https://ukraina.ru/20250510/eto-slozhnaya-zadacha-ekspert-o-tom-pochemu-rossii-nuzhno-gotovitsya-forsirovat-dnepr-i-brat-odessu-1063003884.html

"Это сложная задача": эксперт о том, почему России нужно готовиться форсировать Днепр и брать Одессу

"Это сложная задача": эксперт о том, почему России нужно готовиться форсировать Днепр и брать Одессу - 10.05.2025 Украина.ру

"Это сложная задача": эксперт о том, почему России нужно готовиться форсировать Днепр и брать Одессу

Во время Великой Отечественной войны только после освобождения Днепропетровска у армии появилась возможность форсировать Днепр и идти на Одессу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2025-05-10T05:00

2025-05-10T05:00

2025-05-10T05:00

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На днях помощник президента РФ Николай Патрушев исключил связь Одессы с Украиной в будущем. Эксперт выразил надежду, что таким образом военно-политическое руководство России обозначает свои планы относительно этого региона."Коль скоро этот конфликт продолжается, он должен быть закончен убедительно для всех. Не должно складываться впечатление, что Киев сможет что-то засчитать себе за победу и сохранить свою геополитическую значимость", — подчеркнул Голубовский.Поэтому нет других вариантов обеспечить безопасность России, кроме как физически взять под контроль Николаев и Одессу, добавил он."Я прекрасно понимаю, что это сложная задача. Если вспомнить Великую Отечественную войну, то только после освобождения Днепропетровска у нас появилась возможность форсировать Днепр и идти на Одессу", — отметил Голубовский.Сейчас это займет еще больше времени, но российские военные должны быть к этому готовы, указал он. Останавливаться сейчас – означает программировать войну в будущем, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему конфликта на Украине — в интервью Андрея Школьникова: Россия заберет земли от Чернигова до Одессы и договорится с Трампом о разделе Европы на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250509/prazdnovanie-dnya-pobedy-v-stalingrade-dat-nadezhdu-na-osvobozhdenie-kieva-1063029485.html

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