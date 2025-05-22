https://ukraina.ru/20250522/zagadochnoe-kineticheskoe-oruzhie-zachem-ssha-obvinyayut-rossiyu-v-militarizatsii-kosmosa-1063341280.html

Загадочное кинетическое оружие. Зачем США обвиняют Россию в милитаризации космоса?

Загадочное кинетическое оружие. Зачем США обвиняют Россию в милитаризации космоса? - 22.05.2025 Украина.ру

Загадочное кинетическое оружие. Зачем США обвиняют Россию в милитаризации космоса?

Россия запустила в космос что-то, что может использовать как кинетическое оружие, заявил американским сенаторам командующий космическими операциями США генерал Брэдли Ченс Зальцман. По его словам, Россия "демонстрировала очень агрессивные возможности на орбите"

2025-05-22T17:26

2025-05-22T17:26

2025-05-22T17:26

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рональд рейган

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пентагон

наса

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Кинетическое оружиеКинетическое оружие - это такое оружие, которое использует кинетическую энергию поражающих элементов. Ракета или артиллерийский снаряд разгоняет и доставляет боеголовку без взрывчатых веществ до цели. Цель уничтожает прямое столкновение с разогнанными до высоких скоростей поражающих элементов.Первое в истории человечества боевое применение кинетического оружия - это удар российским "Орешником" 21 ноября 2024 года по заводу "Южмаш" в Днепре (бывший Днепропетровск).В США кинетическое оружие - это, например, ракета AGM-114R9X класса "воздух-земля". Вместо осколочно-фугасной боеголовки на ней установлен блок с поражающими элементами - лезвиями. По сообщениям американских СМИ, ракету применяли в Сирии, Ираке, Йемене и Афганистане с 2017 года. В 2020 году общественности впервые показали видеозапись поражения цели AGM-114R9X.Автомобиль Tesla Roadster, который запустил к Марсу в 2018 году владелец американского частного космического агентства Илон Маск, тоже можно рассматривать как кинетическое оружие. Вряд ли у автомобиля есть функция приземления, так что в какой-то момент, теоретически, он столкнется с каким-либо телом и разлетится на кучу осколков. Причем на очень высокой скорости.По разным подсчетам, Tesla движется в космосе со скоростью 22-25 тысяч километров в час. А скорость полета "Орешника", по данным из открытых источников, составляет 12 380 километров в час. Так что чем не оружие? Отечественные эксперты предполагали, что астероиды можно использовать как оружие, и соответствующие наработки есть у США.Инциденты в космосеВ 2025 году вокруг Земли вращаются, по разным подсчетам, от 7 до 11 тысяч спутников. Космос - агрессивная среда, аварии и сбои - не редкость. Зачастую инциденты пытаются по-своему трактовать конспирологи и политики.Первое в истории "космическое ДТП" произошло в 2009 году. Над территорией Сибири под прямым углом столкнулись отечественный "Космос-2251" и американский "Иридиум-33". По опубликованным данным относительная скорость столкновения составила 10 километров в секунду, или 36 000 км/ч.В 2004 году Россия вывела на орбиту спутник связи "Экспресс-АМ11". В 2006 году в результате столкновения с космическим мусором на спутнике произошла разгерметизация, аппарат вышел из строя.В 2024 году на орбите внезапно разрушился американский спутник связи Intelsat 33e. Основная версия гибели - взрыв топливных компонентов. Спутник разлетелся на десятки обломков, на Западе не назвали конкретных причин произошедшего. Однако в прессе публиковали замечания компании Intelsat о том, что наблюдали аномалию в работе Intelsat 33e с 2016 года.Другой спутник, Intelsat 29e, взорвался в 2019 году. Причем инцидент запечатлели на видео при помощи телескопа. В Intelsat заявили о повреждении двигательной установки, в результате чего произошла утечка топлива.В июне 2024 года, по данным американцев, разрушился российский спутник "Ресурс-П" №1, который вывели из эксплуатации еще в 2022 году. Об инциденте сообщили в Пентагоне, однако причин разрушения не назвали.Аномалии также фиксировали на спутниках AMC-9, Telkom-1, AMOS-5, Eutelsat-33B, EchoStar-3 и Galaxy 11.А вот инцидент с российским спутником "Космос-2543" в 2020 году в США объяснили как якобы испытания некоего космического оружия. Тогда от спутника отделился малый космический аппарат для проверки работы другого спутника. В космическом командовании США его назвали "снарядом".Противоспутниковое оружиеЛидерами в разработках противоспутникового оружия считают США, Россию и Китай. Также к этому небольшому списку присоединились Индия и Израиль. Правда, израильская система "Хец-3", как заявляется, предназначена для поражения баллистических целей за атмосферой, и создана совместно с американскими предприятиями.