https://ukraina.ru/20250515/budet-li-stambul-2-mnenie-ekspertov-1063136437.html

Будет ли Стамбул-2? Мнения российских экспертов

Будет ли Стамбул-2? Мнения российских экспертов - 15.05.2025 Украина.ру

Будет ли Стамбул-2? Мнения российских экспертов

Встреча в Стамбуле 15 мая делегаций из России и Украины до сих пор остаётся неопределенной. Как и визит в Стамбул Дональда Трампа, который сейчас находится в ближневосточном турне. Украина настаивает на ультиматумах, Россия - на своих условиях, а третьи стороны (США, Турция) пытаются балансировать между ними.

2025-05-15T05:28

2025-05-15T05:28

2025-05-15T05:29

россия

стамбул

украина

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

мид

снбо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0d/1063099371_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdfcdd76c2c1f2a5906db23f45a80031.jpg

Даже если переговоры состоятся, их результат будет зависеть от готовности сторон к компромиссам, что маловероятно в текущих условиях. Санкционные угрозы и военная динамика добавляют напряженности, снижая шансы на прорыв.Тем временем Украина настаивает на личном участии Владимира Путина, а Зеленский прибыл в Анкару на встречу с главой Турции Эрдоганом, но готов оперативно переместиться в Стамбул на переговоры с российским лидером.Украина требует прекращения огня, обмен всех пленных по формуле "всех на всех", гарантий посредничества США, чтобы усилить давление на Россию.В свою очередь Россия настаивает на переговорах без предварительных условий, с акцентом на военные реалии.США отправляют госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителей Кита Келлога и Стива Уиткоффа. Трамп выразил готовность лично приехать, если это "полезно", но пока его участие тоже не подтверждено. Турция выступает посредником и готова обеспечить площадку для диалога. Эрдоган заявил о важности "деликатного подхода" к мирному процессу. Также неожиданно Бразилия выступила с посреднической миссией. О том, состоится ли встреча российской и украинской делегаций 15 мая и будет ли она конструктивной – эксперты дали свой прогноз в своих тг-каналах.Политтехнолог Алексей ЧеснаковПутин в сильной позиции. Интрига относительно участия Путина в переговорном процессе 15 мая сохраняется, а президент России остается в сильной позиции при любом сценарии. Путин приезжает. В таком случае это будет прямой переговорный процесс между Россией и США. Вашингтон посылает недвусмысленные сигналы, что в случае приезда Путина Трамп скорректирует свой визит на Ближний Восток. США очень хотят личной встречи. Это будет шагом навстречу со стороны Путина, который можно разыграть. Зеленский не сможет в полной мере реализовать свой план на переворот игры. Трамп будет балансировать. На фоне спокойного Путина Зеленский покажется истеричным и недоговороспособным субъектом. Зеленскому придется оправдываться перед внутренней аудиторией за прямые переговоры. Аргументы относительно решения СНБО не выдерживают никакой критики. Путин не приезжает. Зеленский оказывается в глупой ситуации. Президент Украины как мальчик на побегушках катается в Турцию, ждет там президента России и уезжает ни с чем. Репутационно это выглядит слабо для Зеленского. У России есть весомые аргументы в обоснование этого решения. Лидеры должны встречаться, имея понятную повестку, более того, имея уже предварительно согласованные решения. Карта личного участия не разыграна и может быть использована далее для организации еще более выгодного формата.Порой встречаются "экспертные" рассуждения, согласно которым, в результате стамбульских переговоров между Россией и Украиной важно подписать любую декларативную бумагу. Даже ничего не обозначающую. Главное – продемонстрировать Западу, что Россия стремится к миру и лишить его важного аргумента с обвинениями в сознательном блокировании любых договоренностей. Потом можно будет передоговориться или даже не исполнить обещанного. Это большая ошибка. В таких ситуациях ни в коем случае нельзя договариваться лишь для демонстрации. Нужны содержательные договоренности, согласованные механизмы их исполнения и инструменты принуждения противоположной стороны в случае, если она тормозит процесс. Это необходимо не только для решения данного "украинского вопроса", но и на будущее. Если у других участников "мирового концерта" возникнет ощущение, что Россия подписывается под тем, что не собирается исполнять, то вряд ли они будут относиться с должным уважением к будущим договоренностям с ней. Почему важно зафиксировать эту принципиальную позицию именно сейчас? Потому, что российская сторона обладает всеми возможностями для выполнения соглашений. В отличие от украинской. У Зеленского дефицит легитимности для принятия важных решений (персональные проблемы). В украинском законодательстве есть существенные пробелы и проблемы для имплементации соглашений (системные проблемы). В украинском обществе существует мощная противостоящая мирному процессу сила (политические проблемы). На сегодняшний день именно Зеленский не обладает достаточными возможностями чтобы гарантировать исполнение того, под чем подпишется. Это факт.