https://ukraina.ru/20250514/evropeyskie-lidery-v-preddverii-stambula-v-zameshatelstve-i-posylayut-ukraine-neodnoznachnye-signaly-1063128819.html

Европейские лидеры в преддверии Стамбула в замешательстве и посылают Украине неоднозначные сигналы

Европейские лидеры в преддверии Стамбула в замешательстве и посылают Украине неоднозначные сигналы - 14.05.2025 Украина.ру

Европейские лидеры в преддверии Стамбула в замешательстве и посылают Украине неоднозначные сигналы

Политики Старого Света растеряны - как им себя вести на фоне перспективы восстановления прямого диалога Москвы и Киева

2025-05-14T18:55

2025-05-14T18:55

2025-05-14T18:55

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украина

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дональд трамп

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Сутки до начала первых за три года прямых переговоров России и Украины, вопросов пока больше, чем ответов. Соединённые Штаты, надеясь помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения, отправляют в Турцию делегацию дипломатических тяжеловесов: госсекретаря Марко Рубио, спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Кита Келлога, занимающихся украинским вопросом. А Европа в растерянности – как действовать сейчас ей?После прихода Дональда Трампа ко власти европейские политики стали главными (не считая Банковой, конечно) лоббистами продолжения вооружённого конфликта на Украине, а теперь Владимир Зеленский сразу после призыва российского лидера Владимира Путина объявил, что вылетает в Стамбул. При необходимости туда готов прибыть и президент США, находящийся сейчас на Ближнем Востоке.Ни оружия, ни денег, ни членства в НАТОВ центре внимания сегодня большое интервью президента Франции Эммануэля Макрона национальным телеканалам, в котором он чётко дал понять, что Украина не сможет получить в этом конфликте всё то, чего хочет."Прекратить огонь сегодня — это то, что, очевидно, позволяет создать наилучшую гуманитарную ситуацию и вступить в дискуссии, которые позволят разобраться с территориальными вопросами. Даже сами украинцы понимают, что они не смогут вернуть всё, что у них с 2014 года отобрали", - заявил он.В рамках мирного соглашения по Украине США намерены признать Крым частью России, и, как утверждает Трамп, Зеленский тоже готов отказаться от притязаний на полуостров. Действительно ли он на это готов, возможно, мы увидим по итогам переговоров в Стамбуле, где, как сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, территориальный вопрос станет одной из возможных тем для обсуждения.В эфире TF1 показали интервью бойца ВСУ, жалующегося на недостаток техники, отправленной на Украину. На что последовал ответ Макрона в духе "у нас для вас ничего нет, но вы держитесь"."Мы отдали Украине всё, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее - это та самая военная экономика. Но нельзя отдавать то, чего у тебя нет. Мы также не можем лишать себя того, что необходимо для нашей собственной безопасности", - заявил президент.Франция не просто передала Украине большое количество снарядов и различной техники, а втрое увеличила производство и всю продукцию отправила ВСУ, даже самоходные артиллерийские установки Caesar, предназначенные другим странам, в частности Дании, подчеркнул Макрон.Хотя могли бы отправить Копенгагену, как и планировалось. CAESAR - очень хорошее орудие, но для использования в условиях Донбасса не подходит. Гаубица быстро выходит из строя, а ремонт невозможен, поскольку её придётся пересобирать, объяснял ранее французский военно-политический эксперт Ксавье Моро, окончивший военную академию и проходивший службу в десантном полку национальной армии.А ещё Макрон поставил крест на мечтах Украины стать частью Североатлантического альянса."Мы не можем оставить Украину одну, поскольку она не вступит в НАТО. Мы предлагаем альтернативные гарантии. Союзники разместят свои подразделения на украинской территории, но вдали от линии фронта, в стратегически важных точках. Мы будем проводить совместные операции, тем самым подтверждая нашу солидарность", - заявил президент Франции.Понятно, что Россия ни при каких обстоятельствах не согласится на присутствие западных войск на Украине, хоть вблизи линии фронта, хоть вдали от неё, чтобы этого не допустить, Москва и начала СВО, но с Макроном согласны не все те союзники, которых он упомянул.На майские праздники в Киев в компании президента Франции и глава правительств Германии, Великобритании, Польши – Фридрихом Мерцем, Киром Стармером, Дональдом Туском - отказалась ехать премьер-министр Италии Джорджа Мелони, по информации European Conservative, как раз из-за того, что она решительно отвергла эту идею Макрона, и, бойкотировав совместный визит, подчеркнула, что Италия не будет отправлять войска на Украину."За фасадом европейского единства скрываются глубокие разногласия. Наиболее существенный из них - размещение европейских войск на Украине в рамках миротворческих миссий", — говорится в статье.На этом фоне итальянское издание Il Fatto Quotidiano пишет: "Украина потеряла всё. Макрону стыдно признать, что борьба за победу над Россией привела к распаду Украины".