https://ukraina.ru/20230529/1046679926.html

Американские наёмники на Украине, CAESAR не подходят ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 мая

Американские наёмники на Украине, CAESAR не подходят ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 мая - 29.05.2023 Украина.ру

Американские наёмники на Украине, CAESAR не подходят ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 мая

Украина.ру, 29.05.2023

2023-05-29T16:36

2023-05-29T16:36

2023-05-29T19:49

эксклюзив

россия

украина

спецоперация

всу

военная помощь

грузия

санкции

иностранные наемники

сша

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CAESAR для ВСУ не помощникиФранцузский военно-политический эксперт Ксавье Моро, находясь в Горловке в ДНР, в интервью РИА «Новости» назвал поставки оружия Украине со стороны Парижа настоящим преступлением.«Они прекрасно знают, что эти боеприпасы используют не только против солдат, но и против детей, поэтому это преступление против населения, преступление против наших традиций и нашей истории», — заявил Моро.В частности, Пятая республика передавала ВСУ самоходные артиллерийские установки CAESAR. По словам Моро, окончившего военную академию и проходившего службу в десантном полку французской армии, это очень хорошее орудие, но для использования в условиях Донбасса не подходит.CAESAR — небронированные, но их в основном применяли в Африке, где угроза контрбатарейной борьбы очень низкая, отмечает эксперт. Эта самоходная артиллерийская установка может стрелять на расстояние до 40 км, «если у неё нормальные боеприпасы», но на Украину «не отправляли нормальные боеприпасы», потому что это очень дорого, добавляет Моро, к тому же Франция сама их не производит, а закупает у Германии.Применение CAESAR в условия Донбасса приводит к быстрому выходу из строя, однако эти установки «невозможно ремонтировать: секрет CAESAR в том, что их придётся пересобирать», говорит Моро.Вступать в прямой военный конфликт против России не рискнёт никтоОбъясняя, почему Грузия не будет вводить санкции против РФ, председатель парламента республики Шалва Папуашвили привёл в пример Украину.«[В случае вооружённого конфликта с Россией] никто не будет воевать на нашей стороне. Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льётся кровь лишь украинцев», — заявил он в интервью газете «Квирис палитра».Папуашвили напомнил, что после конфликта с Россией в 2008 году Запад не ввёл против неё санкции, а, наоборот, объявил о перезагрузке отношений с Москвой, Грузии же тогда запретили покупать вооружение.Вопреки запрету Байдена, американцы воюют на УкраинеСодействие некоторых государств не ограничивается только поставками оружия, граждане нескольких десятков стран воюют на стороне Украины.«По мере того как самые последние войны Америки постепенно превращаются в историю, некоторые ветераны решили взяться за оружие на Украине и по крайней мере в 16 случаях уже отдали за это свои жизни», — пишет газета The Washington Post.В статье рассказаны истории погибших на Украине американских наёмников Эндрю Питерса, Купера Эндрюса, Ника Меймера, Грейди Курпаси и Питера Рида. На первого из них, например, влияние оказало обращение президента Украины Владимира Зеленского к ветеранам вооружённых сил по всему миру с просьбой о помощи «в отражении русских».«Они сделали это как частные лица, игнорируя неоднократные официальные предупреждения президента Байдена и других членов его администрации о том, что каждого, кто ступит на поле боя, поджидает серьёзная опасность», — отмечает The Washington Post.Американский лидер Джо Байден действительно регулярно подчёркивает, что готов оказывать всю необходимую помощь Украину, но отправлять войска США для участия в боевых действиях — ни за что.«Неясно, сколько американцев пошли на такой риск. Возможно, тысячи», — предполагает издание.В начале 2022 года украинская сторона объявила, что желание вступить в иностранный легион и служить в его рядах за $ 500–3500 в месяц выразили более 20 000 граждан США.

https://ukraina.ru/20221012/1039643514.html

https://ukraina.ru/20230228/1043964860.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, спецоперация, всу, военная помощь, грузия, санкции, иностранные наемники, сша