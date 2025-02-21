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Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск
Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск - 21.02.2025 Украина.ру
Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск
Американский предприниматель Илон Маск на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне заявил, что украинских солдат бросают в бой ради денег
2025-02-21T07:31
2025-02-21T07:31
2025-02-21T07:49
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"Прежде всего, я считаю, что нам нужно проявлять сочувствие к людям, погибающим на передовой… Сколько еще лет это должно продолжаться? Представьте, что это ваш сын или отец. За что они умирают? Линия фронта едва сдвинулась за два года", - возмутился Маск.Он подчеркнул, что конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения, в то время как солдат отправляют на смерть.В начале месяца Владимир Зеленский заявил, что в Киеве не видели и половины денег, которые США обещали перечислить, то есть "потерялось" как минимум 80 миллиардов долларов. Он счел, что проблема в коррупции, заверив, что сам он с ней активно борется в рамках исполнения требований Евросоюза.После спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог заявил, что власти Штатов очень удивили слова Зеленского о том, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи.Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.В том, какая судьба ждет Зеленского и какую роль в этом сыграют западные деньги, разбирался автор издания Украина.ру Сергей Зуев. Свои выводы он представил в материале "Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вашингтон, сша, владимир зеленский, илон маск, кит келлог, ес, верховная рада, сизо
Новости, Украина, Вашингтон, США, Владимир Зеленский, Илон Маск, Кит Келлог, ЕС, Верховная Рада, СИЗО
Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск
07:31 21.02.2025 (обновлено: 07:49 21.02.2025)
Американский предприниматель Илон Маск на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне заявил, что украинских солдат бросают в бой ради денег
"Прежде всего, я считаю, что нам нужно проявлять сочувствие к людям, погибающим на передовой… Сколько еще лет это должно продолжаться? Представьте, что это ваш сын или отец. За что они умирают? Линия фронта едва сдвинулась за два года", - возмутился Маск.
Он подчеркнул, что конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения, в то время как солдат отправляют на смерть.
"Это самая крупная коррупционная схема, которую я когда-либо видел. Количество денег, осевших в карманах через взятки и откаты, просто невероятно. Эти бедолаги отправляются в мясорубку ради денег. Именно это сейчас происходит, и это должно прекратиться", - заявил Маск.
В начале месяца Владимир Зеленский
заявил, что в Киеве
не видели и половины денег, которые США
обещали перечислить, то есть "потерялось" как минимум 80 миллиардов долларов. Он счел, что проблема в коррупции, заверив, что сам он с ней активно борется в рамках исполнения требований Евросоюза.
После спецпосланник США по России
и Украине Кит Келлог заявил
, что власти Штатов очень удивили слова Зеленского о том, что Украина недополучила от Вашингтона
миллиарды долларов помощи.
Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.
В том, какая судьба ждет Зеленского и какую роль в этом сыграют западные деньги, разбирался автор издания Украина.ру Сергей Зуев. Свои выводы он представил в материале "Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев.