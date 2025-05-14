https://ukraina.ru/20250514/1063103292.html

Алексей Кочетков: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, Россия обязательно вернет себе Одессу

Алексей Кочетков: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, Россия обязательно вернет себе Одессу - 14.05.2025 Украина.ру

Алексей Кочетков: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, Россия обязательно вернет себе Одессу

Сейчас Трамп должен доказать: или он нас держит за дураков и занимается откровенной клоунадой, или он хоть как-то может влиять на Зеленского. Если он не может контролировать процессы на Украине, то США как инициаторам переговоров, надо из них выходить и заняться другим, считает политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков

2025-05-14T07:00

2025-05-14T07:00

2025-05-14T07:00

интервью

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

стамбул

турция

румыния

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф дал большое интервью Breitbart News, в котором сделал ряд знаковых заявлений.Первое. Трамп еще до предложения Владимира Путина о возвращении к Стамбульскому формату поставил ультиматум перед киевским режимом начать прямые переговоры с Россией, иначе США уйдут из процесса.Второе. США хотели бы видеть перемирие в качестве первого результата российско-украинских переговоров.Третье. Спор между Киевом и Москвой будет касаться территорий, возможности Украины выхода через Днепр в Чёрное море (о Кинбурнской косе, которую контролирует армия России и создает оттуда угрозу для Очакова) и дальнейшем использовании Запорожской АЭС.При этом Уиткофф ничего не сказал об основных проблемах, из-за которых началась СВО – денацификации и демилитаризации Украины.- Алексей, какие слова должна подобрать наша дипломатия, чтобы, не разругавшись с Трампом, сказать, что такие желания американцев для нас абсолютно неприемлемы?- Сами условия этих переговоров выглядят очень странно. С точки зрения американцев, все должна сделать Россия: уйти оттуда, уйти отсюда. Что должны сделать США? Просто кивнуть головой ("Хорошо, молодцы"). Что должна сделать Украина? Вообще ничего. В лучшем случае – не стрелять по мирным городам. Ребята, так дело не пойдет. Кто войну проигрывает: мы или киевский режим?Как бы там ни было, мы врага давим. Продолжаем продвигаться, хотя и медленнее, чем хотелось бы. Украинская армия несет большие потери и медленно рассыпается.Какая сейчас логика у Украины и Европы? Прекращается огонь. Они перегруппировываются. Проводят дополнительную мобилизацию. Перебрасывают с одного участка на другой дополнительные силы. Подвозят ракеты большой дальности, миллион дронов и миллион снарядов. Может быть, какие-то войска из Европы на Украину пропихнут.И все это нужно противнику, чтобы подготовиться к новой войне и нанести нам удар там, где мы этого не будем ждать.Кстати, киевский режим сформировал из полка "Азов"* целый корпус и завершает формирование второго корпуса. Денацификация идет полным ходом: был полк, стало два корпуса. Еще немного и все ВСУ зиговать начнут.Поэтому все должно быть с точностью до наоборот. Украина выводит свои войска с конституционной территории РФ. Американцы должны взять на себя конкретные обязательства по поводу того, как они технически будут гарантировать, что Украина не будет обстреливать Севастополь, Донецк, Белгород и Москву. И только после этого Россия может подумать о том, чтобы согласиться на временное прекращение огня.- На ваш взгляд, чего пытается добиться Путин в ходе этих переговоров? Он пытается обосновать Трампу, что мы будем добивать Украину? Или он все же рассчитывает, что Трамп выйдет из этого конфликта и отдаст нам все, как мы любим (Одессу с Николаевым)?- Не только все, что мы любим. Все это мы строили и защищали потом и кровью. Все наше должно быть нашим.Я пока не знаю, на что сейчас нацелился Верховный, но еще с 2007 года он четко доносит до Запада одну мысль: "Начните учитывать интересы России и забудьте дурацкую идею по поводу ее расчленению и уничтожению. Все равно у вас ничего не выйдет". Но Запад каждый раз пытается играть в футбол в одни ворота: "Давайте проведем мирные переговоры так, чтобы вам было максимально невыгодно".