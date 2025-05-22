Загадочное кинетическое оружие. Зачем США обвиняют Россию в милитаризации космоса? - 22.05.2025 Украина.ру
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Загадочное кинетическое оружие. Зачем США обвиняют Россию в милитаризации космоса?
Загадочное кинетическое оружие. Зачем США обвиняют Россию в милитаризации космоса? - 22.05.2025 Украина.ру
Загадочное кинетическое оружие. Зачем США обвиняют Россию в милитаризации космоса?
Россия запустила в космос что-то, что может использовать как кинетическое оружие, заявил американским сенаторам командующий космическими операциями США генерал Брэдли Ченс Зальцман. По его словам, Россия "демонстрировала очень агрессивные возможности на орбите"
2025-05-22T17:26
2025-05-22T17:26
эксклюзив
сша
россия
китай
рональд рейган
илон маск
дональд трамп
южмаш
пентагон
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Кинетическое оружиеКинетическое оружие - это такое оружие, которое использует кинетическую энергию поражающих элементов. Ракета или артиллерийский снаряд разгоняет и доставляет боеголовку без взрывчатых веществ до цели. Цель уничтожает прямое столкновение с разогнанными до высоких скоростей поражающих элементов.Первое в истории человечества боевое применение кинетического оружия - это удар российским "Орешником" 21 ноября 2024 года по заводу "Южмаш" в Днепре (бывший Днепропетровск).В США кинетическое оружие - это, например, ракета AGM-114R9X класса "воздух-земля". Вместо осколочно-фугасной боеголовки на ней установлен блок с поражающими элементами - лезвиями. По сообщениям американских СМИ, ракету применяли в Сирии, Ираке, Йемене и Афганистане с 2017 года. В 2020 году общественности впервые показали видеозапись поражения цели AGM-114R9X.Автомобиль Tesla Roadster, который запустил к Марсу в 2018 году владелец американского частного космического агентства Илон Маск, тоже можно рассматривать как кинетическое оружие. Вряд ли у автомобиля есть функция приземления, так что в какой-то момент, теоретически, он столкнется с каким-либо телом и разлетится на кучу осколков. Причем на очень высокой скорости.По разным подсчетам, Tesla движется в космосе со скоростью 22-25 тысяч километров в час. А скорость полета "Орешника", по данным из открытых источников, составляет 12 380 километров в час. Так что чем не оружие? Отечественные эксперты предполагали, что астероиды можно использовать как оружие, и соответствующие наработки есть у США.Инциденты в космосеВ 2025 году вокруг Земли вращаются, по разным подсчетам, от 7 до 11 тысяч спутников. Космос - агрессивная среда, аварии и сбои - не редкость. Зачастую инциденты пытаются по-своему трактовать конспирологи и политики.Первое в истории "космическое ДТП" произошло в 2009 году. Над территорией Сибири под прямым углом столкнулись отечественный "Космос-2251" и американский "Иридиум-33". По опубликованным данным относительная скорость столкновения составила 10 километров в секунду, или 36 000 км/ч.В 2004 году Россия вывела на орбиту спутник связи "Экспресс-АМ11". В 2006 году в результате столкновения с космическим мусором на спутнике произошла разгерметизация, аппарат вышел из строя.В 2024 году на орбите внезапно разрушился американский спутник связи Intelsat 33e. Основная версия гибели - взрыв топливных компонентов. Спутник разлетелся на десятки обломков, на Западе не назвали конкретных причин произошедшего. Однако в прессе публиковали замечания компании Intelsat о том, что наблюдали аномалию в работе Intelsat 33e с 2016 года.Другой спутник, Intelsat 29e, взорвался в 2019 году. Причем инцидент запечатлели на видео при помощи телескопа. В Intelsat заявили о повреждении двигательной установки, в результате чего произошла утечка топлива.В июне 2024 года, по данным американцев, разрушился российский спутник "Ресурс-П" №1, который вывели из эксплуатации еще в 2022 году. Об инциденте сообщили в Пентагоне, однако причин разрушения не назвали.Аномалии также фиксировали на спутниках AMC-9, Telkom-1, AMOS-5, Eutelsat-33B, EchoStar-3 и Galaxy 11.А вот инцидент с российским спутником "Космос-2543" в 2020 году в США объяснили как якобы испытания некоего космического оружия. Тогда от спутника отделился малый космический аппарат для проверки работы другого спутника. В космическом командовании США его назвали "снарядом".Противоспутниковое оружиеЛидерами в разработках противоспутникового оружия считают США, Россию и Китай. Также к этому небольшому списку присоединились Индия и Израиль. Правда, израильская система "Хец-3", как заявляется, предназначена для поражения баллистических целей за атмосферой, и создана совместно с американскими предприятиями.