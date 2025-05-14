https://ukraina.ru/20250514/ssha-vystupili-protiv-priglasheniya-zelenskogo-na-sammit-nato-v-etom-godu-1063125017.html
США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году
США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году - 14.05.2025 Украина.ру
США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году
Вашингтон против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО в этом году, который пройдет в Гааге 24 июня. Об этом 14 мая сообщило итальянское издание Ansa со ссылкой на источники
2025-05-14T16:47
2025-05-14T16:47
2025-05-14T16:47
новости
вашингтон
сша
гаага
трамп и зеленский
владимир зеленский
дональд трамп
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1d/1054192826_0:81:2560:1521_1920x0_80_0_0_098dbf8370d1a01b764e184f170f3f9f.jpg
В публикации отмечается, что этот вопрос будет подниматься среди членов альянса сегодня вечером. Министры иностранных дел стран НАТО в Анталье обсудят свои точки зрения. На данный момент заявки на участие отправлены только четырем азиатским партнерам: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии."Почти все союзники выразили сомнения относительно этого решения Вашингтона", — сообщил источник.На предыдущих саммитах НАТО, которые прошли в Вашингтоне в 2024 году и в Вильнюсе в 2023 году, Зеленский принимал участие. В четверг, 15 мая, в Стамбуле пройдут переговоры российской и украинской сторон. Подробнее о том, как сейчас развивается эта тема, — в публикациях Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным и Трамп ответил, при каком условии он прилетит на переговоры России и Украины.
https://ukraina.ru/20250514/ermak-raskryl-kogda-zelenskiy-nameren-vstretitsya-s-mirovymi-liderami-1063111799.html
вашингтон
сша
гаага
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1d/1054192826_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_78ed397ab7fdd0905aa5d0f0332fc747.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вашингтон, сша, гаага, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Новости, Вашингтон, США, Гаага, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году
Вашингтон против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО в этом году, который пройдет в Гааге 24 июня. Об этом 14 мая сообщило итальянское издание Ansa со ссылкой на источники