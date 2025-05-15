"Стамбульское Евровидение". Что говорят на Украине о предстоящих в Турции переговорах - 15.05.2025 Украина.ру
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"Стамбульское Евровидение". Что говорят на Украине о предстоящих в Турции переговорах
"Стамбульское Евровидение". Что говорят на Украине о предстоящих в Турции переговорах - 15.05.2025 Украина.ру
"Стамбульское Евровидение". Что говорят на Украине о предстоящих в Турции переговорах
Последние пару дней на Украине гадают, полетит ли российский президент на переговоры с Зеленским в Турцию 15 мая, которые Зеленский сам себе ранее запретил.
2025-05-15T05:06
2025-05-15T05:08
украина
россия
стамбул
дональд трамп
владимир зеленский
трамп и зеленский
the washington post
ес
офис президента
эксклюзив
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The Washington Post сообщила 14 мая, что сам Зеленский не горел желанием вести переговоры с российской делегацией, если в Турцию не приедет Владимир Путин, но США и ЕС его убедили все-таки согласиться. По данным издания, спецпредставитель США Стив Уиткофф убедил украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией — это беспроигрышная ситуация, дескать, если они явятся, а Россия нет, Москва будет выглядеть плохо и столкнётся с последствиями.Иными словами, цель переговоров – не договориться о чем-либо, а показать СМИ, кто, дескать, хочет мира. Проще говоря, это та же работа на имидж и пиар, чем Зеленский занимается большую часть времени. Западные издания и украинские эксперты заранее предполагают отказ российского президента от личного участия и требуют от Трампа ввести против РФ обещанные ранее санкции.Глава Офиса президента Андрей Ермак накануне заявил, что Трамп дал Киеву обещание, которое внушает ему оптимизм, дать "Украине больше, чем она может себе представить", если РФ откажется от переговоров.Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, вторя Трампу, рассказывает, что Украине нужно прекращение огня ради сохранения жизней, но добавляет, что пока нужно хотя бы продемонстрировать готовность и стремление завершать войну.Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский отмечает, что у всех его коллег отношение к этим переговорам, как к Евровидению. "Почему то воспринимается всеми как шоу, не в плане того, что не по настоящему, нет, а в плане того, словно речь о телевизионном сюжете каком то", - пишет Бужанский. Он не ожидает от переговоров никаких прорывов и никаких провалов.Зеленский также заявил накануне поездки, что на возможной встрече с Владимиром Путиным в Стамбуле он собирается договориться о полном прекращении огня и обмене пленными. Однако при фактическом наступлении российской армии почти по всей линии фронта и значительно большему количеству украинских пленных, это как раз темы, которые должны менее интересовать российскую сторону. Обсуждения вопросов новых территорий, прекращения мобилизации на Украине или нейтрального статуса не планируется. Стало быть, и обсуждать определенные Зеленским темы – лишь способствовать его пиару.Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что при реальном намерении начать переговоры, Банковой лучше оставить шоу эмоциональной дипломатии и перейти к кропотливой работе технических команд для подготовки соглашения, конфликтные моменты которой не вносятся на публику и тем дают больше шансов для мирного урегулирования.Украинский политолог Руслан Бортник утверждает, что стратегия Киева заключается в затягивании переговоров. "Нынешняя стратегия украинского правительства заключается в том, чтобы позволить переговорам продолжаться в течение более длительного периода времени, в течение которого Украина будет поддерживать переговоры, но не пойдет на существенные уступки Соединенным Штатам и России", - говорит политолог.В дальнейшем же, по его мнению, Трампу может стать скучно или он как-то разозлится на отношение российской стороны, а в то же время Европа будет готова тратить больше денег на свое вооружение, тогда и Трамп может продолжить поддерживать Украину.В тоже время политолог Андрей Ермолаев опасается, что в случае согласия российского президента и приезда Трампа в Стамбул, там могут произойти первые переговоры российского и американского президента, а Зеленский останется где-то за кадром. Западные либерально-демократические СМИ и украинские политики с февраля опасались такой прямой встречи без их участия."