История космической гонки ведет начало с 1950-х годов, во времена Холодной войны между СССР и США. Штаты изначально развивали концепцию hit-to-kill - то есть, кинетического удара. В Союзе пошли по другому пути, и перспективной считалась разработка спутников-перехватчиков.По окончании Холодной войны космическая гонка завершилась. В настоящее время политики из разных стран часто указывают на недопустимость ее возобновления.В 1985 году США сбили спутник Solwind P78-1 противоспутниковой ракетой ASM-135 ASAT с истребителя F-15. Испытания оружия санкционировал президент США Рональд Рейган. Всего в Штатах произвели 15 таких ракет, затем программу свернули из-за технических сложностей и дороговизны.ASM-135 ASAT - трехступенчатая ракета. В качестве первой ступени использовалась ядерная ракета для бомбардировщиков AGM-69 SRAM, второй - LTV Aerospace Altair 3. Третья ступень - головка самонаведения для кинетического перехвата цели.В 2007 году Китай сбил ракетой старый спутник Fengyun-1C. В результате спутник развалился на несколько тысяч обломков. Некоторые из них до сих пор дрейфуют на орбите. В 2013 году обломок якобы столкнулся с российским спутником "Блиц", а в 2021 году - еще один осколок сблизился с Международной космической станцией.Предполагается, что в 2007 году КНР запустила первую ракету Dong Neng (с китайского переводится как "кинетическая энергия"). В 2015 году, по данным американских СМИ, состоялся запуск ракеты Dong Neng третьего поколения.В 2008 году США сбили спутник USA-193 при помощи ракеты RIM-161 SM-3, разработанной для системы ПРО США. SM-3 могут запускать с комплексов AEGIS. В данном случае пуск произошел с корабля.Подробнее об американских системах ПРО читайте в материалах Алексея Туманова Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAAD и База в Польше и Aegis. Почему США нечем ответить на "Орешник"Причем США сделали это через несколько недель после того, как Россия и Китай предложили проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе (ДПРОК) на Конференции по разоружению в Женеве. Договор до сих пор не подписан.В 2019 году об успешных испытаниях противоспутникового оружия сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Комплекс А-SAT сбил спутник Microsat-R на низкой орбите.Стратегия СШАСША создали Космические силы в 2019 году в ответ на, как было заявлено, действия России и Китая. Американская стратегия освоения космоса основывается на нескольких пунктах, в которой важнейшая роль отведена милитаризации.В апреле 2025 года в США состоялся Космический симпозиум, на котором генерал Зальцман представил "механизм для создания сильной космической коалиции". В середине мая на конференции GEOINT-2025 он заявил о необходимости достижения превосходства в космосе.Каким путем?Создание Космических сил США в принципе стало поворотным моментом. Среди основных задач - защита спутниковых группировок от кибератак и физического уничтожения, развитие систем противоспутниковой обороны, мониторинг угроз, создание орбитальных систем раннего предупреждения о ракетных пусках.Американцы сделали ставку на то, что у нас называется государственно-частным партнерством. США поддерживают космические компании (SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab и другие) контрактами NASA и Пентагона. Кроме этого - выделяют средства на амбициозные научно-исследовательские работы (например, подготовка пилотируемого полета на Марс и развитие телескопов).Россия и Китай - главные конкуренты Штатов. Россию опасаются из-за новейших вооружений, Китай - из-за лунной программы. Причем Штаты игнорируют призывы Москвы к освоению космоса исключительно в мирных целях. Очевидно, Вашингтон придерживается стратегии "тотальное превосходство любой целью".И то, что американский генерал обвиняет Россию в развертывании космического оружия, говорит о том, что Штаты хотели бы контролировать все, что происходит в космосе. Инциденты со спутниками рассматриваются как национальная угроза.А ничто лучше не позволяет консолидировать и общество, и денежные средства, чем внешняя угроза. И это очень важно в свете того, что президент США Дональд Трамп, по сообщениям американской прессы, якобы предлагал сократить финансирование исследований NASA и крупных космических проектов.В пользу, надо полагать, американской системы ПРО "Золотой купол" - мечты Рейгана разместить на орбите кинетические перехватчики.

https://ukraina.ru/20250521/kreml-otreagiroval-na-plany-ssha-po-sozdaniyu-novoy-sistemy-pro-zolotoy-kupol-1063299512.html

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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эксклюзив, сша, россия, китай, рональд рейган, илон маск, дональд трамп, южмаш, пентагон, наса