Политик Олег ЦарёвЕсть ощущение, что переговорный маятник качнулся в сторону скорее "да", чем "нет". Я имею в виду встречу в Стамбуле Владимира Путина с Трампом и Зеленским. Никаких официальных сообщений нет, но точно идет напряженная кулуарная работа. Причем Украина в ней, похоже, не очень участвует и просто ждёт команды. После десятков заявлений в последние пару дней сегодня в Киеве "день тишины" — никаких заявлений. В Москву, как и обещал, вернулся президент Бразилии. Лула де Силва планирует просить Владимира Путина принять личное участие в переговорах в Стамбуле. Причем летит де Силва из Китая, то есть привезенный им призыв станет призывом Глобального Юга и стратегических партнеров Москвы. Если все пойдет по этому сценарию, то после встречи с де Силвой Владимир Путин может публично пригласить Трампа в Стамбул. Исходя из всех последних заявлений Трампа, он такой пас примет. И тогда велика вероятность, что в Стамбуле будет согласовано прекращение огня и Трамп радостно наденет корону миротворца. Трамп еще раз заявил, что не исключает возможности встречи с Путиным в Турции, если она приблизит конец конфликта, но подчеркнул, что на четверг все расписано. При этом добавил, что его плотный график не станет препятствием для возможной встречи с Путиным "ради спасения жизней". Кремль пока не обнародует состав делегации РФ в Стамбуле, но она непременно будет ждать украинскую сторону в четверг. Российская делегация на переговорах в Стамбуле намерена обсудить и политические, и технические вопросы: исходя из этого и будет определен ее состав, заявил Ушаков. Это лишь подтверждает, что продолжаются обсуждения с США, кто и что будет обсуждать в Стамбуле. Инсайдеры сообщают, что Кремль готовится к возможному саммиту Путина, Трампа и Зеленского в Стамбуле. От Белого дома ждут подтверждения, что Трамп готов встретится с Путиным и Зеленским. Есть мнение, что в Турцию поедет две переговорные группы от России: Юрий Ушаков, Сергей Лавров и Кирилл Дмитриев будут вести переговоры с Марко Рубио и Стивом Уиткоффом по российско-американским отношениям. А Мединский, Абрамович и Москалькова войдут в состав делегации для переговоров с Украиной. Роль Абрамовича — консультации с проукраинским Келлогом и турецкой стороной. При этом дипломатические источники в Анкаре считают, что в разговоре с Эрдоганом 5 мая Трамп напомнил ему о первых двух раундах переговоров в Анталье и Стамбуле в 2022 году и попросил возобновить их в Стамбуле. Эрдоган дал положительный ответ. После этого Владимир Путин публично заявил о необходимости прямых переговоров с Украиной в Стамбуле. Украину поставили перед фактом. Другими словами, мы наблюдаем слаженную игру в две руки между Трампом и Путиным. Будем надеяться, что если начало переговоров с Путиным и Трампом согласовано, то и то, чем кончатся переговоры, тоже заранее оговорено. Важно, чтобы результат нас устроил.Публицист Олег ЯсинскийК завтрашним возможным возможно переговорам в Стамбуле. В последнее время, главное упражнение - научиться не выдавать желаемое за действительность. Действительность в том, что другая сторона не поменяла и вряд ли поменяет свои цели. Перед очевидным провалом изначального плана меняются методы, пропаганда, формулы лжи, роли и маски в проекте, направленном на уничтожение России, возникшем задолго до 2022 и даже до 2014 года. Не надо быть Кассандрой, чтобы это видеть. Как и не видеть того, что украинское государство уже давно сожрано, проглочено, переварено и выгажено мировой корпоративной властью. Остались оскверняемая территория, уничтожаемый народ и бизнес, который господин Трамп делит не поделит с BlackRock.Один из главных элементов этого проекта - наше всеобщее расчеловечивание, которое начинается с потери уважения к чужой боли. Независимо от любых наших идейных и политических расхождений. С обеих сторон гибнут люди, которые для меня являются нашими соотечественниками (включая негодяев). Разумеется, далеко не все украинские военные - нацисты, но военные и гражданские палачи памятников собственным предкам, советским солдатам, честно заслуживают права стать военной целью в этой войне, которой не должно было быть. Украина сегодня не в руках дьявола: предполагается, что у дьявола есть живые человеконенавистнические эмоции, а в компьютере машины смерти, который во всех своих переменных запрограммирован на уничтожение Украины, России и человечества. Любая борьба за жизнь - в скорейшем разрушении этой машины.