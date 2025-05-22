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Скотт Риттер: "Зеленский и ЕС — главные препятствия для мира"

Скотт Риттер: "Зеленский и ЕС — главные препятствия для мира" - 22.05.2025 Украина.ру

Скотт Риттер: "Зеленский и ЕС — главные препятствия для мира"

Американский колумнист и бывший разведчик Скотт Риттер считает, что затягивание украинского конфликта связано прежде всего с позицией Владимира Зеленского и европейских стран.

2025-05-22T20:00

2025-05-22T20:00

2025-05-22T20:00

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"В этом деле есть две проблемы: Зеленский и Европа. Трамп даёт Зеленскому вариться в собственном соку, пока тот не поймёт, что в случае победы русского оружия условия мира будут гораздо жёстче", — заявил Риттер в интервью Украина.ру.Эксперт пояснил, что администрация Трампа сознательно не форсирует переговорный процесс, ожидая, что Киев сам осознает необходимость компромисса. По мнению Риттера, европейские союзники Украины также не заинтересованы в скорейшем прекращении конфликта, поскольку он позволяет им сохранять влияние в регионе. В то же время аналитик предупредил, что чем дольше будет длиться противостояние, тем менее выгодными для Украины окажутся условия будущего мирного соглашения.Полный текст материала "Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250522/dmitriy-krasnov-pryamoy-dialog-putina-i-trampa-vyvel-zelenskogo-na-chistuyu-vodu--1063315143.html

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новости, украина, европа, киев, скотт риттер, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, ес, евросоюз, мир, соглашение, конфликт