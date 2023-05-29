Американские наёмники на Украине, CAESAR не подходят ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 мая - 29.05.2023 Украина.ру
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Американские наёмники на Украине, CAESAR не подходят ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 мая
Американские наёмники на Украине, CAESAR не подходят ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 мая - 29.05.2023 Украина.ру
Американские наёмники на Украине, CAESAR не подходят ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 мая
Украина.ру, 29.05.2023
2023-05-29T16:36
2023-05-29T19:49
эксклюзив
россия
украина
спецоперация
всу
военная помощь
грузия
санкции
иностранные наемники
сша
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CAESAR для ВСУ не помощникиФранцузский военно-политический эксперт Ксавье Моро, находясь в Горловке в ДНР, в интервью РИА «Новости» назвал поставки оружия Украине со стороны Парижа настоящим преступлением.«Они прекрасно знают, что эти боеприпасы используют не только против солдат, но и против детей, поэтому это преступление против населения, преступление против наших традиций и нашей истории», — заявил Моро.В частности, Пятая республика передавала ВСУ самоходные артиллерийские установки CAESAR. По словам Моро, окончившего военную академию и проходившего службу в десантном полку французской армии, это очень хорошее орудие, но для использования в условиях Донбасса не подходит.CAESAR — небронированные, но их в основном применяли в Африке, где угроза контрбатарейной борьбы очень низкая, отмечает эксперт. Эта самоходная артиллерийская установка может стрелять на расстояние до 40 км, «если у неё нормальные боеприпасы», но на Украину «не отправляли нормальные боеприпасы», потому что это очень дорого, добавляет Моро, к тому же Франция сама их не производит, а закупает у Германии.Применение CAESAR в условия Донбасса приводит к быстрому выходу из строя, однако эти установки «невозможно ремонтировать: секрет CAESAR в том, что их придётся пересобирать», говорит Моро.Вступать в прямой военный конфликт против России не рискнёт никтоОбъясняя, почему Грузия не будет вводить санкции против РФ, председатель парламента республики Шалва Папуашвили привёл в пример Украину.«[В случае вооружённого конфликта с Россией] никто не будет воевать на нашей стороне. Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льётся кровь лишь украинцев», — заявил он в интервью газете «Квирис палитра».Папуашвили напомнил, что после конфликта с Россией в 2008 году Запад не ввёл против неё санкции, а, наоборот, объявил о перезагрузке отношений с Москвой, Грузии же тогда запретили покупать вооружение.Вопреки запрету Байдена, американцы воюют на УкраинеСодействие некоторых государств не ограничивается только поставками оружия, граждане нескольких десятков стран воюют на стороне Украины.«По мере того как самые последние войны Америки постепенно превращаются в историю, некоторые ветераны решили взяться за оружие на Украине и по крайней мере в 16 случаях уже отдали за это свои жизни», — пишет газета The Washington Post.В статье рассказаны истории погибших на Украине американских наёмников Эндрю Питерса, Купера Эндрюса, Ника Меймера, Грейди Курпаси и Питера Рида. На первого из них, например, влияние оказало обращение президента Украины Владимира Зеленского к ветеранам вооружённых сил по всему миру с просьбой о помощи «в отражении русских».«Они сделали это как частные лица, игнорируя неоднократные официальные предупреждения президента Байдена и других членов его администрации о том, что каждого, кто ступит на поле боя, поджидает серьёзная опасность», — отмечает The Washington Post.Американский лидер Джо Байден действительно регулярно подчёркивает, что готов оказывать всю необходимую помощь Украину, но отправлять войска США для участия в боевых действиях — ни за что.«Неясно, сколько американцев пошли на такой риск. Возможно, тысячи», — предполагает издание.В начале 2022 года украинская сторона объявила, что желание вступить в иностранный легион и служить в его рядах за $ 500–3500 в месяц выразили более 20 000 граждан США.
https://ukraina.ru/20221012/1039643514.html
https://ukraina.ru/20230228/1043964860.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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96
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эксклюзив, россия, украина, спецоперация, всу, военная помощь, грузия, санкции, иностранные наемники, сша
Эксклюзив, Россия, Украина, Спецоперация, ВСУ, военная помощь, Грузия, санкции, иностранные наемники, США

