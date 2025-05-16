Вассерман: Путину незачем ехать в Стамбул, переговоры на высшем уровне готовятся долго и тщательно
Сейчас Путину совершенно незачем ехать на переговоры в Стамбул. Любое соглашение всегда требует выявления позиций, прояснения разногласий и обсуждения относительно того, что с каждым из этих разногласий можно сделать. Таким мнением с журналистами издания Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс, что Владимир Путин будет присутствовать на переговорах в Стамбуле.
По мнению Вассермана, сейчас Путину совершенно незачем ехать в Стамбул, дело в том, что любые переговоры на высшем уровне готовятся долго и тщательно.
"Любое соглашение всегда требует выявления позиций, прояснения разногласий и обсуждения относительно того, что с каждым из этих разногласий можно сделать. И эта подготовительная работа иной раз длится годами", — указал собеседник издания.
Даже переговоры 2022 года, начатые в Минске и продолженные в Стамбуле, заняли несколько недель, прежде чем появился парафированный (подписанный непосредственными участниками согласований) вариант соглашений, отметил Вассерман.
"Только с этим вариантом переговорщики разъехались по своим столицам, иначе не получается. Поэтому сейчас Владимиру Владимировичу ехать некуда и незачем", — считает публицист.
Полный текст материала "Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть" на сайте Украина.ру.
Также о боевых действиях на поле переговоров — в интервью Владимира Овчинского: Россия на фоне переговоров в Стамбуле готовится воевать на Украине с армиями Европы на сайте Украина.ру.
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