Если Трамп действительно подъедет в Стамбул, то дело не только в том, что Путину, возможно, придется тоже принимать этот высокий уровень, но это будет та самая долгожданная первая встреча Трампа и Путина. Тогда вопрос, кто кому чем помог. Все, что связано с этим нашим внутренним кино, с вызовом Путина, с попыткой продемонстрировать его нерешительность и вообще создать этот дипломатический казус, оно может развалиться", - опасается политолог.Украинское издание "Страна" пишет 14 мая по поводу будущих переговоров, что Зеленский и "партия войны" в Европе предпринимает действия, чтоб вероятность согласия Кремля на перемирие минимизировать и чтобы диалог США и РФ полностью прервался. Цель всех действий Зеленского и европейских союзников вокруг этих переговоры – сделать так, чтобы переговоры в Стамбуле сходу провалились, Трамп бы объявил за это виновным Путина и ввел бы жесткие санкции против РФ, а также продолжил бы поставки оружия.Опальный депутат Александр Дубинский предполагает два сценария переговоров в Стамбуле. Маловероятным сценарием он считает прибытие, как Путина, так и Трампа, при котором американскому президенту придется принимать чью-либо сторону, тогда как он старается этого избежать. Вероятным сценарием он считает переговоры российской делегации без президента при наблюдателях от команды Трампа. "В этой ситуации Зеленский, как в анекдоте, превращается в “неуловимого Джо”, а отказ украинской делегации от участия в переговорах будет воспринят как их срыв", - пишет Дубинский.В итоге, по его мнению, переговоры делегаций - будут. На них РФ изложит уже известную трактовку мирного соглашения, которое Украина заведомо не примет. Проще говоря, ради этого не стоит даже гонять самолеты в Стамбул.Мнения российских экспертов о переговорах - в статье "Ловушка Запада или тонкий расчет Москвы. Эксперты Украина.ру о переговорах в Стамбуле и амбициях Киева"
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украина, россия, стамбул, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, the washington post, ес, офис президента, эксклюзив
Украина, Россия, Стамбул, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, The Washington Post, ЕС, Офис президента, Эксклюзив

"Стамбульское Евровидение". Что говорят на Украине о предстоящих в Турции переговорах

05:06 15.05.2025 (обновлено: 05:08 15.05.2025)
 
© AP / Efrem Lukatsky17020420924333
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP / Efrem Lukatsky
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Последние пару дней на Украине гадают, полетит ли российский президент на переговоры с Зеленским в Турцию 15 мая, которые Зеленский сам себе ранее запретил.
The Washington Post сообщила 14 мая, что сам Зеленский не горел желанием вести переговоры с российской делегацией, если в Турцию не приедет Владимир Путин, но США и ЕС его убедили все-таки согласиться. По данным издания, спецпредставитель США Стив Уиткофф убедил украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией — это беспроигрышная ситуация, дескать, если они явятся, а Россия нет, Москва будет выглядеть плохо и столкнётся с последствиями.
Иными словами, цель переговоров – не договориться о чем-либо, а показать СМИ, кто, дескать, хочет мира. Проще говоря, это та же работа на имидж и пиар, чем Зеленский занимается большую часть времени. Западные издания и украинские эксперты заранее предполагают отказ российского президента от личного участия и требуют от Трампа ввести против РФ обещанные ранее санкции.
Глава Офиса президента Андрей Ермак накануне заявил, что Трамп дал Киеву обещание, которое внушает ему оптимизм, дать "Украине больше, чем она может себе представить", если РФ откажется от переговоров.
Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, вторя Трампу, рассказывает, что Украине нужно прекращение огня ради сохранения жизней, но добавляет, что пока нужно хотя бы продемонстрировать готовность и стремление завершать войну.
Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский отмечает, что у всех его коллег отношение к этим переговорам, как к Евровидению. "Почему то воспринимается всеми как шоу, не в плане того, что не по настоящему, нет, а в плане того, словно речь о телевизионном сюжете каком то", - пишет Бужанский. Он не ожидает от переговоров никаких прорывов и никаких провалов.