История космической гонки ведет начало с 1950-х годов, во времена Холодной войны между СССР и США. Штаты изначально развивали концепцию hit-to-kill - то есть, кинетического удара. В Союзе пошли по другому пути, и перспективной считалась разработка спутников-перехватчиков.По окончании Холодной войны космическая гонка завершилась. В настоящее время политики из разных стран часто указывают на недопустимость ее возобновления.В 1985 году США сбили спутник Solwind P78-1 противоспутниковой ракетой ASM-135 ASAT с истребителя F-15. Испытания оружия санкционировал президент США Рональд Рейган. Всего в Штатах произвели 15 таких ракет, затем программу свернули из-за технических сложностей и дороговизны.ASM-135 ASAT - трехступенчатая ракета. В качестве первой ступени использовалась ядерная ракета для бомбардировщиков AGM-69 SRAM, второй - LTV Aerospace Altair 3. Третья ступень - головка самонаведения для кинетического перехвата цели.В 2007 году Китай сбил ракетой старый спутник Fengyun-1C. В результате спутник развалился на несколько тысяч обломков. Некоторые из них до сих пор дрейфуют на орбите. В 2013 году обломок якобы столкнулся с российским спутником "Блиц", а в 2021 году - еще один осколок сблизился с Международной космической станцией.Предполагается, что в 2007 году КНР запустила первую ракету Dong Neng (с китайского переводится как "кинетическая энергия"). В 2015 году, по данным американских СМИ, состоялся запуск ракеты Dong Neng третьего поколения.В 2008 году США сбили спутник USA-193 при помощи ракеты RIM-161 SM-3, разработанной для системы ПРО США. SM-3 могут запускать с комплексов AEGIS. В данном случае пуск произошел с корабля.Подробнее об американских системах ПРО читайте в материалах Алексея Туманова Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAAD и База в Польше и Aegis. Почему США нечем ответить на "Орешник"Причем США сделали это через несколько недель после того, как Россия и Китай предложили проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе (ДПРОК) на Конференции по разоружению в Женеве. Договор до сих пор не подписан.В 2019 году об успешных испытаниях противоспутникового оружия сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Комплекс А-SAT сбил спутник Microsat-R на низкой орбите.Стратегия СШАСША создали Космические силы в 2019 году в ответ на, как было заявлено, действия России и Китая. Американская стратегия освоения космоса основывается на нескольких пунктах, в которой важнейшая роль отведена милитаризации.В апреле 2025 года в США состоялся Космический симпозиум, на котором генерал Зальцман представил "механизм для создания сильной космической коалиции". В середине мая на конференции GEOINT-2025 он заявил о необходимости достижения превосходства в космосе.Каким путем?Создание Космических сил США в принципе стало поворотным моментом. Среди основных задач - защита спутниковых группировок от кибератак и физического уничтожения, развитие систем противоспутниковой обороны, мониторинг угроз, создание орбитальных систем раннего предупреждения о ракетных пусках.Американцы сделали ставку на то, что у нас называется государственно-частным партнерством. США поддерживают космические компании (SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab и другие) контрактами NASA и Пентагона. Кроме этого - выделяют средства на амбициозные научно-исследовательские работы (например, подготовка пилотируемого полета на Марс и развитие телескопов).Россия и Китай - главные конкуренты Штатов. Россию опасаются из-за новейших вооружений, Китай - из-за лунной программы. Причем Штаты игнорируют призывы Москвы к освоению космоса исключительно в мирных целях. Очевидно, Вашингтон придерживается стратегии "тотальное превосходство любой целью".И то, что американский генерал обвиняет Россию в развертывании космического оружия, говорит о том, что Штаты хотели бы контролировать все, что происходит в космосе. Инциденты со спутниками рассматриваются как национальная угроза.А ничто лучше не позволяет консолидировать и общество, и денежные средства, чем внешняя угроза. И это очень важно в свете того, что президент США Дональд Трамп, по сообщениям американской прессы, якобы предлагал сократить финансирование исследований NASA и крупных космических проектов.В пользу, надо полагать, американской системы ПРО "Золотой купол" - мечты Рейгана разместить на орбите кинетические перехватчики.
https://ukraina.ru/20250521/kreml-otreagiroval-na-plany-ssha-po-sozdaniyu-novoy-sistemy-pro-zolotoy-kupol-1063299512.html
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Алексей Туманов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сша, россия, китай, рональд рейган, илон маск, дональд трамп, южмаш, пентагон, наса
Эксклюзив, США, Россия, Китай, Рональд Рейган, Илон Маск, Дональд Трамп, Южмаш, Пентагон, НАСА

Загадочное кинетическое оружие. Зачем США обвиняют Россию в милитаризации космоса?

