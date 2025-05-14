https://ukraina.ru/20250514/1063115879.html

Владимир Овчинский: Россия на фоне переговоров в Стамбуле готовится воевать на Украине с армиями Европы

Владимир Овчинский: Россия на фоне переговоров в Стамбуле готовится воевать на Украине с армиями Европы - 14.05.2025 Украина.ру

Владимир Овчинский: Россия на фоне переговоров в Стамбуле готовится воевать на Украине с армиями Европы

Заявляя о мире, Россия делает то, чего не может не делать. Но при этом оно готовится к тому, что боевые действия будут еще более ожесточенными, считает экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский

2025-05-14T12:47

2025-05-14T12:47

2025-05-14T12:47

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир Семенович, президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Почему именно сейчас? Почему в Стамбуле?- Три года назад в Стамбуле эти переговоры готовились и должны были начаться, но были сорваны украинской стороной. Точнее, Киев в принципе был готов выполнить ряд наших условий, но на тот момент бывшее руководство США и Великобритании категорически запретила им на это пойти.И сейчас западная пресса пишет, что на тех переговорах речь шла о фактической капитуляции Украины.Почему именно сейчас Путин выдвинул такую инициативу – понятно. Россия ведет интенсивные переговоры с США по ряду направлений: от ядерного сдерживания до всех болевых точек планеты (Украина, Ближний Восток, Индо-Пакистанский конфликт и возможно, Тайваньский конфликт). На словах у Трампа миротворческая позиция. Однако 10 мая газета The New York Times опубликовала большую аналитическую статью и привела данные, что во время майских праздников Штаты разрешили Германии передать Украине 100 дальнобойных ракет и 125 зенитных ракет от системы "Пэтриот". И это в период, когда идут переговоры о мире.Сами понимаете, какие разрушения могут принести нам 100 дальнобойных ракет с кассетными боеголовками.На этом фоне остается напряженной ситуация в других регионах.Весь мир напряг индо-пакистанский конфликт, который в любой момент мог перерасти в ядерную войну. Потому что и у Индии, и Пакистана, по оценкам российских и западных специалистов, на вооружении по 250 ядерных боеголовок со средствами доставки. Американцы делали расчеты, согласно которым в такой войне за двое-трое суток сгорело бы 200 миллионов человек.Пока совместными усилиями России, Китая и США конфликт удалось приморозить. Американцы в основном влияли на Индию, Китай – на Пакистан. И Нью-Дели, и Исламабад заявили, что дальнейших боевых действий не будет. Но в этот же момент ядерный конфликт чуть было не начался на Ближнем Востоке, за что Трамп снял с должности своего советника по национальной безопасности Уолтца.Дело в том, что Уолтц пошел на поводу у Нетаньяху и приехал к Трампу с программой нанесения упреждающего удара США и Израиля по ядерным объектам Ирану. И сейчас Трамп едет по арабским странам, чтобы договориться в том числе о признании Палестины, чтобы предотвратить ядерную войну на Ближнем Востоке.- Выходит, Трамп все-таки пытается избежать лишних конфликтов и в целом настроен на мир?- Не совсем. Трамп это делает, потому что не доверяет бывшему руководству ЦРУ и военной разведке США, которые ему все время докладывали, что у Ирана якобы нет ядерных боеголовок и средств доставки. На самом же деле у Ирана есть свое гиперзвуковое оружие. К тому же, иранцы недавно пробили израильский "железный купол" обычными баллистическими ракетами, который Израиль и США возводили с 2011 года. Причем по этому же принципу Штаты сейчас строят свой "золотой купол" над Америкой.Поэтому Трамп как рациональный человек боится, что если Израиль пропустит хотя бы один удар ядерной боеголовкой, но никакого Израиля уже не будет. И он хочет свести этот конфликт к нулевому варианту, признав Палестину и заставив Нетаньяху смириться с этим.У Трампа как бизнесмена есть и другая задача. Он делает все, чтобы не поднимать цены на нефть. Если цены не нефть вырастут, в Америке начнется такая рецессия, что все его экономические планы рухнут. А это совершенно не надо военным, финансовым и айтишным олигархам США, которые стоят за Трампом. Вот он и пытается сохранить нормальные отношения с арабами.В этой ситуации мы тоже заявляем о мире и возвращаемся к Стамбульскому формату по Украине. Но если Зеленский требует, чтобы мы отдали все конституционные территории вплоть до Крыма, мы на это никогда в жизни не пойдем.Зеленский также требует, чтобы мы немедленно прекратили любую вооруженную борьбу на линии соприкосновения. Это связано с тем, что по всем направлениям мы уверенно идем вперед, нанося ВСУ серьезные потери. В этих условиях киевскому режиму нужен 30-дневный перерыв, учитывая, что ему передадут эти ракеты.Кстати, американцы приняли еще одно сногсшибательное решение: отдать Зеленскому все F-16, которые сняты в США с вооружения. Они утверждают, что это будет "как запчасти", но мы же понимаем, что это – самолеты в рабочем состоянии. И их американцы передадут Киев под видом утилях.Поясню еще раз, что на самом деле происходит. Украине передают 100 дальнобойных ракет, 100 боеприпасов от "Пэтриота", а также все списанные, но рабочие F-16. И если сейчас будет 30-дневное перемирие, после него начнется новая волна войны, в котором противник будет обладать совершенно другими средствами.Руководство России не может не заявлять о мире. Мы даже в марте 2022 года говорили: "Давайте не будем доводить до ситуации, чтобы война шла в крупных городах (Киев, Львов, Одесса). Давайте остановимся". От Украины всего лишь требовалось, чтобы она в конституции прописала отказ от курса на вступление в НАТО и чтобы сократила армию до 85 тысяч человек. Какая же это капитуляция? Это нормальные условия существования любого постсоветского государства.Когда в 1991 году СССР распадался, принималось решение, что ни одна республика не будет входить в какие-то военные блоки. То есть мы вообще не требовали от Украины ничего нового. Мы возвращались к ситуации 1991 года.- Но они сказали: "Воюйте дальше".- Поэтому как бы мы ни говорили о мире, установление мира на Украине зависит не от России. Россия всегда готова к миру, но без ущерба для себя. Наши условия просты: "Закрепляйте в конституции нейтральный статус, сокращайте армию, прекращайте этноцид русского населения, уходите из "новых" регионов, а мы не будем брать Киев и Одессу". Но вероятность того, что Украина пойдет на наши условия – меньше одного процента.Конечно, переговоры продолжатся, в том числе в Стамбуле. Но вряд ли они приведут к тому, чего кто-то ожидает. Москва это тоже прекрасно понимает.Повторюсь, Россия делает то, чего не может не делать. Но при этом оно готовится к тому, что боевые действия будут еще более ожесточенными. И не только с Украиной. Может быть, нам даже придется столкнутся с европейскими армиями.Также по теме - в интервью Дмитрия Дробницкого: Если Трамп не объявит Украину и Европу своими врагами, он рискует потерять власть

https://ukraina.ru/20241113/1058846933.html

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интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, биньямин нетаньяху, цру, f-16, сво, стамбул, европа, киев, одесса