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ЕС принял, но не утвердил новые антироссийские санкции

ЕС принял, но не утвердил новые антироссийские санкции - 14.05.2025 Украина.ру

ЕС принял, но не утвердил новые антироссийские санкции

В принятом 14 мая 17-м пакете антироссийских санкций ЕС содержатся новые дискриминационные меры в отношении перевозчиков российских товаров. Об этом 14 мая заявили руководители Евросовета и Еврокомиссии.

2025-05-14T14:37

2025-05-14T14:37

2025-05-14T14:44

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"Сегодня послы ЕС достигли важного соглашения по 17-му пакету санкций против России, включая меры по противодействию российскому теневому флоту. Это сильный сигнал того, что ЕС остается единым с народом Украины", - сообщил своим подписчикам в соцсети глава Евросовета Антонио Кошта.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила: под санкции попали 189 судов, которые под флагами разных государств перевозят российские энергетические товары (нефть, продукты нефте-газопереработки).По словам представителей евробюрократии, принятый 17-й пакет антироссийских санкций ЕС должен пройти процедуру утверждения на заседании глав МИД Евросоюза. Такое заседание запланировано на 20 мая в Брюсселе, сообщала глава евродипломатии Кая Каллас.Тем временем Европейский суд юстиции признал обоснованными доводы истца, выступившего против главы Еврокомиссии по скандальному делу о закупке на миллиарды евро бюджетных средств низкокачественных вакцин от коронавируса компании Pfizer.Накануне, 13 мая новые санкции ЕС президент России оценил в общении с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". По мнению Владимира Путина, санкций ЕС пугаться нельзя, но следует понимать, что может происходить и быть готовыми к любым действиям недоброжелателей."Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки – извините, пожалуйста. А как? Ведущие экономики мира в рецессию впадают, только бы нам навредить. Куплю билеты, не поеду, называется, на зло кондуктору. Что это такое? Поэтому мы, конечно, должны иметь это в виду, что могут сделать то, о чем говорят публично", - сказал Путин.По его мнению, Россия должна как минимум минимизировать негативные последствия в условиях новых санкционных угроз Евросоюза. Подробности в публикации Армия России освободила Миролюбовку, Стамбул ждёт переговоры о мире на Украине. Итоги 13 мая Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский торгуется перед встречей в Стамбуле, ЕС перебирает пакеты. Главное на 13.00

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