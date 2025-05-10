"Это сложная задача": эксперт о том, почему России нужно готовиться форсировать Днепр и брать Одессу - 10.05.2025 Украина.ру
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"Это сложная задача": эксперт о том, почему России нужно готовиться форсировать Днепр и брать Одессу
"Это сложная задача": эксперт о том, почему России нужно готовиться форсировать Днепр и брать Одессу - 10.05.2025 Украина.ру
"Это сложная задача": эксперт о том, почему России нужно готовиться форсировать Днепр и брать Одессу
Во время Великой Отечественной войны только после освобождения Днепропетровска у армии появилась возможность форсировать Днепр и идти на Одессу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-05-10T05:00
2025-05-10T05:00
новости
вс рф
днепр
одесса
дмитрий голубовский
наступление
вов
днепропетровск
война
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На днях помощник президента РФ Николай Патрушев исключил связь Одессы с Украиной в будущем. Эксперт выразил надежду, что таким образом военно-политическое руководство России обозначает свои планы относительно этого региона."Коль скоро этот конфликт продолжается, он должен быть закончен убедительно для всех. Не должно складываться впечатление, что Киев сможет что-то засчитать себе за победу и сохранить свою геополитическую значимость", — подчеркнул Голубовский.Поэтому нет других вариантов обеспечить безопасность России, кроме как физически взять под контроль Николаев и Одессу, добавил он."Я прекрасно понимаю, что это сложная задача. Если вспомнить Великую Отечественную войну, то только после освобождения Днепропетровска у нас появилась возможность форсировать Днепр и идти на Одессу", — отметил Голубовский.Сейчас это займет еще больше времени, но российские военные должны быть к этому готовы, указал он. Останавливаться сейчас – означает программировать войну в будущем, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему конфликта на Украине — в интервью Андрея Школьникова: Россия заберет земли от Чернигова до Одессы и договорится с Трампом о разделе Европы на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250509/prazdnovanie-dnya-pobedy-v-stalingrade-dat-nadezhdu-na-osvobozhdenie-kieva-1063029485.html
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новости, вс рф, днепр, одесса, дмитрий голубовский, наступление, вов, днепропетровск, война, сво, спецоперация, прогнозы сво, война на украине, николаев
Новости, ВС РФ, Днепр, Одесса, Дмитрий Голубовский, наступление, ВОВ, Днепропетровск, война, СВО, Спецоперация, прогнозы СВО, война на Украине, Николаев

"Это сложная задача": эксперт о том, почему России нужно готовиться форсировать Днепр и брать Одессу

05:00 10.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУстановка наплавного моста в Ростовской области
Установка наплавного моста в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Во время Великой Отечественной войны только после освобождения Днепропетровска у армии появилась возможность форсировать Днепр и идти на Одессу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
На днях помощник президента РФ Николай Патрушев исключил связь Одессы с Украиной в будущем. Эксперт выразил надежду, что таким образом военно-политическое руководство России обозначает свои планы относительно этого региона.
"Коль скоро этот конфликт продолжается, он должен быть закончен убедительно для всех. Не должно складываться впечатление, что Киев сможет что-то засчитать себе за победу и сохранить свою геополитическую значимость", — подчеркнул Голубовский.
Поэтому нет других вариантов обеспечить безопасность России, кроме как физически взять под контроль Николаев и Одессу, добавил он.
"Я прекрасно понимаю, что это сложная задача. Если вспомнить Великую Отечественную войну, то только после освобождения Днепропетровска у нас появилась возможность форсировать Днепр и идти на Одессу", — отметил Голубовский.
Сейчас это займет еще больше времени, но российские военные должны быть к этому готовы, указал он. Останавливаться сейчас – означает программировать войну в будущем, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на тему конфликта на Украине — в интервью Андрея Школьникова: Россия заберет земли от Чернигова до Одессы и договорится с Трампом о разделе Европы на сайте Украина.ру.
Мамаев Курган - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Вчера, 16:58
Празднование Дня Победы в Сталинграде даёт надежду на освобождение Киева80-летие Великой Победы над фашизмом - особый для всех нас день. Но, вероятно, нигде не отмечают его так, как на Волге - в городе, которому возвращают на этот день историческое название Сталинград
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Заголовок открываемого материала
05:00"Это сложная задача": эксперт о том, почему России нужно готовиться форсировать Днепр и брать Одессу
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