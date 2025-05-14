США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году - 14.05.2025 Украина.ру
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США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году
США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году - 14.05.2025 Украина.ру
США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году
Вашингтон против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО в этом году, который пройдет в Гааге 24 июня. Об этом 14 мая сообщило итальянское издание Ansa со ссылкой на источники
2025-05-14T16:47
2025-05-14T16:47
новости
вашингтон
сша
гаага
трамп и зеленский
владимир зеленский
дональд трамп
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В публикации отмечается, что этот вопрос будет подниматься среди членов альянса сегодня вечером. Министры иностранных дел стран НАТО в Анталье обсудят свои точки зрения. На данный момент заявки на участие отправлены только четырем азиатским партнерам: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии."Почти все союзники выразили сомнения относительно этого решения Вашингтона", — сообщил источник.На предыдущих саммитах НАТО, которые прошли в Вашингтоне в 2024 году и в Вильнюсе в 2023 году, Зеленский принимал участие. В четверг, 15 мая, в Стамбуле пройдут переговоры российской и украинской сторон. Подробнее о том, как сейчас развивается эта тема, — в публикациях Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным и Трамп ответил, при каком условии он прилетит на переговоры России и Украины.
https://ukraina.ru/20250514/ermak-raskryl-kogda-zelenskiy-nameren-vstretitsya-s-mirovymi-liderami-1063111799.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, вашингтон, сша, гаага, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Новости, Вашингтон, США, Гаага, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО

США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году

16:47 14.05.2025
 
Зеленский в НАТО
Зеленский в НАТО
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Вашингтон против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО в этом году, который пройдет в Гааге 24 июня. Об этом 14 мая сообщило итальянское издание Ansa со ссылкой на источники
В публикации отмечается, что этот вопрос будет подниматься среди членов альянса сегодня вечером. Министры иностранных дел стран НАТО в Анталье обсудят свои точки зрения. На данный момент заявки на участие отправлены только четырем азиатским партнерам: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.

"Почти все союзники выразили сомнения относительно этого решения Вашингтона", — сообщил источник.
На предыдущих саммитах НАТО, которые прошли в Вашингтоне в 2024 году и в Вильнюсе в 2023 году, Зеленский принимал участие.
- РИА Новости, 1920, 14.05.2025
11:00
Ермак раскрыл, когда Зеленский намерен встретиться с мировыми лидерамиВ ближайшее воскресенье Владимир Зеленский намерен посетить Рим и пообщаться с мировыми лидерами. Об этом 14 мая агентству Reuters сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак
В четверг, 15 мая, в Стамбуле пройдут переговоры российской и украинской сторон. Подробнее о том, как сейчас развивается эта тема, — в публикациях Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным и Трамп ответил, при каком условии он прилетит на переговоры России и Украины.
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