Зеленский также заявил накануне поездки, что на возможной встрече с Владимиром Путиным в Стамбуле он собирается договориться о полном прекращении огня и обмене пленными. Однако при фактическом наступлении российской армии почти по всей линии фронта и значительно большему количеству украинских пленных, это как раз темы, которые должны менее интересовать российскую сторону. Обсуждения вопросов новых территорий, прекращения мобилизации на Украине или нейтрального статуса не планируется. Стало быть, и обсуждать определенные Зеленским темы – лишь способствовать его пиару.
Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что при реальном намерении начать переговоры, Банковой лучше оставить шоу эмоциональной дипломатии и перейти к кропотливой работе технических команд для подготовки соглашения, конфликтные моменты которой не вносятся на публику и тем дают больше шансов для мирного урегулирования.
Украинский политолог Руслан Бортник утверждает, что стратегия Киева заключается в затягивании переговоров. "Нынешняя стратегия украинского правительства заключается в том, чтобы позволить переговорам продолжаться в течение более длительного периода времени, в течение которого Украина будет поддерживать переговоры, но не пойдет на существенные уступки Соединенным Штатам и России", - говорит политолог.
В дальнейшем же, по его мнению, Трампу может стать скучно или он как-то разозлится на отношение российской стороны, а в то же время Европа будет готова тратить больше денег на свое вооружение, тогда и Трамп может продолжить поддерживать Украину.
В тоже время политолог Андрей Ермолаев опасается, что в случае согласия российского президента и приезда Трампа в Стамбул, там могут произойти первые переговоры российского и американского президента, а Зеленский останется где-то за кадром. Западные либерально-демократические СМИ и украинские политики с февраля опасались такой прямой встречи без их участия.
"Если Трамп действительно подъедет в Стамбул, то дело не только в том, что Путину, возможно, придется тоже принимать этот высокий уровень, но это будет та самая долгожданная первая встреча Трампа и Путина. Тогда вопрос, кто кому чем помог. Все, что связано с этим нашим внутренним кино, с вызовом Путина, с попыткой продемонстрировать его нерешительность и вообще создать этот дипломатический казус, оно может развалиться", - опасается политолог.
Украинское издание "Страна" пишет 14 мая по поводу будущих переговоров, что Зеленский и "партия войны" в Европе предпринимает действия, чтоб вероятность согласия Кремля на перемирие минимизировать и чтобы диалог США и РФ полностью прервался. Цель всех действий Зеленского и европейских союзников вокруг этих переговоры – сделать так, чтобы переговоры в Стамбуле сходу провалились, Трамп бы объявил за это виновным Путина и ввел бы жесткие санкции против РФ, а также продолжил бы поставки оружия.
Опальный депутат Александр Дубинский предполагает два сценария переговоров в Стамбуле. Маловероятным сценарием он считает прибытие, как Путина, так и Трампа, при котором американскому президенту придется принимать чью-либо сторону, тогда как он старается этого избежать. Вероятным сценарием он считает переговоры российской делегации без президента при наблюдателях от команды Трампа. "В этой ситуации Зеленский, как в анекдоте, превращается в “неуловимого Джо”, а отказ украинской делегации от участия в переговорах будет воспринят как их срыв", - пишет Дубинский.
В итоге, по его мнению, переговоры делегаций - будут. На них РФ изложит уже известную трактовку мирного соглашения, которое Украина заведомо не примет. Проще говоря, ради этого не стоит даже гонять самолеты в Стамбул.
Мнения российских экспертов о переговорах - в статье "Ловушка Запада или тонкий расчет Москвы. Эксперты Украина.ру о переговорах в Стамбуле и амбициях Киева"
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УкраинаРоссияСтамбулДональд ТрампВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийThe Washington PostЕСОфис президентаЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
05:28Будет ли Стамбул-2? Мнения российских экспертов
05:06"Стамбульское Евровидение". Что говорят на Украине о предстоящих в Турции переговорах
05:00Ловушка Запада или тонкий расчет Москвы. Эксперты Украина.ру о переговорах в Стамбуле и амбициях Киева
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