Вообще-то не мы навязываем Западу эти мирные переговоры. Не мы за ними бегаем и выставляем какие-то ультиматумы. Это они от нас чего-то добиваются. Но согласие – это продукт при полном непротивлении сторон. А в данном случае американцы считают, что согласие – это продукт их хотелок.- Еще сейчас говорят о том, что в Стамбуле возможна трехсторонняя встреча между Путиным, Трампом и Зеленским, куда еще чуть ли не Стармер с Макроном собираются приехать.- Я с трудом представляю встречу, в которой будут участвовать Макрон, Стармер, Зеленский, да еще и Трамп с Путиным. Я понимаю, если бы Трамп встретился с Путиным. А причем тут эти три наркомана, один из которых вообще непонятно кто? Какое отношение они имеют к этим договоренностям?Зеленский уже давно занимается клоунадой. Ему говорят о единственно возможном формате переговоров, а он начинает кривляться и забивать стрелки: "Приходи вечером за гаражи. Я буду один. Правда, моя кодла будет за углом ждать". Революция "гидности" разрушила на Украине всякое представление о дипломатическом этикете. Ну нельзя назначать по щелчку пальцев встречу главе государства, с котором твоя страна ведет войну.И они почему-то думают, что Россия должна на это вестись. Да с какой стати в переговорах должны участвовать Франция и Британия? Мы тогда можем позвать наших союзников: Ким Чен Ына, Си Цзиньпина и президента Буркина-Фасо. Устроим вечеринку.- Понятное дело, что мы пытаемся договориться с Трампом, а не с Европой и Украиной. Вопрос в том, до какого момента Путин еще будет считать американского президента серьезным человеком, с котором можно решить судьбу Украины и всего мира?- Сейчас для Трампа наступает момент истины. Пока же все, о чем он заявляет, не срабатывает. Это касается не только конфликта на Юге России, но и истории с хуситами. США потратили миллиард долларов на бомбежку их баз в Йемене, но ничего не добились. Теперь они пытаются додавить Россию, но их клиенты, на которых они потратили миллиарды долларов, их не слушают и посылают.И теперь Трамп должен доказать: или ты нас держишь за дураков и занимаешься откровенной клоунадой, или ты хоть как-то можешь влиять на Зеленского. Если Трамп не может контролировать процессы на Украине, то американцам как инициаторам переговорного трека, надо из него выходить и заниматься другими делами.- А как быть в том случае, если мы хотим договориться с Трампом о восстановлении российско-американских отношений (включая сотрудничество в энергетике), а переговоры по Украине при этом тоже прекращать нельзя, чтобы не испортить все остальное?- С Украиной в любом случае надо разобраться в первую очередь. Это же не мы провоцировали Мексику напасть на Техас. Не мы влезли в зону жизненно важных интересов Америки. Это они у нас это все замутили. США этого особо и не скрывали, просто теперь они друг на друга сваливают вину, кто первый начал: Байден, Трамп или Обама. Они эту кашу заварили, им и расхлебывать.У нас есть задача – освободить свои исторические земли. Рано или поздно мы их освободим. Потому что если не добить эту гадину, нормальной жизни на российских территориях не будет. Сейчас же в Черном море никакого судоходства нет и не будет, пока Украина может запускать с британских баз под Одессой и Очаковом безэкипажные катера, которые могут потопить любое судно.И если США хотят сотрудничать с нами в космосе и в энергетике, то разгребите все то, что вы после себя оставили. Вы же официально заявляли, что хотели поставить нас на грань существования, и теперь вы хотите бизнес с нами делать. Так мы вам не индейцы.- Насчет Одессы. Можем ли мы взять ее военным путем? Или о ее судьбе в любом случае придется договариваться, потому что она не сможет нормально функционировать без международного признания?- В истории полно примеров, когда города освобождались без гибели десятков тысяч человек.Пусть США для начала определятся, чего они в принципе ждут от Украины. Они же подписали филькину грамоту с человеком, который ничего из себя не представляет. И ратифицировал эту ресурсную сделку парламент, который тоже пересидел все сроки и тоже нелегитимен. И любая следующая власть в случае изменения политической конъюнктуры от этих бумажек откажется.Это просто рассчитано на внутреннего американского потребителя: "Смотрите, мы чего-то добились. Не зря же мы из вашего кармана сотни миллиардов вытащили".