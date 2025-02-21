Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск - 21.02.2025 Украина.ру
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Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск
Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск - 21.02.2025 Украина.ру
Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск
Американский предприниматель Илон Маск на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне заявил, что украинских солдат бросают в бой ради денег
2025-02-21T07:31
2025-02-21T07:49
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"Прежде всего, я считаю, что нам нужно проявлять сочувствие к людям, погибающим на передовой… Сколько еще лет это должно продолжаться? Представьте, что это ваш сын или отец. За что они умирают? Линия фронта едва сдвинулась за два года", - возмутился Маск.Он подчеркнул, что конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения, в то время как солдат отправляют на смерть.В начале месяца Владимир Зеленский заявил, что в Киеве не видели и половины денег, которые США обещали перечислить, то есть "потерялось" как минимум 80 миллиардов долларов. Он счел, что проблема в коррупции, заверив, что сам он с ней активно борется в рамках исполнения требований Евросоюза.После спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог заявил, что власти Штатов очень удивили слова Зеленского о том, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи.Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.В том, какая судьба ждет Зеленского и какую роль в этом сыграют западные деньги, разбирался автор издания Украина.ру Сергей Зуев. Свои выводы он представил в материале "Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев.
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новости, украина, вашингтон, сша, владимир зеленский, илон маск, кит келлог, ес, верховная рада, сизо
Новости, Украина, Вашингтон, США, Владимир Зеленский, Илон Маск, Кит Келлог, ЕС, Верховная Рада, СИЗО

Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск

07:31 21.02.2025 (обновлено: 07:49 21.02.2025)
 
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Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Американский предприниматель Илон Маск на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне заявил, что украинских солдат бросают в бой ради денег
"Прежде всего, я считаю, что нам нужно проявлять сочувствие к людям, погибающим на передовой… Сколько еще лет это должно продолжаться? Представьте, что это ваш сын или отец. За что они умирают? Линия фронта едва сдвинулась за два года", - возмутился Маск.
Он подчеркнул, что конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения, в то время как солдат отправляют на смерть.
"Это самая крупная коррупционная схема, которую я когда-либо видел. Количество денег, осевших в карманах через взятки и откаты, просто невероятно. Эти бедолаги отправляются в мясорубку ради денег. Именно это сейчас происходит, и это должно прекратиться", - заявил Маск.
В начале месяца Владимир Зеленский заявил, что в Киеве не видели и половины денег, которые США обещали перечислить, то есть "потерялось" как минимум 80 миллиардов долларов. Он счел, что проблема в коррупции, заверив, что сам он с ней активно борется в рамках исполнения требований Евросоюза.
После спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог заявил, что власти Штатов очень удивили слова Зеленского о том, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи.
Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.
В том, какая судьба ждет Зеленского и какую роль в этом сыграют западные деньги, разбирался автор издания Украина.ру Сергей Зуев. Свои выводы он представил в материале "Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев.
 
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