https://ukraina.ru/20250518/vasserman-obyasnil-kak-voyna-na-ukraine-pomozhet-izbavitsya-ot-trampa-1063182398.html

Вассерман объяснил, как война на Украине поможет избавиться от Трампа

Вассерман объяснил, как война на Украине поможет избавиться от Трампа - 18.05.2025 Украина.ру

Вассерман объяснил, как война на Украине поможет избавиться от Трампа

Поскольку президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что добьется на Украине мира, то продолжение силовой ликвидации Киева Евросоюз рассматривает как удар по интересам американского лидера. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман

2025-05-18T05:30

2025-05-18T05:30

2025-05-18T05:30

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По его словам, сейчас США вышли из числа нанимателей Украины. Но они заставляют оставшегося нанимателя — Евросоюз — действовать особо жестко.“Давайте не забывать, что команда Трампа противостоит политике, которая еще недавно была единой для Западной Европы и Северной Америки. А его оппоненты хотят придерживаться прежней политики. Для этого им нужно, чтобы Трамп ушел”, — отметил собеседник издания.По его мнению, оппоненты американского президента надеются, что в ноябре следующего года республиканцы потерпят поражение на парламентских выборах. А чтобы этого добавиться, им надо препятствовать любым действиям республиканцев, уточнил Вассерман. В том числе на украинском направлении.Именно поэтому Евросоюз будет воевать до последнего гражданина Украины, резюмировал собеседник издания.Ранее солдат ВСУ, который сейчас воюет на стороне российской армии, рассказал, какое мировоззрение взращивают в украинских бойцах, чтобы те воевали против РФ. Подробности в публикации "Россия — враг": перешедший на сторону РФ солдат рассказал об идеологии ВСУ.Полный текст интервью Анатолия Вассермана: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250515/amerikanskiy-politolog-mirshaymer-iskhod-konflikta-na-ukraine-reshitsya-na-pole-boya-1063143806.html

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