Повторюсь, у России есть свои стратегические интересы. Эти территории всегда были нашими. И наша национальная идея состоит в том, чтобы освободить Юг России от политического украинства, которое поставило целью вечную борьбу с нами. Вопрос лишь в том: какой ценой и в какие сроки.Если американцы хотели бы решить вопрос с Украиной, они бы давно решили. Просто сейчас им кажется, что Россию можно продавить, как они продавили Горбачева и Ельцина своим плутовством и шантажом.Что касается международного признания Одессы, то тут все будет зависеть от наших соседей по Черному морю: Турции и Румынии.Румыны ребята специфические, но не настолько специфические, как поляки. Бухарест всегда демонстрировал прагматичный подход. Достаточно вспомнить события Второй мировой войны. Румынская армия развернулась на 180 градусов и пошла против немцев, когда фронт к их границе подошел. Потому что румынам не нравится, когда по их территории проходит война. С ними всегда можно будет договориться.А турки всегда были торговцами. Ничего личного – только бизнес.Так что какое-то время мы можем потерпеть без международного признания российского статуса Одессы. А потом все равно признают. Крым же уже 11 лет в составе России. Если бы не Украина, там бы вообще все было замечательно. Главное, чтобы мы Причерноморье взяли под контроль.- А если договориться ни о чем не удастся? Кое-кто из коллег отмечал, что после закрытия предыдущего дипломатического окна летом 2022 года и до открытия сегодняшнего окна прошло три года. Готовы ли мы столько времени, вне зависимости от исхода войны на Украине, прожить без каких-то контактов с Западом?- Почему нет? У нас есть для этого все возможности. Более того, эти переговоры могут быть сорваны не потому, что мы чего-то не хотим, а потому что противнику (я даже не про США, а про Украину и Великобританию) нужно лишь перемирие на 30 дней, чтобы остановить наше наступление и получше подготовиться к новой войне.- Вы затронули тему признания заслуг бойцов из КНДР в освобождении Курской области. Какой сигнал тем самым мы подали всему миру, помимо того, что 4-я статья договора между Москвой и Пхеньяном работает лучше, чем 5-я статья устава НАТО?- Насчет сигнала всему миру я не знаю, но сигнал Южной Корее мы послали очень четкий. Там его услышали, риторика Сеула резко изменилась. Помните, мы с вами обсуждали возможные поставки южнокорейского оружия на Украину? Так вот сейчас даже вопрос с поставками танков в Польшу подвис. Хотя раньше они рассуждали: "Миллион снарядов туда, миллион снарядов сюда".То есть Южная Корея собиралась неплохо погреть руки на войне. А теперь оказалось, что у их северных соседей появилась возможность резко модернизировать свою армию и обогатить ее бесценным опытом современной войны. И отношение Сеула к Москве резко изменилось. Тот же Хендай собрался в Россию возвращаться.Международные отношения – это не всегда игра в одни ворота. Можно и так сыграть. Так что давайте по-хорошему, если не хотите, чтобы было по-плохому.- А Китай как будет себя вести? Мы с вами к нему относимся критически. Однако визит Си Цзинпьна на Парад Победы четко показал, что Пекин готов вместе с нами добиваться нашей главной геополитической цели: возвращения к миропорядку по итогам Второй мировой войны.- Китай готов прислушаться к тому, что у России есть незыблемые интересы, которые она будет отстаивать и защищать. Я бы даже сказал, что сейчас Китай может оказаться заинтересован в нас больше, чем мы в них. И вот эта двойственность в торговой политике по отношению к России может уйти в прошлое.Если бы китайцы захотели, они бы сильно могли изменить расклад сил на поле боя, прекратив поставки на Украину комплектующих для миллионов дронов, которые сейчас убивают наших солдат. С другой стороны, если мы не будем твердо отстаивать свои национальные интересы, почему кто-то должен это делать за нас?Если же мы будем твердо стоять на своем, это будет вызывать уважение и у друзей, и у врагов, у тех, кто еще не определился.*Организация запрещена в России.Также по теме переговоров - в интервью Олега Царева: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать Зеленского

https://ukraina.ru/20201216/1029990360.html

https://ukraina.ru/20250513/1063073276.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, стамбул, турция, румыния, одесса, сво, переговоры, кндр, китай, южная корея, дипломатия