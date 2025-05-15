Британия обвинила президента России в затягивании переговоров по Украине - 15.05.2025 Украина.ру
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Британия обвинила президента России в затягивании переговоров по Украине
Британия обвинила президента России в затягивании переговоров по Украине - 15.05.2025 Украина.ру
Британия обвинила президента России в затягивании переговоров по Украине
Официальный Лондон обвинил президента России в пренебрежительном отношении к переговорам в Турции по решению украинской проблемы и заявил о необходимости усиления антироссийских санкций. Об этом сообщает британское издание The Guardian
2025-05-15T20:04
2025-05-15T20:04
новости
россия
украина
британия
владимир путин
владимир зеленский
кир стармер
минобороны
the guardian
нато
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"Кир Стармер обвинил Владимира Путина в том, что он "стоит на пути" прекращения огня между Россией и Украиной после того, как российский лидер отказался встретиться с Владимиром Зеленским лицом к лицу для мирных переговоров в Турции", - сообщило британское издание.Премьер-министр Британии воспользовался услугами СМИ для послания президенту России."То, что произошло сегодня, является ещё одним доказательством того, что именно Путин медлит, - сказал Стармер. - Это Путин затягивает прекращение огня. Украина уже давно, несколько месяцев назад, дала понять, что она хочет 30-дневного безоговорочного прекращения огня, и мы давно говорили, что именно Путин стоит на пути этого мира".Британский министр обороны Джон Хили также 15 мая в Берлине заявил, что союзникам нынешнего руководства Украины "нужно действовать" и "оказать давление на Путина" на фоне неопределенности относительно мирных переговоров в Турции.Хили призвал к усилению антироссийских санкций после встречи с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом."Нам необходимо оказать давление на Путина, чтобы помочь ему сесть за стол переговоров", — заявил Хили.Британский министр выразил уверенность в том, что лучше Владимира Путина знает, что сейчас должен делать президент России.Хили заявил, что для Путина сейчас самое время "начать переговоры и положить конец этой борьбе".Российский лидер "обладает полномочиями положить конец войне, он может поехать в Стамбул и провести переговоры, он может отдать приказ о прекращении огня", поведал прессе глава Минобороны Британии.В таком же духе высказался Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре, куда он прибыл в надежде лично встретиться с Владимиром Путиным. До этого, 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. После этого Зеленский заявил, что он будет ждать российского президента в Стамбуле, однако прибыл в Анкару и, не застав там Путина, уничижительно высказался о российской делегации.В начале года новая администрация США и руководство НАТО заявили, что Украина не будет принята в Североатлантический альянс. Постсоветская республика не состоит в военных или иных союзах с Британией.Также на эту тему: Одобрение Зеленским инициативы России и давление США: первые заявления РФ и Украины в ТурцииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Готовность к компромиссам и рабочий настрой в Стамбуле. Итоги 15 мая
https://ukraina.ru/20250515/sovetnik-britanskogo-premera-sorientiruet-zelenskogo-po-peregovoram-v-turtsii-1063142891.html
https://ukraina.ru/20250515/zelenskiy-peregovoril-s-erdoganom-i-upreknul-rossiyu-v-neserznosti-1063159058.html
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Британия обвинила президента России в затягивании переговоров по Украине

20:04 15.05.2025
 
© скриншотМинистр обороны Великобритании Джон Хили с молотком на заседании "коалиции желающих" в Брюсселе 10 апреля
Министр обороны Великобритании Джон Хили с молотком на заседании коалиции желающих в Брюсселе 10 апреля
© скриншот
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Официальный Лондон обвинил президента России в пренебрежительном отношении к переговорам в Турции по решению украинской проблемы и заявил о необходимости усиления антироссийских санкций. Об этом сообщает британское издание The Guardian
"Кир Стармер обвинил Владимира Путина в том, что он "стоит на пути" прекращения огня между Россией и Украиной после того, как российский лидер отказался встретиться с Владимиром Зеленским лицом к лицу для мирных переговоров в Турции", - сообщило британское издание.
Премьер-министр Британии воспользовался услугами СМИ для послания президенту России.
"То, что произошло сегодня, является ещё одним доказательством того, что именно Путин медлит, - сказал Стармер. - Это Путин затягивает прекращение огня. Украина уже давно, несколько месяцев назад, дала понять, что она хочет 30-дневного безоговорочного прекращения огня, и мы давно говорили, что именно Путин стоит на пути этого мира".
Британский министр обороны Джон Хили также 15 мая в Берлине заявил, что союзникам нынешнего руководства Украины "нужно действовать" и "оказать давление на Путина" на фоне неопределенности относительно мирных переговоров в Турции.
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
11:32
Советник британского премьера сориентирует Зеленского по переговорам в ТурцииСоветы о том, как следует себя вести в ситуации российско-украинских переговоров в Стамбуле Владимиру Зеленскому даст советник британского премьер-министра по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл. Об этом сообщила британская Guardian.
Хили призвал к усилению антироссийских санкций после встречи с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом.
"Нам необходимо оказать давление на Путина, чтобы помочь ему сесть за стол переговоров", — заявил Хили.
Британский министр выразил уверенность в том, что лучше Владимира Путина знает, что сейчас должен делать президент России.
Хили заявил, что для Путина сейчас самое время "начать переговоры и положить конец этой борьбе".
Российский лидер "обладает полномочиями положить конец войне, он может поехать в Стамбул и провести переговоры, он может отдать приказ о прекращении огня", поведал прессе глава Минобороны Британии.
17:13
Зеленский переговорил с Эрдоганом и упрекнул Россию в "несерьёзности"Встречи украинской делегации с российской не состоялось, представители официальной Москвы ведут себя "несерьёзно". Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.
В таком же духе высказался Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре, куда он прибыл в надежде лично встретиться с Владимиром Путиным.
До этого, 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. После этого Зеленский заявил, что он будет ждать российского президента в Стамбуле, однако прибыл в Анкару и, не застав там Путина, уничижительно высказался о российской делегации.
В начале года новая администрация США и руководство НАТО заявили, что Украина не будет принята в Североатлантический альянс. Постсоветская республика не состоит в военных или иных союзах с Британией.
Также на эту тему: Одобрение Зеленским инициативы России и давление США: первые заявления РФ и Украины в Турции
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Готовность к компромиссам и рабочий настрой в Стамбуле. Итоги 15 мая
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