https://ukraina.ru/20250516/es-lishit-sebya-gaza-nikelya-i-udobreniy-a-rossiyu---lekarstv-moskvu-straschayut-totalnym-embargo-1063198872.html

ЕС лишит себя газа, никеля и удобрений, а Россию - лекарств. Москву стращают "тотальным эмбарго"

ЕС лишит себя газа, никеля и удобрений, а Россию - лекарств. Москву стращают "тотальным эмбарго" - 16.05.2025 Украина.ру

ЕС лишит себя газа, никеля и удобрений, а Россию - лекарств. Москву стращают "тотальным эмбарго"

Лидеры стран Европейского политического сообщества (ЕПС) на очередном саммите в Албании 16 мая рассмотрят возможность введения новых жестких мер против российской экономики, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники

2025-05-16T17:37

2025-05-16T17:37

2025-05-16T17:37

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По словам источника, страны ЕС на этот раз обсуждают идею введения "карательных пошлин на российский импорт" в размере 500%, позаимствованную у американского сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма*. Сенатор находится в контакте с коллегами из ЕС, отмечает издание.Как передают российские СМИ, в статье Politico упоминаются также планы европейских лидеров ввести "полное торговое эмбарго" по отношению к России.Новые антироссийские меры европейские лидеры увязывают с ходом переговоров о мирном урегулировании на Украине. Как заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита в Тиране, Евросоюз готовить новый пакет санкций, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее согласиться на перемирие.По ее словам, этот пакет санкций затронет трубопроводы проекта "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Также ЕС намерен принять меры против так называемого теневого флота России, снизить предельную цену на российскую нефть и ввести новые меры против финансового сектора.Фон дер Ляйен считает, что необходимо усиливать давление на президента России Владимира Путина, "до тех пор, пока он не будет готов к миру".Для того, чтобы заявить о намерениях ужесточить экономическое давление на Россию, руководство Евросоюза выбрало площадку Европейского политического сообщества. На это есть как минимум две причины.Первая из них – саммит организации, учрежденной по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в мае 2022 года, открылся в тот же день, когда в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры по мирному урегулированию. Для Европы это была идеальная возможность, чтобы запугать Россию новыми санкциями в надежде, что эти угрозы хоть как-то повлияют на ход переговоров и готовность Москвы к уступкам.Вторая причина – саммит является идеальной площадкой для того, чтобы продемонстрировать видимость сплоченности всего европейского (и не только европейского) континента по украинскому вопросу. Ведь в мероприятии принимают участие не только страны-члены Евросоюза, но и страны так называемых Западных Балкан, которые надеются на прием в организацию в ближайшие годы, а также Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Британия, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.Однако политика санкций, которую Евросоюз выбрал для того, чтобы сломать Россию, просто не работает, отметило в статье, опубликованной 16 мая немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.Газета напоминает, что к настоящему времени ЕС ввел уже 17 пакетов санкций против России. При этом это только те меры, которые были приняты после начала специальной военной операции на Украине. До этого Брюссель реагировал введением санкций против России после воссоединения Крыма в 2014 году, отмечают немецкие журналисты.Тем не менее, российская экономика на удивление быстро адаптировалась ко многим ограничительным мерам, говорится в статье. Например, технологии, экспорт которых в Россию фактически запрещен, ввозятся через третьи страны, такие, как Китай или страны Средней Азии, подчеркивает немецкая газета."Даже потолок цен на нефть, установленный странами "Большой семерки" в конце 2022 года, считается малоэффективным. Эта мера была основана на предположении, что Россия будет зависеть от танкеров западных судоходных компаний и западных страховщиков и что таким образом можно будет контролировать соблюдение ограничения на цены. Однако Россия купила — в основном у греческих судовладельцев — старые танкеры, создала собственные страховые компании и терминалы, тем самым лишив западные страны доступа к флоту". – пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.Поэтому последний, 17-й пакет санкций ЕС, предусматривает меры в отношении около 200 "теневых танкеров". Ожидалось, что это будет сильным ударом по торговле нефтью из России. Эти меры действительно оказали влияние на российский экспорт, однако через две-три недели их эффект исчез, отмечает издание, ссылаясь на мнение экспертов по энергетическому сектору.Какой удар российской экономике нанесут 500-процентные пошлины Евросоюза, если решение о их введении будет принято в интервью Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.По словам эксперта, издание Politico на своих страницах обсуждает намерение Евросоюза ввести пошлины на импорт продукции из России в Европу, что отличается от "полного торгового эмбарго"."Планируется введение запретительных пошлин на импорт российской продукции в Европу. Информации о введении полного торгового эмбарго пока нет", - уточнил Зубец.Эксперт напомнил, что идея введения 500-процентных импортных пошлин на товары из России принадлежит американскому сенатору Грэму. Если эта идея будет реализована, она ударит по таким крупным категориям товаров, как сжиженный газ, никель и удобрения, которые сегодня больше всего возят в Европу, отметил экономист."Европа зависит от российского никеля и природного газа. Если они прекратят поставки, это значит, что они нанесут удар самим себе. Пошлины ударят по европейской промышленности и сельскому хозяйству, которое тоже зависит от российского удобрения", - рассказал Зубец.В то же время Россия продаст свой никель и природный газ в другие страны, например, в Китай и страны Юго-Восточной Азии, добавил он.Однако за предложением сенатора Грэма на самом деле кроется попытка введения вторичных пошлин на покупателей российских товаров, продолжил эксперт."Предполагается, что Европа и США заставят Китай и Индию отказаться от российских товаров из-за угрозы попасть под карательные меры. Понятно, что этого не произойдет. Невозможно наложить вторичные санкции на российский экспорт в третьи страны", - считает Зубец.Если говорить о тотальном эмбарго, эта мера прежде всего коснется экспорта европейских лекарств в Россию, допустил экономист. По его словам, объем этой торговли довольно большой даже сейчас, в условиях санкций, и превышает 10 млрд долларов в год."Для России эти лекарства необходимы для поддержания здоровья населения. Прекращение поставок европейских лекарств в Россию будет означать фактическое объявление войны. Это будет не давление на российское руководство под предлогом прекращения войны на Украине, а давление на людей", - подытожил Алексей Зубец.* Внесен в российский перечень террористов и экстремистовБольше о попытке захвата нефтяных танкеров вблизи берегов России в материале Марины Поляковой и Дениса Рудометова НАТО объявило России танкерную войну. К чему приведет "пиратская дипломатия" Европы?

https://ukraina.ru/20250516/evropa-rassmatrivaet-vozmozhnost-vvedeniya-polnogo-torgovogo-embargo-protiv-rf---politico-1063173972.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, европа, россия, украина, алексей зубец, линдси грэм, урсула фон дер ляйен, politico, европейская комиссия, северный поток, ес, антироссийские санкции