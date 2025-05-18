Вассерман объяснил, как война на Украине поможет избавиться от Трампа
Трамп в раздражении
Поскольку президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что добьется на Украине мира, то продолжение силовой ликвидации Киева Евросоюз рассматривает как удар по интересам американского лидера. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
По его словам, сейчас США вышли из числа нанимателей Украины. Но они заставляют оставшегося нанимателя — Евросоюз — действовать особо жестко.
“Давайте не забывать, что команда Трампа противостоит политике, которая еще недавно была единой для Западной Европы и Северной Америки. А его оппоненты хотят придерживаться прежней политики. Для этого им нужно, чтобы Трамп ушел”, — отметил собеседник издания.
По его мнению, оппоненты американского президента надеются, что в ноябре следующего года республиканцы потерпят поражение на парламентских выборах. А чтобы этого добавиться, им надо препятствовать любым действиям республиканцев, уточнил Вассерман. В том числе на украинском направлении.
“То есть сейчас Евросоюз и глобалисты будут делать все, чтобы киевский режим действовал еще более фанатично и преступно, а ликвидировать его можно было бы только военным путем. И поскольку Трамп в свое время заявил, что добьется мира, то продолжение силовой ликвидации Украины Евросоюз рассматривает как удар по интересам главы Белого дома”, — считает эксперт.
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Полный текст интервью Анатолия Вассермана: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть читайте на сайте Украина.ру.
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