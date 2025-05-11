"У России есть право на мир": президент Венесуэлы поддержал инициативу Путина по Украине
Официальный Каракас поддерживает Москву в реализации идеи переговоров по урегулированию украинской проблемы. Об этом 11 мая заявил президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро
Венесуэльский лидер рассказал о поддержке идеи Владимира Путина провести мирные приговоры по Украине во время посещения культурной столицы России. Своим мнением Николас Мадуро поделился во время посещения выставки патриотического объединения "ЛЕНРЕЗЕРВ".
"Находясь здесь, в Ленинграде, мы видели выступление президента Путина, который объявил о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая. Я хочу выразить по этому поводу радость нашего правительства, народа Венесуэлы", - заявил Мадуро.
Мадуро отметил, что выступление Путина он оценивает как выступление человека, который защищает интересы своей Родины, но в то же время четко представляет себе, какой должна быть международная обстановка, чтобы добиться мира на международном уровне.
"Мы выражаем полную поддержку народа Венесуэлы. Я уверен, что так же думает большая часть стран и правительств Латинской Америки и Карибов, поддерживает усилие президента Путина, России, через возобновление переговоров снова вступить на путь, который не надо было покидать. Это путь прямого диалога, это взаимопонимание между Россией и Украиной без какого-либо вмешательства", - цитирует РИА Новости выступление Мадуро.
По его словам, необходимо вступить на мирный путь и добиться справедливого мира.
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
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