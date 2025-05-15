Захарова: решение Трампа прижать биологическое "детище" Байдена правильное, но этого мало
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Решение США укрепить контроль за безопасностью биологических исследований - признание, что предыдущая американская администрация все же их проводила. Указ нового лидера США Дональда Трампа о прекращении финансирования отдельных видов деятельности с опасными патогенами из госбюджета страны - шаг в правильном направлении, но этих мер недостаточно
Об этом 15 мая на брифинге для СМИ сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы рассматриваем усилия по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении, который свидетельствует о корректировке подхода к вопросам биобезопасности. Мы помним, что творила прежняя администрация США на этом направлении. Принятие соответствующего указа фактически означает признание Вашингтоном факта проведения исследований с опасными патогенами в различных регионах мира. В том числе в непосредственной близости от российских границ", - отметила Захарова.
© Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
© Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
Она добавила, что новых мер по обеспечению биологической безопасности со стороны США пока недостаточно, так как документ "не налагает каких-либо ограничений на такую активность, если она будет проводиться под контролем и в соответствии с американскими стандартами", а значит "угрозы для международной безопасности, в том числе в плане выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), сохраняются".
"Надеемся, что нынешние администрации США будут предприняты необходимые шаги с целью урегулирования этой неприглядной и очень опасной ситуации. Мы неоднократно отмечали и повторяем вновь, что открыты к двусторонним контактам с американской стороной по данной теме для устранения соответствующих раздражителей. Мы рассчитываем, что Вашингтон предпримет необходимые шаги для обеспечения полного соблюдения американской стороной предусмотренных конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия обязательств", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов тогда же добавил, что Вашингтон сохраняет свое военно-биологическое присутствие на Украине и рассчитывает возобновить деятельность после завершения конфликта, а пока перенес часть незавершенных проектов в страны Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.
В декабре прошлого года Кириллов был убит украинскими диверсантами, что по мнению большинства экспертов, доказывает: генерал-лейтенант говорил правду о биологических разработках Запада на территории Украины.
"Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое", - напомнила после смерти Кириллова Захарова.
После того, как бойцы СВО поступательно освобождали новые населенные пункты Украины, в распоряжении РФ становилось все больше доказательств того, что на территории страны проводили биологические эксперименты иностранные специалисты.
В одном из докладов парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине уточнялось, что таким образом Вашингтон планировал изменить характер современных вооруженных конфликтов. Однако российская спецоперация помешала претворить эти планы в жизнь.
12 апреля 2023, 13:41США свернули разработку биологического оружия на Украине только благодаря СВО - докладСША были вынуждены свернуть свою медико-биологическую деятельность на Украине только благодаря российской спецоперации. Об этом говорится в опубликованном докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
Есть и другие доказательства участия Запада в разработке биологического оружия, направленного на представителей славянского этноса. Так, в декабре к 15 годам тюрьмы был приговорен гражданин США Джин Спектор, который собирал медицинские данные граждан РФ. На их основе в Штатах планировали создать систему генетического скрининга населения России, а затем и биооружие.
В феврале этого года американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск прямо написал в своих соцсетях, что Агентство по международному развитию USAID "использовало доллары из ваших (американских. - Ред.) налоговых отчислений для финансирования исследований биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?": Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия.
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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