУ выпустили 31 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 8 гражданских лиц, в т.ч. подростка 2009 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены легковые автомобили и 4 жилых домостроения.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке по одному БпЛА-камикадзе. Также в ДНР объявлялась авиационная/ракетная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 40 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Маячка — 3; Великая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 5; Новая Збурьевка — 5; Каховка — 8; Корсунка — 2; Пролетарка — 4; Алёшки — 3; Новая Каховка — 6", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Алёшки, Каховка и Днепряны.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Бессоновка, Варваровка, Журавлевка, Красный Октябрь, Красный Хутор, Орловка, Солнцевка, Солохи, Чайки, Черемошное и Ясные Зори выпущено 13 боеприпасов в ходе обстрела и совершены атаки 21 беспилотника, 8 из которых подавлены и сбиты", — писал Гладков.В селе Бессоновка в результате атак беспилотников повреждены административное здание, 4 служебных автомобиля, одна единица сельхозтехники и многоквартирный дом. В сёлах Лозовое и Ясные Зори, а также в посёлке Октябрьский вследствие атак дронов повреждены по одному частному дому.В Борисовском районе посёлок Борисовка, сёла Беленькое, Берёзовка, Грузское и Зозули подверглись атакам 7 беспилотников. В селе Берёзовка от удара дрона повреждён частный дом. В районе посёлка Борисовка дрон атаковал легковой автомобиль — у транспортного средства повреждён кузов. Сегодня ночью в селе Грузское в результате атаки FPV-дрона огнём уничтожена надворная постройка.В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Селиваново и Соболевка нанесены удары 12 беспилотников, 7 из которых подавлены. В посёлке Уразово повреждён инфраструктурный объект связи.Над Вейделевским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Пострадавших и повреждений нет.В Волоконовском районе хутора Старый и Шаховка атакованы 5 беспилотниками. В Шаховке повреждены две надворные постройки."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, сёлам Безымено, Дроновка, Козинка, Пороз, Смородино и Сподарюшино выпущено 45 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников. Сегодня ночью в селе Смородино в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждён частный дом", — отмечалось в сводке.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущено 50 боеприпасов, и атакованы 9 беспилотниками. В селе Колотиловка огнём уничтожены три частных дома.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлкам Маслова Пристань и Шамино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Титовка и хуторам Бабенков, Марьино, Ржавец и Стадников выпущено 26 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 31 беспилотника, 22 из которых сбиты и подавлены."Сегодня утром в областной клинической больнице в отделении реанимации скончалась женщина, пострадавшая 19 мая в Шебекино в результате удара беспилотника по автомобилю. Женщину доставили в крайне тяжёлом состоянии в Шебекинскую ЦРБ, позже она была переведена в областную больницу. Врачи делали всё возможное, но, к огромному горю, ранения оказались несовместимы с жизнью. Ещё раз приношу искренние соболезнования всем родным и близким погибшей", — написал Гладков.В городе Шебекино в результате атаки дрона по частному дому ранены две женщины и 7-летняя девочка."Женщины с баротравмами после оказанной медицинской помощи в городской больнице №2 г. Белгорода отпущены на амбулаторное лечение, девочка с контузией госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. Состояние ребенка врачи оценивают как средней степени тяжести", — указывалось в сводке.В доме повреждена кровля, также осколками посечён припаркованный рядом легковой автомобиль. В посёлке Маслова Пристань в результате атак беспилотников повреждены два частных домовладения, в селе Вознесеновка — частный дом и надворная постройка, в хуторе Ржавец — легковой автомобиль, в районе посёлка Шамино — спецтехника сельхозпредприятия, в хуторе Бабенков — инфраструктурный объект связи. Сегодня рано утром от очередных ударов беспилотников в селе Вознесеновка повреждена ГАЗель, в селе Муром — социальный объект и инфраструктурный объект связи, в селе Мешковое — частный дом и гараж.В ночь на 23 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале рассказал о последствиях ударов ВСУ по региону."Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову возросло до 16 человек. 14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжёлом состоянии — наши врачи делают всё, чтобы их спасти! Два человека отпущены на амбулаторное лечение: у них легкие ссадины после обстрела", — писал Хинштейн.Позднее, утром 23 мая, он сообщил о новой атаке ВСУ."Сегодня рано утром ВСУ атаковали город Рыльск. В результате ударов по частным предприятиям в 2-х административных здания взрывной волной выбило окна, в гаражах и складах повреждены стеклопакеты и кровля. Одно здание гаража полностью разрушено. Остекление также повреждено в спортзале рыльской детско-юношеской спортивной школе и в двух квартирах МКД", — отметил Хинштейн.Он указал, что в результате прилёта были перебои с электричеством, однако сейчас аварийные службы полностью возобновили подачу электроэнергии."По предварительным данным, пострадавших нет! Подомовой обход продолжается, на местах работают оперативные службы, по моему поручению там же находится глава района. Уже сегодня ремонтные бригады приступают к восстановлению пострадавших объектов", — рассказал Хинштейн.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О Ватикане как о месте переговоров — в статье Евгении Кондаковой "Можно ли изменить место встречи? Какой подвох кроется в переносе переговоров России и Украины в Ватикан".

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https://ukraina.ru/20250522/sozdanie-bufernoy-zony-podgotovka-obmena-plennymi-itogi-22-maya-1063343833.html

https://ukraina.ru/20250522/popytka-atakovat-moskvu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-22-maya-1063328096.html

https://ukraina.ru/20250522/peregovory-v-vatikane-kogda-sostoyatsya-i-kto-primet-uchastie-glavnoe-na-utro-22-maya-1063321588.html

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эксклюзив, хроники, сергей лавров, хинштейн, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, минздрав, херсонская область, украина, россия