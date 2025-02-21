https://ukraina.ru/20250221/1061248175.html

Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск

Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск - 21.02.2025 Украина.ру

Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск

Американский предприниматель Илон Маск на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне заявил, что украинских солдат бросают в бой ради денег

2025-02-21T07:31

2025-02-21T07:31

2025-02-21T07:49

новости

украина

вашингтон

сша

владимир зеленский

илон маск

кит келлог

ес

верховная рада

сизо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045479466_0:98:910:610_1920x0_80_0_0_f749e034bd7f3defa0bca80995571c5a.jpg

"Прежде всего, я считаю, что нам нужно проявлять сочувствие к людям, погибающим на передовой… Сколько еще лет это должно продолжаться? Представьте, что это ваш сын или отец. За что они умирают? Линия фронта едва сдвинулась за два года", - возмутился Маск.Он подчеркнул, что конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения, в то время как солдат отправляют на смерть.В начале месяца Владимир Зеленский заявил, что в Киеве не видели и половины денег, которые США обещали перечислить, то есть "потерялось" как минимум 80 миллиардов долларов. Он счел, что проблема в коррупции, заверив, что сам он с ней активно борется в рамках исполнения требований Евросоюза.После спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог заявил, что власти Штатов очень удивили слова Зеленского о том, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи.Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.В том, какая судьба ждет Зеленского и какую роль в этом сыграют западные деньги, разбирался автор издания Украина.ру Сергей Зуев. Свои выводы он представил в материале "Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев.

украина

вашингтон

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вашингтон, сша, владимир зеленский, илон маск, кит келлог, ес, верховная рада, сизо