17:26 22.05.2025
 
© РИА Новости . Александр Моклецов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Александр Моклецов
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
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Россия запустила в космос что-то, что может использовать как кинетическое оружие, заявил американским сенаторам командующий космическими операциями США генерал Брэдли Ченс Зальцман. По его словам, Россия "демонстрировала очень агрессивные возможности на орбите"
Кинетическое оружие
Кинетическое оружие - это такое оружие, которое использует кинетическую энергию поражающих элементов. Ракета или артиллерийский снаряд разгоняет и доставляет боеголовку без взрывчатых веществ до цели. Цель уничтожает прямое столкновение с разогнанными до высоких скоростей поражающих элементов.
Первое в истории человечества боевое применение кинетического оружия - это удар российским "Орешником" 21 ноября 2024 года по заводу "Южмаш" в Днепре (бывший Днепропетровск).
В США кинетическое оружие - это, например, ракета AGM-114R9X класса "воздух-земля". Вместо осколочно-фугасной боеголовки на ней установлен блок с поражающими элементами - лезвиями. По сообщениям американских СМИ, ракету применяли в Сирии, Ираке, Йемене и Афганистане с 2017 года. В 2020 году общественности впервые показали видеозапись поражения цели AGM-114R9X.
Автомобиль Tesla Roadster, который запустил к Марсу в 2018 году владелец американского частного космического агентства Илон Маск, тоже можно рассматривать как кинетическое оружие. Вряд ли у автомобиля есть функция приземления, так что в какой-то момент, теоретически, он столкнется с каким-либо телом и разлетится на кучу осколков. Причем на очень высокой скорости.
По разным подсчетам, Tesla движется в космосе со скоростью 22-25 тысяч километров в час. А скорость полета "Орешника", по данным из открытых источников, составляет 12 380 километров в час. Так что чем не оружие? Отечественные эксперты предполагали, что астероиды можно использовать как оружие, и соответствующие наработки есть у США.
Инциденты в космосе
В 2025 году вокруг Земли вращаются, по разным подсчетам, от 7 до 11 тысяч спутников. Космос - агрессивная среда, аварии и сбои - не редкость. Зачастую инциденты пытаются по-своему трактовать конспирологи и политики.
Первое в истории "космическое ДТП" произошло в 2009 году. Над территорией Сибири под прямым углом столкнулись отечественный "Космос-2251" и американский "Иридиум-33". По опубликованным данным относительная скорость столкновения составила 10 километров в секунду, или 36 000 км/ч.
В 2004 году Россия вывела на орбиту спутник связи "Экспресс-АМ11". В 2006 году в результате столкновения с космическим мусором на спутнике произошла разгерметизация, аппарат вышел из строя.
В 2024 году на орбите внезапно разрушился американский спутник связи Intelsat 33e. Основная версия гибели - взрыв топливных компонентов. Спутник разлетелся на десятки обломков, на Западе не назвали конкретных причин произошедшего. Однако в прессе публиковали замечания компании Intelsat о том, что наблюдали аномалию в работе Intelsat 33e с 2016 года.
Другой спутник, Intelsat 29e, взорвался в 2019 году. Причем инцидент запечатлели на видео при помощи телескопа. В Intelsat заявили о повреждении двигательной установки, в результате чего произошла утечка топлива.
В июне 2024 года, по данным американцев, разрушился российский спутник "Ресурс-П" №1, который вывели из эксплуатации еще в 2022 году. Об инциденте сообщили в Пентагоне, однако причин разрушения не назвали.
Аномалии также фиксировали на спутниках AMC-9, Telkom-1, AMOS-5, Eutelsat-33B, EchoStar-3 и Galaxy 11.
А вот инцидент с российским спутником "Космос-2543" в 2020 году в США объяснили как якобы испытания некоего космического оружия. Тогда от спутника отделился малый космический аппарат для проверки работы другого спутника. В космическом командовании США его назвали "снарядом".
Противоспутниковое оружие
Лидерами в разработках противоспутникового оружия считают США, Россию и Китай. Также к этому небольшому списку присоединились Индия и Израиль. Правда, израильская система "Хец-3", как заявляется, предназначена для поражения баллистических целей за атмосферой, и создана совместно с американскими предприятиями.
