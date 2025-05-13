https://ukraina.ru/20250513/ne-khochet-brat-grekh-na-dushu-ischenko-obyasnil-pochemu-tramp-khochet-zamorozit-konflikt-na-ukraine-1063076050.html

"Не хочет брать грех на душу": Ищенко объяснил, почему Трамп хочет заморозить конфликт на Украине

"Не хочет брать грех на душу": Ищенко объяснил, почему Трамп хочет заморозить конфликт на Украине - 13.05.2025 Украина.ру

"Не хочет брать грех на душу": Ищенко объяснил, почему Трамп хочет заморозить конфликт на Украине

Сколько будет существовать Украина, столько и будут проводиться теракты. И всегда найдутся идиоты, готовые пожертвовать своим будущим, лишь бы насолить России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-05-13T05:30

2025-05-13T05:30

2025-05-13T05:30

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Сейчас американский президент Дональд Трамп пытается договориться с Россией о заморозке конфликта, чтобы вернуться к нему, когда США будут достаточно сильными, рассказал эксперт. Причем это может произойти уже после Трампа, поэтому он "грех на душу не хочет брать", указал собеседник издания."Но Киев это не устраивает, потому что после Трампа и на Украине будет другая власть, которая будет делить каравай. Этого не хотят допустить нынешние украинские элиты и военные, которые всем руководят", – подчеркнул Ищенко.А тем, кто сидит в украинском генштабе, больше ничего не надо, они и так участвуют "в разделе пирога", уверен эксперт. Им мир не нужен, потому что после наступления мира большой пирог тоже закончится, указал он."Сколько будет существовать Украина, столько и будут проводиться теракты. Можно мир подписать, можно правительство поменять, но всегда будут существовать силы, которые будут делать все, чтобы не дать России и Украине срастись в единую политико-экономическую конструкцию", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен на сайте Украина.ру.На тему возобновления переговоров в Стамбуле в материале Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Трамп смотрит, как Европа и Россия разбираются на Украине, чтобы примкнуть к победителю".

https://ukraina.ru/20250509/resursnaya-sdelka-kak-shag-k-pryamym-peregovoram-nuzhen-li-trampu-mir-s-rf-i-zachem-perevrali-slova-1063016251.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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