Вассерман объяснил, как война на Украине поможет избавиться от Трампа - 18.05.2025 Украина.ру
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Вассерман объяснил, как война на Украине поможет избавиться от Трампа
Вассерман объяснил, как война на Украине поможет избавиться от Трампа - 18.05.2025 Украина.ру
Вассерман объяснил, как война на Украине поможет избавиться от Трампа
Поскольку президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что добьется на Украине мира, то продолжение силовой ликвидации Киева Евросоюз рассматривает как удар по интересам американского лидера. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
2025-05-18T05:30
2025-05-18T05:30
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По его словам, сейчас США вышли из числа нанимателей Украины. Но они заставляют оставшегося нанимателя — Евросоюз — действовать особо жестко.“Давайте не забывать, что команда Трампа противостоит политике, которая еще недавно была единой для Западной Европы и Северной Америки. А его оппоненты хотят придерживаться прежней политики. Для этого им нужно, чтобы Трамп ушел”, — отметил собеседник издания.По его мнению, оппоненты американского президента надеются, что в ноябре следующего года республиканцы потерпят поражение на парламентских выборах. А чтобы этого добавиться, им надо препятствовать любым действиям республиканцев, уточнил Вассерман. В том числе на украинском направлении.Именно поэтому Евросоюз будет воевать до последнего гражданина Украины, резюмировал собеседник издания.Ранее солдат ВСУ, который сейчас воюет на стороне российской армии, рассказал, какое мировоззрение взращивают в украинских бойцах, чтобы те воевали против РФ. Подробности в публикации "Россия — враг": перешедший на сторону РФ солдат рассказал об идеологии ВСУ.Полный текст интервью Анатолия Вассермана: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250515/amerikanskiy-politolog-mirshaymer-iskhod-konflikta-na-ukraine-reshitsya-na-pole-boya-1063143806.html
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, анатолий вассерман, ес
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Анатолий Вассерман, ЕС

Вассерман объяснил, как война на Украине поможет избавиться от Трампа

05:30 18.05.2025
 
Трамп в раздражении
Трамп в раздражении
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Поскольку президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что добьется на Украине мира, то продолжение силовой ликвидации Киева Евросоюз рассматривает как удар по интересам американского лидера. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
По его словам, сейчас США вышли из числа нанимателей Украины. Но они заставляют оставшегося нанимателя — Евросоюз — действовать особо жестко.
“Давайте не забывать, что команда Трампа противостоит политике, которая еще недавно была единой для Западной Европы и Северной Америки. А его оппоненты хотят придерживаться прежней политики. Для этого им нужно, чтобы Трамп ушел”, — отметил собеседник издания.
По его мнению, оппоненты американского президента надеются, что в ноябре следующего года республиканцы потерпят поражение на парламентских выборах. А чтобы этого добавиться, им надо препятствовать любым действиям республиканцев, уточнил Вассерман. В том числе на украинском направлении.
“То есть сейчас Евросоюз и глобалисты будут делать все, чтобы киевский режим действовал еще более фанатично и преступно, а ликвидировать его можно было бы только военным путем. И поскольку Трамп в свое время заявил, что добьется мира, то продолжение силовой ликвидации Украины Евросоюз рассматривает как удар по интересам главы Белого дома”, — считает эксперт.
Именно поэтому Евросоюз будет воевать до последнего гражданина Украины, резюмировал собеседник издания.
Ранее солдат ВСУ, который сейчас воюет на стороне российской армии, рассказал, какое мировоззрение взращивают в украинских бойцах, чтобы те воевали против РФ. Подробности в публикации "Россия — враг": перешедший на сторону РФ солдат рассказал об идеологии ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Американский политолог Миршаймер: исход конфликта на Украине решится на поле бояАмериканский политолог Джон Миршаймер дал интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung, в котором высказал смелую для сегодняшнего Запада точку зрения – спецоперация на Украине абсолютно оправдана исходя из интересов безопасности РФ, вина за конфликт лежит на США и НАТО
Полный текст интервью Анатолия Вассермана: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть читайте на сайте Украина.ру.
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