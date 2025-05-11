"У России есть право на мир": президент Венесуэлы поддержал инициативу Путина по Украине - 11.05.2025 Украина.ру
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"У России есть право на мир": президент Венесуэлы поддержал инициативу Путина по Украине
"У России есть право на мир": президент Венесуэлы поддержал инициативу Путина по Украине - 11.05.2025 Украина.ру
"У России есть право на мир": президент Венесуэлы поддержал инициативу Путина по Украине
Официальный Каракас поддерживает Москву в реализации идеи переговоров по урегулированию украинской проблемы. Об этом 11 мая заявил президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро
2025-05-11T16:02
2025-05-11T16:02
новости
россия
венесуэла
украина
владимир путин
николас мадуро
переговоры
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Венесуэльский лидер рассказал о поддержке идеи Владимира Путина провести мирные приговоры по Украине во время посещения культурной столицы России. Своим мнением Николас Мадуро поделился во время посещения выставки патриотического объединения "ЛЕНРЕЗЕРВ"."Находясь здесь, в Ленинграде, мы видели выступление президента Путина, который объявил о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая. Я хочу выразить по этому поводу радость нашего правительства, народа Венесуэлы", - заявил Мадуро. Мадуро отметил, что выступление Путина он оценивает как выступление человека, который защищает интересы своей Родины, но в то же время четко представляет себе, какой должна быть международная обстановка, чтобы добиться мира на международном уровне.По его словам, необходимо вступить на мирный путь и добиться справедливого мира."У России есть право на мир, у других стран тоже есть право на мир. Выражаю полную поддержку президенту Владимиру Путину, поддержку России", - заявил президент Венесуэлы.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Президент Венесуэлы прибыл в Москву накануне 9 мая с целью принято участие в торжествах, приуроченных к 80-летию Победы над нацизмом в Великой Отечественной войне. Подробности в публикации Советский народ огромными усилиями покончил с войной, ставшей следствием фашизма – МадуроПрезиденты России и Венесуэлы по итогам состоявшихся 7 мая в Кремле переговоров подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. Подробности в публикации Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
https://ukraina.ru/20250511/zapadnye-provokatory-rusofoby-ne-budut-uchit-moskvu-dostizheniyu-mira-v-evrazii---senator-1063041108.html
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452
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новости, россия, венесуэла, украина, владимир путин, николас мадуро, переговоры, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, когда будет мир, мир с украиной, сво, международные отношения, международная политика, латинская америка
Новости, Россия, Венесуэла, Украина, Владимир Путин, Николас Мадуро, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, когда будет мир, мир с Украиной, СВО, международные отношения, Международная политика, Латинская Америка

"У России есть право на мир": президент Венесуэлы поддержал инициативу Путина по Украине

16:02 11.05.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Официальный Каракас поддерживает Москву в реализации идеи переговоров по урегулированию украинской проблемы. Об этом 11 мая заявил президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро
Венесуэльский лидер рассказал о поддержке идеи Владимира Путина провести мирные приговоры по Украине во время посещения культурной столицы России. Своим мнением Николас Мадуро поделился во время посещения выставки патриотического объединения "ЛЕНРЕЗЕРВ".
"Находясь здесь, в Ленинграде, мы видели выступление президента Путина, который объявил о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая. Я хочу выразить по этому поводу радость нашего правительства, народа Венесуэлы", - заявил Мадуро.
Мадуро отметил, что выступление Путина он оценивает как выступление человека, который защищает интересы своей Родины, но в то же время четко представляет себе, какой должна быть международная обстановка, чтобы добиться мира на международном уровне.
"Мы выражаем полную поддержку народа Венесуэлы. Я уверен, что так же думает большая часть стран и правительств Латинской Америки и Карибов, поддерживает усилие президента Путина, России, через возобновление переговоров снова вступить на путь, который не надо было покидать. Это путь прямого диалога, это взаимопонимание между Россией и Украиной без какого-либо вмешательства", - цитирует РИА Новости выступление Мадуро.
По его словам, необходимо вступить на мирный путь и добиться справедливого мира.
России есть право на мир, у других стран тоже есть право на мир. Выражаю полную поддержку президенту Владимиру Путину, поддержку России", - заявил президент Венесуэлы.
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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
Президент Венесуэлы прибыл в Москву накануне 9 мая с целью принято участие в торжествах, приуроченных к 80-летию Победы над нацизмом в Великой Отечественной войне. Подробности в публикации Советский народ огромными усилиями покончил с войной, ставшей следствием фашизма – Мадуро
Президенты России и Венесуэлы по итогам состоявшихся 7 мая в Кремле переговоров подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. Подробности в публикации Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
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Заголовок открываемого материала
18:38ЕС выдвинул условие реализации инициативы Путина по переговорам о мире на Украине
18:13"Президент Путин делает все возможное": Песков рассказал о выборе Путина между переговорами и СВО
18:00Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 мая
17:35Премьер-министр Польши заявил, что Путин ответил ему инициативой переговоров о мире на Украине
17:14Спецпосланник президента США прокомментировал инициативу Путина о переговорах по Украине
16:02"У России есть право на мир": президент Венесуэлы поддержал инициативу Путина по Украине
15:35"Гордая. Сильная. Смелая. Наша": Пушилин рассказал про 11-й день рождения ДНР
15:10Кремль подтвердил готовность Эрдогана предоставить стамбульскую площадку для переговоров по Украине
14:49Ренессанс товарища Сталина. В Мелитополе открыли первый памятник организатору Великой Победы
14:39Эрдоган заверил Путина в готовности к переговорам по Украине
14:23"Очередные подлые удары ВСУ": Хинштейн рассказал о жертвах в Курской области во время перемирия
14:05Турция предоставляет площадку для переговоров о мире на Украине
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13:14Захарова объяснила, что чётко сказал Путин о переговорах и что не поняли в Киеве
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