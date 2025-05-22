Скотт Риттер: "Зеленский и ЕС — главные препятствия для мира"
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Американский колумнист и бывший разведчик Скотт Риттер считает, что затягивание украинского конфликта связано прежде всего с позицией Владимира Зеленского и европейских стран.
"В этом деле есть две проблемы: Зеленский и Европа. Трамп даёт Зеленскому вариться в собственном соку, пока тот не поймёт, что в случае победы русского оружия условия мира будут гораздо жёстче", — заявил Риттер в интервью Украина.ру.
Эксперт пояснил, что администрация Трампа сознательно не форсирует переговорный процесс, ожидая, что Киев сам осознает необходимость компромисса. По мнению Риттера, европейские союзники Украины также не заинтересованы в скорейшем прекращении конфликта, поскольку он позволяет им сохранять влияние в регионе. В то же время аналитик предупредил, что чем дольше будет длиться противостояние, тем менее выгодными для Украины окажутся условия будущего мирного соглашения.
Полный текст материала "Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины" на сайте Украина.ру.
05:20Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду Трампу нужна внешнеполитическая победа на внутриполитическом фронте. Пока остаётся шанс прекратить или заморозить украинский конфликт, он не остановится. Но если заморозка затянется, Трамп скинет проблему на глубинное государство со всеми вытекающими последствиями.
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