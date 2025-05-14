ЕС принял, но не утвердил новые антироссийские санкции - 14.05.2025 Украина.ру
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ЕС принял, но не утвердил новые антироссийские санкции
ЕС принял, но не утвердил новые антироссийские санкции - 14.05.2025 Украина.ру
ЕС принял, но не утвердил новые антироссийские санкции
В принятом 14 мая 17-м пакете антироссийских санкций ЕС содержатся новые дискриминационные меры в отношении перевозчиков российских товаров. Об этом 14 мая заявили руководители Евросовета и Еврокомиссии.
2025-05-14T14:37
2025-05-14T14:44
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"Сегодня послы ЕС достигли важного соглашения по 17-му пакету санкций против России, включая меры по противодействию российскому теневому флоту. Это сильный сигнал того, что ЕС остается единым с народом Украины", - сообщил своим подписчикам в соцсети глава Евросовета Антонио Кошта.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила: под санкции попали 189 судов, которые под флагами разных государств перевозят российские энергетические товары (нефть, продукты нефте-газопереработки).По словам представителей евробюрократии, принятый 17-й пакет антироссийских санкций ЕС должен пройти процедуру утверждения на заседании глав МИД Евросоюза. Такое заседание запланировано на 20 мая в Брюсселе, сообщала глава евродипломатии Кая Каллас.Тем временем Европейский суд юстиции признал обоснованными доводы истца, выступившего против главы Еврокомиссии по скандальному делу о закупке на миллиарды евро бюджетных средств низкокачественных вакцин от коронавируса компании Pfizer.Накануне, 13 мая новые санкции ЕС президент России оценил в общении с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". По мнению Владимира Путина, санкций ЕС пугаться нельзя, но следует понимать, что может происходить и быть готовыми к любым действиям недоброжелателей."Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки – извините, пожалуйста. А как? Ведущие экономики мира в рецессию впадают, только бы нам навредить. Куплю билеты, не поеду, называется, на зло кондуктору. Что это такое? Поэтому мы, конечно, должны иметь это в виду, что могут сделать то, о чем говорят публично", - сказал Путин.По его мнению, Россия должна как минимум минимизировать негативные последствия в условиях новых санкционных угроз Евросоюза. Подробности в публикации Армия России освободила Миролюбовку, Стамбул ждёт переговоры о мире на Украине. Итоги 13 мая Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский торгуется перед встречей в Стамбуле, ЕС перебирает пакеты. Главное на 13.00
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новости, россия, брюссель, урсула фон дер ляйен, ес, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, антироссийские санкции, украина, торговая война, энергетика, нефть, нефтетрейдеры, российский газ, сжиженный природный газ
Новости, Россия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Евросоюз, Еврокомиссия, евросовет, антироссийские санкции, Украина, торговая война, энергетика, нефть, нефтетрейдеры, российский газ, сжиженный природный газ

ЕС принял, но не утвердил новые антироссийские санкции

14:37 14.05.2025 (обновлено: 14:44 14.05.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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В принятом 14 мая 17-м пакете антироссийских санкций ЕС содержатся новые дискриминационные меры в отношении перевозчиков российских товаров. Об этом 14 мая заявили руководители Евросовета и Еврокомиссии.
"Сегодня послы ЕС достигли важного соглашения по 17-му пакету санкций против России, включая меры по противодействию российскому теневому флоту. Это сильный сигнал того, что ЕС остается единым с народом Украины", - сообщил своим подписчикам в соцсети глава Евросовета Антонио Кошта.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила: под санкции попали 189 судов, которые под флагами разных государств перевозят российские энергетические товары (нефть, продукты нефте-газопереработки).
"Мы включили в "чёрный список" 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту", – написала в соцсети глава ЕК.
По словам представителей евробюрократии, принятый 17-й пакет антироссийских санкций ЕС должен пройти процедуру утверждения на заседании глав МИД Евросоюза. Такое заседание запланировано на 20 мая в Брюсселе, сообщала глава евродипломатии Кая Каллас.
Тем временем Европейский суд юстиции признал обоснованными доводы истца, выступившего против главы Еврокомиссии по скандальному делу о закупке на миллиарды евро бюджетных средств низкокачественных вакцин от коронавируса компании Pfizer.
Накануне, 13 мая новые санкции ЕС президент России оценил в общении с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". По мнению Владимира Путина, санкций ЕС пугаться нельзя, но следует понимать, что может происходить и быть готовыми к любым действиям недоброжелателей.
"Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки – извините, пожалуйста. А как? Ведущие экономики мира в рецессию впадают, только бы нам навредить. Куплю билеты, не поеду, называется, на зло кондуктору. Что это такое? Поэтому мы, конечно, должны иметь это в виду, что могут сделать то, о чем говорят публично", - сказал Путин.
По его мнению, Россия должна как минимум минимизировать негативные последствия в условиях новых санкционных угроз Евросоюза. Подробности в публикации Армия России освободила Миролюбовку, Стамбул ждёт переговоры о мире на Украине. Итоги 13 мая
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский торгуется перед встречей в Стамбуле, ЕС перебирает пакеты. Главное на 13.00
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