Вассерман: Путину незачем ехать в Стамбул, переговоры на высшем уровне готовятся долго и тщательно - 16.05.2025 Украина.ру
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Вассерман: Путину незачем ехать в Стамбул, переговоры на высшем уровне готовятся долго и тщательно
Вассерман: Путину незачем ехать в Стамбул, переговоры на высшем уровне готовятся долго и тщательно - 16.05.2025 Украина.ру
Вассерман: Путину незачем ехать в Стамбул, переговоры на высшем уровне готовятся долго и тщательно
Сейчас Путину совершенно незачем ехать на переговоры в Стамбул. Любое соглашение всегда требует выявления позиций, прояснения разногласий и обсуждения относительно того, что с каждым из этих разногласий можно сделать. Таким мнением с журналистами издания Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
2025-05-16T19:30
2025-05-16T19:30
новости
стамбул
россия
украина
владимир путин
анатолий вассерман
дональд трамп
переговоры
минск
соглашение
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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс, что Владимир Путин будет присутствовать на переговорах в Стамбуле.По мнению Вассермана, сейчас Путину совершенно незачем ехать в Стамбул, дело в том, что любые переговоры на высшем уровне готовятся долго и тщательно."Любое соглашение всегда требует выявления позиций, прояснения разногласий и обсуждения относительно того, что с каждым из этих разногласий можно сделать. И эта подготовительная работа иной раз длится годами", — указал собеседник издания.Даже переговоры 2022 года, начатые в Минске и продолженные в Стамбуле, заняли несколько недель, прежде чем появился парафированный (подписанный непосредственными участниками согласований) вариант соглашений, отметил Вассерман."Только с этим вариантом переговорщики разъехались по своим столицам, иначе не получается. Поэтому сейчас Владимиру Владимировичу ехать некуда и незачем", — считает публицист.С президентом США Дональдом Трампом российский президент тоже не может встретиться (хотя американский лидер этого хочет) хотя бы потому, что еще идут согласования, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть" на сайте Украина.ру.Также о боевых действиях на поле переговоров — в интервью Владимира Овчинского: Россия на фоне переговоров в Стамбуле готовится воевать на Украине с армиями Европы на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250516/nato-obyavilo-rossii-tankernuyu-voynu-k-chemu-privedet-piratskaya-diplomatiya-evropy-1063154532.html
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новости, стамбул, россия, украина, владимир путин, анатолий вассерман, дональд трамп, переговоры, минск, соглашение, турция, новости переговоров, переговоры по украине 2025
Новости, Стамбул, Россия, Украина, Владимир Путин, Анатолий Вассерман, Дональд Трамп, переговоры, Минск, соглашение, Турция, новости переговоров, переговоры по Украине 2025

Вассерман: Путину незачем ехать в Стамбул, переговоры на высшем уровне готовятся долго и тщательно

19:30 16.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Сейчас Путину совершенно незачем ехать на переговоры в Стамбул. Любое соглашение всегда требует выявления позиций, прояснения разногласий и обсуждения относительно того, что с каждым из этих разногласий можно сделать. Таким мнением с журналистами издания Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс, что Владимир Путин будет присутствовать на переговорах в Стамбуле.
По мнению Вассермана, сейчас Путину совершенно незачем ехать в Стамбул, дело в том, что любые переговоры на высшем уровне готовятся долго и тщательно.
"Любое соглашение всегда требует выявления позиций, прояснения разногласий и обсуждения относительно того, что с каждым из этих разногласий можно сделать. И эта подготовительная работа иной раз длится годами", — указал собеседник издания.
Даже переговоры 2022 года, начатые в Минске и продолженные в Стамбуле, заняли несколько недель, прежде чем появился парафированный (подписанный непосредственными участниками согласований) вариант соглашений, отметил Вассерман.
"Только с этим вариантом переговорщики разъехались по своим столицам, иначе не получается. Поэтому сейчас Владимиру Владимировичу ехать некуда и незачем", — считает публицист.
С президентом США Дональдом Трампом российский президент тоже не может встретиться (хотя американский лидер этого хочет) хотя бы потому, что еще идут согласования, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть" на сайте Украина.ру.
Также о боевых действиях на поле переговоров — в интервью Владимира Овчинского: Россия на фоне переговоров в Стамбуле готовится воевать на Украине с армиями Европы на сайте Украина.ру.
15:49
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