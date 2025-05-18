https://ukraina.ru/20250518/zelenskiy-proschupyvaet-pochvu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-18-maya-1063219433.html

Зеленский прощупывает почву, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 мая

Зеленский прощупывает почву, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 мая - 18.05.2025 Украина.ру

Зеленский прощупывает почву, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 мая

Владимир Зеленский прибыл на интронизацию к Папе Римскому Льву XIV.Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-05-18T13:02

2025-05-18T13:02

2025-05-18T13:02

хроники

эксклюзив

владимир зеленский

трамп и зеленский

украина

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ватикан

вооруженные силы украины

офис президента

хинштейн

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Владимир Зеленский вместе с женой Еленой и главой Офисом президента Украины Андреем Ермаком прибыл в Ватикан на церемонию интронизации Папы Римского Льва XIV.До этого в пятницу, 16 мая, госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной."Я бы не назвал их (Ватикан - Ред.) посредником, но это определенно то место, куда, я думаю, обеим сторонам будет комфортно приехать. Поэтому мы благодарны за их многолетние усилия не просто в попытках посредничества в установлении мира, но и в обмене пленными", — прокомментировал эту идею госсекретарь США Марко Рубио перед встречей с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи.Примечательно, что Зеленский во время нынешнего своего нахождения в Риме уже успел провести ряд международных встреч. Так, 17 мая он встретился с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.Обстрелы и налётыУтром 18 мая Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: 4 БпЛА – над территорией Белгородской области, 3 БпЛА – над территорией Брянской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее министерство сообщило о новых отражённых атаках."С 07:15 до 08:20 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", — указывалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 5 ударов.На горловском направлении ВСУ нанесли 4 удара, на светлодарском направлении — 1 удар. Всего ВСУ выпустили 10 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, легковые автомобили и объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому Горловки в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм, по Кировскому району Донецка — БпЛА-камикадзе.Также в ДНР объявлялась авиационная/ракетная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 22 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Алёшки — 2; Каховка — 6; Голая Пристань — 4; Князе-Григоровка — 2; Малая Лепетиха — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Каховка, Пролетарка и Днепряны.Утром 18 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлок Октябрьский, сёла Бессоновка и Черемошное подверглись атакам 4 беспилотников, 2 из которых сбиты. В посёлке Октябрьский повреждён частный дом, в селе Бессоновка — складское помещение сельхозпредприятия", — писал Гладков.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Вериговка, Двулучное, Казинка, Кукуевка, Логачёвка, Новопетровка совершены атаки 10 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты. По селу Шведуновка выпущен один боеприпас — от взрывной волны в хуторе Лобковка повреждено остекление в частном доме. В селе Кукуевка от удара дрона повреждён инфраструктурный объект связи."В Волоконовском районе хутора Бочанка, Первомайский и Старый атакованы 3 беспилотниками, один из которых сбит. В хуторе Бочанка повреждены две хозпостройки, в хуторе Первомайский — инфраструктурный объект связи", — указывалось в сводке.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Козинка и Пороз подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 27 боеприпасов, и атакам 6 беспилотников. Последствий нет."В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье выпущено 44 боеприпаса в ходе 10 обстрелов и совершены атаки 3 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", — сообщил губернатор.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа и хутору Марьино выпущено 6 боеприпасов в ходе одного обстрела и нанесены удары 22 беспилотников, из которых 18 сбиты и подавлены. В городе Шебекино повреждены складское помещение, автобус и линия электропередачи, в селе Новая Таволжанка — частный дом.Утром 18 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки украинского беспилотника на регион."Сегодня ночью в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на жилой дом в селе Поды Хомутовского района погибла 69-летняя женщина. Возникшее возгорание кровли и хозяйственных построек было оперативно ликвидировано пожарными и добровольцами АНО "Патриот"", — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.Он принёс соболезнования родным и близким погибшей."Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать семью в это непростое время", — пообещал Хинштейн.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О реакции западных масс-медиа на встречу в Стамбуле — в статье Кристины Черкасовой "Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского".

https://ukraina.ru/20250518/tramp-zakhotel-skoroy-vstrechi-s-putinym-glavnoe-na-utro-18-maya-1063218481.html

https://ukraina.ru/20250517/rossiya-i-ssha-dogovarivayutsya-na-ukraine-teryayut-son-itogi-17-maya-1063213590.html

https://ukraina.ru/20250517/usloviya-dlya-vstrechi-putina-i-zelenskogo-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-17-maya-1063207192.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина, россия, ватикан, вооруженные силы украины, офис президента, хинштейн