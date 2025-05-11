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"У России есть право на мир": президент Венесуэлы поддержал инициативу Путина по Украине

"У России есть право на мир": президент Венесуэлы поддержал инициативу Путина по Украине - 11.05.2025 Украина.ру

"У России есть право на мир": президент Венесуэлы поддержал инициативу Путина по Украине

Официальный Каракас поддерживает Москву в реализации идеи переговоров по урегулированию украинской проблемы. Об этом 11 мая заявил президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро

2025-05-11T16:02

2025-05-11T16:02

2025-05-11T16:02

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Венесуэльский лидер рассказал о поддержке идеи Владимира Путина провести мирные приговоры по Украине во время посещения культурной столицы России. Своим мнением Николас Мадуро поделился во время посещения выставки патриотического объединения "ЛЕНРЕЗЕРВ"."Находясь здесь, в Ленинграде, мы видели выступление президента Путина, который объявил о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая. Я хочу выразить по этому поводу радость нашего правительства, народа Венесуэлы", - заявил Мадуро. Мадуро отметил, что выступление Путина он оценивает как выступление человека, который защищает интересы своей Родины, но в то же время четко представляет себе, какой должна быть международная обстановка, чтобы добиться мира на международном уровне.По его словам, необходимо вступить на мирный путь и добиться справедливого мира."У России есть право на мир, у других стран тоже есть право на мир. Выражаю полную поддержку президенту Владимиру Путину, поддержку России", - заявил президент Венесуэлы.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Президент Венесуэлы прибыл в Москву накануне 9 мая с целью принято участие в торжествах, приуроченных к 80-летию Победы над нацизмом в Великой Отечественной войне. Подробности в публикации Советский народ огромными усилиями покончил с войной, ставшей следствием фашизма – МадуроПрезиденты России и Венесуэлы по итогам состоявшихся 7 мая в Кремле переговоров подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. Подробности в публикации Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве

https://ukraina.ru/20250511/zapadnye-provokatory-rusofoby-ne-budut-uchit-moskvu-dostizheniyu-mira-v-evrazii---senator-1063041108.html

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