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"Россия не хочет прекращения огня": Макрон в гневе, Зеленский требует "решительной реакции"

"Россия не хочет прекращения огня": Макрон в гневе, Зеленский требует "решительной реакции" - 16.05.2025 Украина.ру

"Россия не хочет прекращения огня": Макрон в гневе, Зеленский требует "решительной реакции"

Французский президент Эммануэль Макрон подверг критике Россию за нежелание соглашаться на прекращение боевых действий и призвал усилить на неё давление. Об этом 16 мая сообщила французская газета Le Figaro

2025-05-16T17:11

2025-05-16T17:11

2025-05-16T17:11

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Эммануэль Макрон находится в столице Албании, где проходит VI саммит Европейского политического сообщества. Там он провёл серию встреч с лидерами постсоветских республик, являющихся членами программы Евросоюза "Восточное партнёрство".В частности, президент Франции подошёл к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и обменялся симпатиями с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.Макрон также высказался о главном событии недели, которое проходит без участия западноевропейских лидеров и представителей Евросоюза в турецком Стамбуле.Также 16 мая Владимир Зеленский, прибывший 15 мая в Анкару с надеждой встретиться лично с Владимиром Путиным, который остался в Москве, выступил с обращением к европейским политикам, собравшимся в Тиране.Зеленский заявил, что Путин "побоялся" посетить Турцию и призвал международное сообщество к "решительной реакции", если российско-украинские переговоры 16 мая в Стамбуле потерпят фиаско, сообщила французская газета.Она также отметила, что канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал проведение 16 мая в Стамбуле прямых переговоров между Москвой и Киевом с целью положить конец начавшемуся в феврале 2022 года вооружённому конфликту.По информации французской газеты, длящиеся несколько часов переговоры в Стамбуле пока не дают оснований говорить о провале.Тем временем в албанской столице на полях саммита Европейского политического сообщества Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск провели переговоры. Подробности встречи издание не сообщает, отмечая, что фотографии встречи политиков пока вызывают больший интерес.Тем временем стали известны подробности переговоров делегаций России и Украины в Турции. Подробности в публикации Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле

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