Когда наша трагедия готовилась, планировалась и рассчитывалась заранее, многие из нас отчетливо это видели, но нам не хватило мужества, мудрости или просто нужных слов, чтобы остановить бег в пропасть. Учитывая хроническую безответственность большинства олигархов и политиков этого мира, состоящих на службе корпораций, тяжесть ответственности за это - на нас, понимавших логику происходившего.Поэтому самая срочная задача - всеми доступными нам средствами достучаться до сознания населения стран, от которых пока ещё что-то зависит. Не нужны демонстрации за мир. Необходимо массовое неповиновение и пылающие в саду Борреля военные заводы. Ничто так не помогло бы успеху переговоров о мире, как это.Экономический аналитик Алексей АнтоновНет конечно. Путин завтра в Турцию не приедет. Если бы наш Верховный поехал на эту встречу, мы бы попали в следующую ситуацию: Путин после стольких лет садится Зеленским за стол прямых переговоров, и дальше 9 шансов из 10, что Зеленский гнёт пальцы и требует того, чего мы ему давать не собираемся. Чего угодно. Паясничает, выделывается. Ему позориться не привыкать. "Переговоры" заканчивается ничем (мы не собираемся отступаться от позиций по Запорожью), все разъезжаются по домам. Зеленский заявляет, что "уделал кровавого диктатора", отстоял Украину, всё это тиражируется западными СМИ. Украина продолжает воевать, как и хотят европейские кураторы. Путин теряет очки репутации, так как поехал встречаться с лохом, а вопрос не решил. Некрасиво. Стало быть, если Путин и поедет в Турцию, то только чтобы принять полную капитуляцию Зеленского. О такой капитуляции следует договориться заранее (и под гарантии Трампа), чтобы не рисковать репутацией Верховного. Для этого лучше будет послать нашу обычную команду переговорщиков. Что и происходит. Мы же на переговоры едем, чтобы не выглядеть для Трампа (и всего мира) недоговороспособными. Жест доброй воли. Вежливость.Военкор Роман АлёхинКак же много версий настроили за вчерашний день по результатам переговоров и это только на основе "инсайдов" о том, что в Турцию едут Лавров и Ушаков, а также короткого видео из Кремля, где засветился Абрамович. Для меня же индикатор главный - риторика оппонентов и поведение Владимира Путина. Они нервничают, а он - нет. А знающие люди говорят, что накануне прошлого Стамбула было иначе. Знаете, если смотреть на войну глазами Макиавелли, то ведь там работает математика обычная, хотя и сложная для мозга обычных людей, когда дело касается жизни и смерти: если погибнет 2 миллиона, а государство получит площади и 10 миллионов людей на них, то война стоит того, чтобы ее продолжать. Это тяжелая логика по "Государю", но это одна из логик многих правителей, особенно в период войн. Я не знаю логику Владимира Путина, но, как минимум, оппоненты должны думать, что она такая. И, как минимум, он своим видом точно показывает, что она может быть такой. И мне кажется, что в случае с Украиной именно так и должно быть, потому что когда-то, когда бандеровщина была лишь в малой части Украины, где ее могли выжечь полностью, ее пожалели и мы получили то, что видим сегодня, а сегодня она поразила большинство страны. А значит, все должно быть жестко по Клаузевицу: уничтожение армии противника, освобождение территорий, подчинение населения нормальному человеческому образу мышления. Мне кажется, что реальные условия Владимира Путина уже за пределами того, что было озвучено прошлым летом. Из-за этого и вся суета. И еще, для тех, у кого в голове мрачные картинки Марьинки или Бахмута, при словах "освобождение всей территории", - это так не работает. На войне нет линейности, а есть точка, с которой начинается обрушение фронта. И судя по тому, с какой агрессией, переходящей в истерику и мольбы, выпрашивают 30-дневное перемирие оппоненты, эта точка уже им видна, хотя нам пока может казаться недостижимой. Но, при этом, я считаю, что если цену победы можно уменьшить, то это надо делать. А в нашем случае, ее можно уменьшить в разы, а может и в сотни раз, если начать глубокие структурные изменения в армии и в обеспечении армии. Что-то делается, но пока уровень управленческих решений и уровень бюрократии не позволяют снизить цену сражения, в том числе я говорю о цене в жизнях наших воинов. И да - Владимир Путин не поедет на переговоры, конечно же, потому что ему и России просить нечего, у нас всё есть для победы. А решимость он добавит в любой момент. Он ждет предложений, чтобы остановить войска, но пока их нет.О том, что говорят на Украине о переговорах - в статье Дмитрия Ковалевича ""Стамбульское Евровидение". Что говорят на Украине о предстоящих в Турции переговорах"

россия

стамбул

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

россия, стамбул, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, мид, снбо