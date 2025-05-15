Захарова: решение Трампа прижать биологическое "детище" Байдена правильное, но этого мало - 15.05.2025 Украина.ру
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Захарова: решение Трампа прижать биологическое "детище" Байдена правильное, но этого мало
Захарова: решение Трампа прижать биологическое "детище" Байдена правильное, но этого мало - 15.05.2025 Украина.ру
Захарова: решение Трампа прижать биологическое "детище" Байдена правильное, но этого мало
Решение США укрепить контроль за безопасностью биологических исследований - признание, что предыдущая американская администрация все же их проводила. Указ нового лидера США Дональда Трампа о прекращении финансирования отдельных видов деятельности с опасными патогенами из госбюджета страны - шаг в правильном направлении, но этих мер недостаточно
2025-05-15T18:26
2025-05-15T18:26
эксклюзив
новости
биологическое оружие
мария захарова
мид рф
россия
сша
украина
игорь кириллов
дональд трамп
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Об этом 15 мая на брифинге для СМИ сказала официальный представитель МИД Мария Захарова."Мы рассматриваем усилия по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении, который свидетельствует о корректировке подхода к вопросам биобезопасности. Мы помним, что творила прежняя администрация США на этом направлении. Принятие соответствующего указа фактически означает признание Вашингтоном факта проведения исследований с опасными патогенами в различных регионах мира. В том числе в непосредственной близости от российских границ", - отметила Захарова.Она добавила, что новых мер по обеспечению биологической безопасности со стороны США пока недостаточно, так как документ "не налагает каких-либо ограничений на такую активность, если она будет проводиться под контролем и в соответствии с американскими стандартами", а значит "угрозы для международной безопасности, в том числе в плане выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), сохраняются".Осенью 2023 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что Пентагон создал 400 биолабороторий по всему миру, в которые не имеют доступа даже государства, на территории которых они располагаются.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов тогда же добавил, что Вашингтон сохраняет свое военно-биологическое присутствие на Украине и рассчитывает возобновить деятельность после завершения конфликта, а пока перенес часть незавершенных проектов в страны Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.В декабре прошлого года Кириллов был убит украинскими диверсантами, что по мнению большинства экспертов, доказывает: генерал-лейтенант говорил правду о биологических разработках Запада на территории Украины."Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое", - напомнила после смерти Кириллова Захарова.После того, как бойцы СВО поступательно освобождали новые населенные пункты Украины, в распоряжении РФ становилось все больше доказательств того, что на территории страны проводили биологические эксперименты иностранные специалисты.В одном из докладов парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине уточнялось, что таким образом Вашингтон планировал изменить характер современных вооруженных конфликтов. Однако российская спецоперация помешала претворить эти планы в жизнь.Есть и другие доказательства участия Запада в разработке биологического оружия, направленного на представителей славянского этноса. Так, в декабре к 15 годам тюрьмы был приговорен гражданин США Джин Спектор, который собирал медицинские данные граждан РФ. На их основе в Штатах планировали создать систему генетического скрининга населения России, а затем и биооружие.В феврале этого года американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск прямо написал в своих соцсетях, что Агентство по международному развитию USAID "использовало доллары из ваших (американских. - Ред.) налоговых отчислений для финансирования исследований биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?": Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия.
https://ukraina.ru/20230828/1048991753.html
https://ukraina.ru/20230412/1045256021.html
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эксклюзив, новости, биологическое оружие, мария захарова, мид рф, россия, сша, украина, игорь кириллов, дональд трамп, мид, госдума, пентагон
Эксклюзив, Новости, биологическое оружие, Мария Захарова, МИД РФ, Россия, США, Украина, Игорь Кириллов, Дональд Трамп, МИД, Госдума, Пентагон

Захарова: решение Трампа прижать биологическое "детище" Байдена правильное, но этого мало

18:26 15.05.2025
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Решение США укрепить контроль за безопасностью биологических исследований - признание, что предыдущая американская администрация все же их проводила. Указ нового лидера США Дональда Трампа о прекращении финансирования отдельных видов деятельности с опасными патогенами из госбюджета страны - шаг в правильном направлении, но этих мер недостаточно
Об этом 15 мая на брифинге для СМИ сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы рассматриваем усилия по укреплению контроля за деятельностью в биологической сфере в качестве шага в правильном направлении, который свидетельствует о корректировке подхода к вопросам биобезопасности. Мы помним, что творила прежняя администрация США на этом направлении. Принятие соответствующего указа фактически означает признание Вашингтоном факта проведения исследований с опасными патогенами в различных регионах мира. В том числе в непосредственной близости от российских границ", - отметила Захарова.
© Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
© Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
Она добавила, что новых мер по обеспечению биологической безопасности со стороны США пока недостаточно, так как документ "не налагает каких-либо ограничений на такую активность, если она будет проводиться под контролем и в соответствии с американскими стандартами", а значит "угрозы для международной безопасности, в том числе в плане выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), сохраняются".
"Надеемся, что нынешние администрации США будут предприняты необходимые шаги с целью урегулирования этой неприглядной и очень опасной ситуации. Мы неоднократно отмечали и повторяем вновь, что открыты к двусторонним контактам с американской стороной по данной теме для устранения соответствующих раздражителей. Мы рассчитываем, что Вашингтон предпримет необходимые шаги для обеспечения полного соблюдения американской стороной предусмотренных конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия обязательств", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Осенью 2023 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что Пентагон создал 400 биолабороторий по всему миру, в которые не имеют доступа даже государства, на территории которых они располагаются.
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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов тогда же добавил, что Вашингтон сохраняет свое военно-биологическое присутствие на Украине и рассчитывает возобновить деятельность после завершения конфликта, а пока перенес часть незавершенных проектов в страны Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.
В декабре прошлого года Кириллов был убит украинскими диверсантами, что по мнению большинства экспертов, доказывает: генерал-лейтенант говорил правду о биологических разработках Запада на территории Украины.
"Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое", - напомнила после смерти Кириллова Захарова.
После того, как бойцы СВО поступательно освобождали новые населенные пункты Украины, в распоряжении РФ становилось все больше доказательств того, что на территории страны проводили биологические эксперименты иностранные специалисты.
В одном из докладов парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине уточнялось, что таким образом Вашингтон планировал изменить характер современных вооруженных конфликтов. Однако российская спецоперация помешала претворить эти планы в жизнь.
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Есть и другие доказательства участия Запада в разработке биологического оружия, направленного на представителей славянского этноса. Так, в декабре к 15 годам тюрьмы был приговорен гражданин США Джин Спектор, который собирал медицинские данные граждан РФ. На их основе в Штатах планировали создать систему генетического скрининга населения России, а затем и биооружие.
В феврале этого года американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск прямо написал в своих соцсетях, что Агентство по международному развитию USAID "использовало доллары из ваших (американских. - Ред.) налоговых отчислений для финансирования исследований биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?": Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия.
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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