Накопилось много желающих увидеть главарей киевского режима "только в лежачем положении" — эксперт - 16.05.2025 Украина.ру
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Накопилось много желающих увидеть главарей киевского режима "только в лежачем положении" — эксперт
Накопилось много желающих увидеть главарей киевского режима "только в лежачем положении" — эксперт - 16.05.2025 Украина.ру
Накопилось много желающих увидеть главарей киевского режима "только в лежачем положении" — эксперт
В истории дипломатии всегда хватало выходок в стиле "взять на слабо". При этом главари киевского режима не могут и не хотят договариваться. Таким мнением с журналистами издания Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
2025-05-16T19:45
2025-05-16T19:45
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дипломатия
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По мнению эксперта, сейчас президенту РФ Владимиру Путину совершенно незачем ехать в Стамбул, потому что любые переговоры на высшем уровне готовятся долго и тщательно."С [Дональдом] Трампом наш президент тоже не может встретиться (хотя американский лидер этого хочет) хотя бы потому, что еще идут согласования. И пока согласованы только решения о том, в каком формате договариваться дальше", — подчеркнул Вассерман.Он отметил, что в истории дипломатии всегда хватало выходок в стиле "взять на слабо". И эти выходки всегда означали одно и то же: "Мы хотим не искать взаимоприемлемые позиции. Будет или так, или никак", указал публицист.Так себя ведут именно те, кто договариваться хотя и может, но не хочет. А главарям киевского режима еще хуже, потому что договариваться они еще и не могут."Даже если на переговорах они выторгуют для себя иммунитет от публичного суда, уже накопилось много желающих увидеть их только в лежачем положении", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть" на сайте Украина.ру.Также о боевых действиях на поле переговоров — в интервью Владимира Овчинского: Россия на фоне переговоров в Стамбуле готовится воевать на Украине с армиями Европы на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250516/1063165768.html
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новости, дзен новости сво, главные новости, киевский режим, суд, переговоры, украина, анатолий вассерман, дипломатия, дональд трамп, владимир путин
Новости, дзен новости СВО, Главные новости, киевский режим, Суд, переговоры, Украина, Анатолий Вассерман, дипломатия, Дональд Трамп, Владимир Путин

Накопилось много желающих увидеть главарей киевского режима "только в лежачем положении" — эксперт

19:45 16.05.2025
 
Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org
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В истории дипломатии всегда хватало выходок в стиле "взять на слабо". При этом главари киевского режима не могут и не хотят договариваться. Таким мнением с журналистами издания Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
По мнению эксперта, сейчас президенту РФ Владимиру Путину совершенно незачем ехать в Стамбул, потому что любые переговоры на высшем уровне готовятся долго и тщательно.
"С [Дональдом] Трампом наш президент тоже не может встретиться (хотя американский лидер этого хочет) хотя бы потому, что еще идут согласования. И пока согласованы только решения о том, в каком формате договариваться дальше", — подчеркнул Вассерман.
Он отметил, что в истории дипломатии всегда хватало выходок в стиле "взять на слабо". И эти выходки всегда означали одно и то же: "Мы хотим не искать взаимоприемлемые позиции. Будет или так, или никак", указал публицист.
Так себя ведут именно те, кто договариваться хотя и может, но не хочет. А главарям киевского режима еще хуже, потому что договариваться они еще и не могут.
"Даже если на переговорах они выторгуют для себя иммунитет от публичного суда, уже накопилось много желающих увидеть их только в лежачем положении", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть" на сайте Украина.ру.
Также о боевых действиях на поле переговоров — в интервью Владимира Овчинского: Россия на фоне переговоров в Стамбуле готовится воевать на Украине с армиями Европы на сайте Украина.ру.
Борис Рожин интервью
07:00
Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли"Я не знаю, сколько еще продлятся боевые действия. Они могут идти и год, и два. Но завершение войны будет предваряться определенным перемирием. А просто так хвататься за перемирие, не имея гарантий достижения целей СВО, Россия точно не будет, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
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