Мелони всегда имеет своё мнение и не боится идти наперекор коллегам по тем или иным объединениям, но против инициативы Макрона выступает и один из ближайших соратников Киева.Польша не планирует и не будет отправлять солдат на Украину, максимум возьмёт на себя роль центра логистической и инфраструктурной поддержки такой миссии, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш 13 мая. На следующий день это повторил глава МИД Радослав Сикорский: Польша не планирует вводить свои подразделения на территорию Украины, даже если это сделают другие западные страны. Любопытно, что ровно год назад, 28 мая 2024-го, дипломат в интервью изданию Gazeta Wyborcza не исключал возможности отправки польских войск на Украину.К обсуждению этой темы вновь вернулись после прозвучавшего 13 мая заявления Келлога о том, что США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра.Всё явное становится тайнымКстати о Германии – главном европейском доноре Украины. Новый канцлер Мерц в отличие от своего предшественника Олафа Шольца выступал за оказание военной помощи Киеву как можно в большем объёме. Предыдущее правительство, подвергающееся давлению из-за нерешительности по этому вопросу, в итоге стало публиковать на сайте Бундесвера подробный отчёт о переданном Украине, вплоть до количества термобелья.Согласно документу от 6 мая, ФРГ предоставила в частности:Теперь Мерц, который всегда настаивал, что информация о военной помощи Украине должна быть открытой для общественности, собирается засекретить эти сведения. Представители Бундесвера аргументировали такой шаг тактическими причинами, мол, эта информация поможет российским войскам.Однако возникли подозрения, что истинная причина совсем иная - дальнобойные ракеты Taurus. А дальше мнения разошлись: одни считают, что таким образом канцлер хочет скрыть готовящуюся поставку Украине, другие – что, наоборот, Мерц попытается от неё отказаться.Принимая внешнеполитические решения, не упускай из внимания возможные внутриполитические последствия. Против оснащения ВСУ Taurus`ами выступает СДПГ - партнёр ХДС/ХСС, который представляет Мерц, по правящей коалиции. В частности, критически к идее относится Борис Писториус, не только сохранивший пост министра обороны в новом правительстве, но и самый популярный политик страны. У канцлера есть возможность и без одобрения социал-демократов отправить Украине эти ракеты, но в памяти ещё свеж политический кризис, вызванный распадом предыдущей коалиции "Светофор", и его повторения не хочет никто. Плюс поставка Taurus не ограничивается простой передачей – Германии придётся направить своих специалистов, занимающихся наведением целей, т.е. федеративная республика автоматически становится участником украинского конфликта.В связи с этим не факт, что ВСУ получат Taurus.Сигналы Украине посылают не только отдельные страны, но и ЕС с НАТОВ преддверии переговоров в Стамбуле дипломатические источники британской газеты Financial Times сообщила нерадостную новость - Евросоюз готовится с 6 июня ввести значительно более высокие пошлины на продукцию, импортируемую с Украины, что ударит по её экономикеМежду ЕС и Украиной действует соглашение о свободной торговле, после начала СВО Брюссель временно отменил оставшиеся пошлины. Срок действия этого режима истекает как раз 6 июня, взаимен европейские чиновники планируют ввести некие переходные меры, что повлечёт за собой резкое сокращение квот на беспошлинный ввоз сельхозпродукции (сильнее всего это скажется на кукурузе, сахаре, меде и птице), а для украинских фермеров и бюджета, как подчёркивает Financial Times, это жизненно важно.По подсчётам украинского правительства, возврат к торговым условиям, действовавшим до конфликта, сократит доходы страны примерно на €3,5 млрд в год. Торговый представитель Федерации работодателей Украины Михаил Бно-Айриян говорит, что это огромный шаг назад.Кроме того, в западных СМИ появились подробности предстоящего саммита НАТО, который пройдёт 24-25 июня в Гааге. По информации агентства Bloomberg, участники сосредоточат внимание на теме роста военных расходов и наращивании военного производства, чтобы удовлетворить требования Трампа, а не на членстве Украины в Альянсе. И сразу же вспоминаются слова Макрона о том, что членство в блоке ей не светит.Более того, источники итальянского агентства ANSA узнали, что США не хотят приглашать на саммит Зеленского, как это было в последние годы, из-за чего почти все союзники по НАТО "выразили Вашингтону недоумение". Американская сторона, помимо всего прочего, видимо, просто хочет пресечь проблему на корню: в 2023 года в Вильнюсе президент Украины устроил настоящую истерику по поводу непредоставления членства его стране, а в прошлом году представители блока до начала саммита в Вашингтоне ломали голову, как бы предотвратить повторение той истории.Читайте также Владимир Овчинский: Россия на фоне переговоров в Стамбуле готовится воевать на Украине с армиями Европы

https://ukraina.ru/20250512/frantsuzskiy-styd-1063049512.html

https://ukraina.ru/20250417/postavki-kievu-krylatykh-raket-taurus-ne-perelomyat-khod-konflikta---glava-rheinmetall-1062568679.html

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эксклюзив, россия, украина, сша, ес, нато, эммануэль макрон, фридрих мерц, дональд трамп, владимир зеленский, пошлина, военная помощь