История космической гонки ведет начало с 1950-х годов, во времена Холодной войны между СССР и США. Штаты изначально развивали концепцию hit-to-kill - то есть, кинетического удара. В Союзе пошли по другому пути, и перспективной считалась разработка спутников-перехватчиков.
По окончании Холодной войны космическая гонка завершилась. В настоящее время политики из разных стран часто указывают на недопустимость ее возобновления.
В 1985 году США сбили спутник Solwind P78-1 противоспутниковой ракетой ASM-135 ASAT с истребителя F-15. Испытания оружия санкционировал президент США Рональд Рейган. Всего в Штатах произвели 15 таких ракет, затем программу свернули из-за технических сложностей и дороговизны.
ASM-135 ASAT - трехступенчатая ракета. В качестве первой ступени использовалась ядерная ракета для бомбардировщиков AGM-69 SRAM, второй - LTV Aerospace Altair 3. Третья ступень - головка самонаведения для кинетического перехвата цели.
В 2007 году Китай сбил ракетой старый спутник Fengyun-1C. В результате спутник развалился на несколько тысяч обломков. Некоторые из них до сих пор дрейфуют на орбите. В 2013 году обломок якобы столкнулся с российским спутником "Блиц", а в 2021 году - еще один осколок сблизился с Международной космической станцией.
Предполагается, что в 2007 году КНР запустила первую ракету Dong Neng (с китайского переводится как "кинетическая энергия"). В 2015 году, по данным американских СМИ, состоялся запуск ракеты Dong Neng третьего поколения.
В 2008 году США сбили спутник USA-193 при помощи ракеты RIM-161 SM-3, разработанной для системы ПРО США. SM-3 могут запускать с комплексов AEGIS. В данном случае пуск произошел с корабля.
Подробнее об американских системах ПРО читайте в материалах Алексея Туманова Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAAD и База в Польше и Aegis. Почему США нечем ответить на "Орешник"
Причем США сделали это через несколько недель после того, как Россия и Китай предложили проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе (ДПРОК) на Конференции по разоружению в Женеве. Договор до сих пор не подписан.
В 2019 году об успешных испытаниях противоспутникового оружия сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Комплекс А-SAT сбил спутник Microsat-R на низкой орбите.
Стратегия США
США создали Космические силы в 2019 году в ответ на, как было заявлено, действия России и Китая. Американская стратегия освоения космоса основывается на нескольких пунктах, в которой важнейшая роль отведена милитаризации.
В апреле 2025 года в США состоялся Космический симпозиум, на котором генерал Зальцман представил "механизм для создания сильной космической коалиции". В середине мая на конференции GEOINT-2025 он заявил о необходимости достижения превосходства в космосе.
Каким путем?
Создание Космических сил США в принципе стало поворотным моментом. Среди основных задач - защита спутниковых группировок от кибератак и физического уничтожения, развитие систем противоспутниковой обороны, мониторинг угроз, создание орбитальных систем раннего предупреждения о ракетных пусках.
Американцы сделали ставку на то, что у нас называется государственно-частным партнерством. США поддерживают космические компании (SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab и другие) контрактами NASA и Пентагона. Кроме этого - выделяют средства на амбициозные научно-исследовательские работы (например, подготовка пилотируемого полета на Марс и развитие телескопов).
Россия и Китай - главные конкуренты Штатов. Россию опасаются из-за новейших вооружений, Китай - из-за лунной программы. Причем Штаты игнорируют призывы Москвы к освоению космоса исключительно в мирных целях. Очевидно, Вашингтон придерживается стратегии "тотальное превосходство любой целью".
И то, что американский генерал обвиняет Россию в развертывании космического оружия, говорит о том, что Штаты хотели бы контролировать все, что происходит в космосе. Инциденты со спутниками рассматриваются как национальная угроза.
А ничто лучше не позволяет консолидировать и общество, и денежные средства, чем внешняя угроза. И это очень важно в свете того, что президент США Дональд Трамп, по сообщениям американской прессы, якобы предлагал сократить финансирование исследований NASA и крупных космических проектов.
В пользу, надо полагать, американской системы ПРО "Золотой купол" - мечты Рейгана разместить на орбите кинетические перехватчики.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Вчера, 13:31
Кремль отреагировал на планы США по созданию новой системы ПРО "Золотой купол"Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами 21 мая назвал планы властей в Вашингтоне по созданию новой системы противоракетной обороны "Золотой купол" суверенным делом США
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Заголовок открываемого материала
17:26Загадочное кинетическое оружие. Зачем США обвиняют Россию в милитаризации космоса?
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