https://ukraina.ru/20250514/ssha-vystupili-protiv-priglasheniya-zelenskogo-na-sammit-nato-v-etom-godu-1063125017.html

США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году

США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году - 14.05.2025 Украина.ру

США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году

Вашингтон против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО в этом году, который пройдет в Гааге 24 июня. Об этом 14 мая сообщило итальянское издание Ansa со ссылкой на источники

2025-05-14T16:47

2025-05-14T16:47

2025-05-14T16:47

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В публикации отмечается, что этот вопрос будет подниматься среди членов альянса сегодня вечером. Министры иностранных дел стран НАТО в Анталье обсудят свои точки зрения. На данный момент заявки на участие отправлены только четырем азиатским партнерам: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии."Почти все союзники выразили сомнения относительно этого решения Вашингтона", — сообщил источник.На предыдущих саммитах НАТО, которые прошли в Вашингтоне в 2024 году и в Вильнюсе в 2023 году, Зеленский принимал участие. В четверг, 15 мая, в Стамбуле пройдут переговоры российской и украинской сторон. Подробнее о том, как сейчас развивается эта тема, — в публикациях Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным и Трамп ответил, при каком условии он прилетит на переговоры России и Украины.

https://ukraina.ru/20250514/ermak-raskryl-kogda-zelenskiy-nameren-vstretitsya-s-mirovymi-liderami-1063111799.html

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новости, вашингтон, сша, гаага, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп, нато