https://ukraina.ru/20250516/vstrechi-pered-vstrechey-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-16-maya-1063188557.html

Встречи перед встречей, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 16 мая

Встречи перед встречей, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 16 мая - 16.05.2025 Украина.ру

Встречи перед встречей, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 16 мая

Министр обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров охарактеризовал встречу с представителями США и Турции, перед которой была ещё одна встреча - с западными политиками и советниками. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-05-16T13:02

2025-05-16T13:02

2025-05-16T13:03

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Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал продуктивными трехсторонние переговоры с США и Турцией в Стамбуле."Да", — ответил Умеров на вопрос, продуктивной ли была встреча с представителями США и Турции.Ранее стало известно о встрече главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, главы Минобороны страны Умерова с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарём США Марко Рубио.При этом перед встречей с представителями Турции и США, украинцы встретились с рядом американских и европейских политиков."Вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой встретились со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном и советником канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтером Заутером", — рассказал 16 мая сам Ермак в своём телеграм-канале.По его словам, украинцы "скоординировали позиции перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле".Обстрелы и налётыУтром 16 мая Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."С 22:00 15 мая до 08:30 16 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 43 – над акваторией Чёрного моря, 21 – над территорией Республики Крым, 1 – над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 22 удара по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 21 атаку, на донецком направлении — 1 атаку, выпустив в общей сложности 63 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение, легковые автомобили и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ осуществили по Калининскому району Горловки сброс ВОП с БПЛА. Также в ДНР объявлялась ракетная/авиационная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 47 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 47 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Великая Лепетиха — 6; Князе-Григоровка — 19; Забарино — 3; Подстепное — 4; Алёшки — 3; Новая Каховка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Подстепное, Обрывка, Алешки, Днепряны и Кардашинка.Днём 16 мая Администрация Великолепетихского муниципального округа сообщила о новом ударе ВСУ."Сегодня, в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, в селе Малая Лепетиха Великолепетихского муниципального округа, пострадал мирный житель. Степень полученных ранений в настоящее время уточняется", — отмечалось в сообщении.Утром 16 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.Город Белгород атакован 2 беспилотниками. Последствий нет. В Белгородском районе посёлок Октябрьский, сёла Бочковка и Ясные Зори подверглись обстрелу с применением 3 боеприпасов и атакам 2 беспилотников, один из которых сбит, указывалось в сводке."Сегодня утром в селе Ясные Зори FPV-дрон атаковал микроавтобус. Ранен водитель. Пострадавший с осколочным ранением бедра самостоятельно обратился в городскую больницу №2 г. Белгорода". После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено", — писал Гладков.В Борисовском районе посёлок Борисовка сегодня ночью атакован 3 беспилотниками — повреждены 4 транспортных средства.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлки Дальний, Дружба, Уразово, сёла Двулучное, Долгое, Казинка, Карабаново, Колосково, Кукуевка, Насоново, Рождествено, Солоти, Тулянка и Яблоново подверглись атакам 41 беспилотника, 8 из которых подавлены и сбиты."В городе Валуйки в результате атаки беспилотника по территории коммерческого объекта пострадал мирный житель. Мужчина после оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно. В городе повреждены грузовой и легковой автомобили, частный дом, 2 коммерческих объекта и инфраструктурный объект связи", — отмечалось в публикации в телеграм-канале губернатора.В посёлке Уразово повреждены линия электропередачи и частный дом, в селе Долгое — забор частного домовладения, в сёлах Двулучное и Насоново — по одному частному дому, в селе Казинка — инфраструктурный объект связи, в селе Солоти — линия электропередачи. Аварийные службы продолжают восстановительные работы. Сегодня рано утром в селе Яблоново после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждён частный дом."В Вейделевском районе на участке автодороги Зенино — Вейделевка беспилотник нанёс удар по грузовому автомобилю. Водитель погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи. Транспортное средство уничтожено огнём", — сообщил Гладков.В Волоконовском районе по сёлам Грушевка, Новое, Тишанка, хуторам Екатериновка и Старый выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 артобстрелов и нанесены удары 4 беспилотников. В селе Тишанка повреждены административное здание и частный дом, в селе Грушевка и хуторе Екатериновка — по одному автомобилю.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Козинка, Мокрая Орловка и Пороз выпущено 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и сброшены 2 взрывных устройства с беспилотника. В селе Пороз повреждена линия электропередачи. Без света временно остаются село Пороз и частично село Дунайка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.В Краснояружском районе сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Теребрено подверглись 11 обстрелам, в ходе которых выпущено 70 боеприпасов, и атакам 7 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Мешковое, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Ржевка, хуторам Марьино и Панков выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 16 беспилотников, из которых 6 сбиты и подавлены."В городе Шебекино мужчина получил ранения в результате детонации сбитого FPV-дрона. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. В городе повреждены забор частного домовладения и коммерческий объект", — писал Гладков.В селе Нижнее Берёзово-Второе повреждён КамАЗ. Поздно вечером от ударов дронов в селе Мешковое повреждён автомобиль, в селе Муром на территории домовладения загорелась хозпостройка — возгорание ликвидировано."Сегодня утром в городе Шебекино дрон атаковал автомобиль. Двое мужчин получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Машина повреждена", — отмечал губернатор.Ещё один FPV-дрон сдетонировал на стоянке — повреждены автобус и 2 грузовых автомобиля.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О первых заявлениях Украины и России — в статье Евгении Кондаковой "Одобрение Зеленским инициативы России и давление США: первые заявления РФ и Украины в Турции".

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https://ukraina.ru/20250515/gotovnost-k-kompromissam-i-rabochiy-nastroy-v-stambule-itogi-15-maya-1063164196.html

https://ukraina.ru/20250515/nastroy-na-peregovorakh-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-15-maya-1063147918.html

https://ukraina.ru/20250515/kto-edet-v-stambul-i-chto-eto-znachit-glavnoe-na-utro-15-maya-1063140037.html

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эксклюзив, хроники, сша, россия, украина, рустем умеров, вячеслав гладков, андрей ермак, вооруженные силы украины, минобороны, офис президента