Американские наёмники на Украине, CAESAR не подходят ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 мая

16:36 29.05.2023 (обновлено: 19:49 29.05.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ CAESAR — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter САУ
ВСУ CAESAR — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter САУ - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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CAESAR для ВСУ не помощники
Французский военно-политический эксперт Ксавье Моро, находясь в Горловке в ДНР, в интервью РИА «Новости» назвал поставки оружия Украине со стороны Парижа настоящим преступлением.
«Они прекрасно знают, что эти боеприпасы используют не только против солдат, но и против детей, поэтому это преступление против населения, преступление против наших традиций и нашей истории», — заявил Моро.
В частности, Пятая республика передавала ВСУ самоходные артиллерийские установки CAESAR. По словам Моро, окончившего военную академию и проходившего службу в десантном полку французской армии, это очень хорошее орудие, но для использования в условиях Донбасса не подходит.
CAESAR — небронированные, но их в основном применяли в Африке, где угроза контрбатарейной борьбы очень низкая, отмечает эксперт.
Эта самоходная артиллерийская установка может стрелять на расстояние до 40 км, «если у неё нормальные боеприпасы», но на Украину «не отправляли нормальные боеприпасы», потому что это очень дорого, добавляет Моро, к тому же Франция сама их не производит, а закупает у Германии.
Применение CAESAR в условия Донбасса приводит к быстрому выходу из строя, однако эти установки «невозможно ремонтировать: секрет CAESAR в том, что их придётся пересобирать», говорит Моро.
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Вступать в прямой военный конфликт против России не рискнёт никто
Объясняя, почему Грузия не будет вводить санкции против РФ, председатель парламента республики Шалва Папуашвили привёл в пример Украину.
«[В случае вооружённого конфликта с Россией] никто не будет воевать на нашей стороне. Мы будем одни.
Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льётся кровь лишь украинцев», — заявил он в интервью газете «Квирис палитра».
Папуашвили напомнил, что после конфликта с Россией в 2008 году Запад не ввёл против неё санкции, а, наоборот, объявил о перезагрузке отношений с Москвой, Грузии же тогда запретили покупать вооружение.
Вопреки запрету Байдена, американцы воюют на Украине
Содействие некоторых государств не ограничивается только поставками оружия, граждане нескольких десятков стран воюют на стороне Украины.
«По мере того как самые последние войны Америки постепенно превращаются в историю, некоторые ветераны решили взяться за оружие на Украине и по крайней мере в 16 случаях уже отдали за это свои жизни», — пишет газета The Washington Post.
В статье рассказаны истории погибших на Украине американских наёмников Эндрю Питерса, Купера Эндрюса, Ника Меймера, Грейди Курпаси и Питера Рида. На первого из них, например, влияние оказало обращение президента Украины Владимира Зеленского к ветеранам вооружённых сил по всему миру с просьбой о помощи «в отражении русских».
«Они сделали это как частные лица, игнорируя неоднократные официальные предупреждения президента Байдена и других членов его администрации о том, что каждого, кто ступит на поле боя, поджидает серьёзная опасность», — отмечает The Washington Post.
28 февраля, 17:14
Американский наемник из ВСУ перешел на сторону РоссииБывший военнослужащий армии США, гражданин этой страны Джон Макинтайр после года службы в украинской армии решил перейти на сторону России. Сюжет об этом опубликовал 28 февраля военкор RT Мурад Газдиев
Американский лидер Джо Байден действительно регулярно подчёркивает, что готов оказывать всю необходимую помощь Украину, но отправлять войска США для участия в боевых действиях — ни за что.
«Неясно, сколько американцев пошли на такой риск. Возможно, тысячи», — предполагает издание.
В начале 2022 года украинская сторона объявила, что желание вступить в иностранный легион и служить в его рядах за $ 500–3500 в месяц выразили более 20 000 граждан США.
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаСпецоперацияВСУвоенная помощьГрузиясанкциииностранные наемникиСША
 
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