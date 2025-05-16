https://ukraina.ru/20250516/nakopilos-mnogo-zhelayuschikh-uvidet-glavarey-kievskogo-rezhima-tolko-v-lezhachem-polozhenii--ekspert-1063199206.html

Накопилось много желающих увидеть главарей киевского режима "только в лежачем положении" — эксперт

Накопилось много желающих увидеть главарей киевского режима "только в лежачем положении" — эксперт - 16.05.2025 Украина.ру

Накопилось много желающих увидеть главарей киевского режима "только в лежачем положении" — эксперт

В истории дипломатии всегда хватало выходок в стиле "взять на слабо". При этом главари киевского режима не могут и не хотят договариваться. Таким мнением с журналистами издания Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман

2025-05-16T19:45

2025-05-16T19:45

2025-05-16T19:45

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По мнению эксперта, сейчас президенту РФ Владимиру Путину совершенно незачем ехать в Стамбул, потому что любые переговоры на высшем уровне готовятся долго и тщательно."С [Дональдом] Трампом наш президент тоже не может встретиться (хотя американский лидер этого хочет) хотя бы потому, что еще идут согласования. И пока согласованы только решения о том, в каком формате договариваться дальше", — подчеркнул Вассерман.Он отметил, что в истории дипломатии всегда хватало выходок в стиле "взять на слабо". И эти выходки всегда означали одно и то же: "Мы хотим не искать взаимоприемлемые позиции. Будет или так, или никак", указал публицист.Так себя ведут именно те, кто договариваться хотя и может, но не хочет. А главарям киевского режима еще хуже, потому что договариваться они еще и не могут."Даже если на переговорах они выторгуют для себя иммунитет от публичного суда, уже накопилось много желающих увидеть их только в лежачем положении", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть" на сайте Украина.ру.Также о боевых действиях на поле переговоров — в интервью Владимира Овчинского: Россия на фоне переговоров в Стамбуле готовится воевать на Украине с армиями Европы на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250516/1063165768.html

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