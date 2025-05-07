США считают абсурдным отсутствие диалога России и Украины по завершению конфликта - Вэнс
© securityconference.org
© securityconference.org
Москва и Киев не ведут прямых переговоров о прекращении вооружённого конфликта, что абсурдно. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс
Состояние переговорного проце6сса о мире на Украине, а также позиции Москвы и Киева вице-президент США обозначил в своём выступлении во время дискуссии в Вашингтоне.
"По нашему мнению, абсурдно, что эта война продолжается так долго, а две стороны до сих пор не обсуждают предметно, что необходимо для её завершения", — сказал Вэнс.
По его словам, президент США Дональд Трамп нацелен на прогресс переговорного процесса и ожидает от сторон конфликта чёткой формулировки своих требований.
"Вы не обязаны соглашаться с доводами России, но необходимо понять её позицию, чтобы остановить войну. Мы считаем, что Россия выдвигает чрезмерные требования, но так устроены переговоры", — сказал вице-президент США.
Вэнс заявил также, что Вашингтон призывает Москву и Киев согласовать базовые параметры будущих переговоров, поскольку без прямого диалога, по мнению Белого дома, конфликт невозможно урегулировать.
"Я бы не стал утверждать, что Россия не заинтересована в разрешении конфликта. В настоящий момент она выдвигает ряд требований, которые, по нашему мнению, чрезмерны, но это естественный процесс переговоров", — отметил Вэнс.
Он заявил, что следующим шагом должна стать выработка базовых параметров для начала прямого диалога между сторонами.
"Мы хотим, чтобы Россия и Украина договорились о базовых условиях для переговоров. США готовы участвовать в этих обсуждениях, но главное — чтобы сами стороны начали говорить друг с другом", — заявил вице-президент США.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что такие переговоры могут произойти "довольно скоро", если Киев приложит серьезные усилия по разрешению проблем.
США с начала СВО поставили на Украину наибольший объём военной помощи и продолжают предоставлять таковую до сих пор. ВСУ получают от США военную технику, оружие, боеприпасы, разведывательную информацию и многие другие виды военной помощи, включая подготовку офицеров армии и спецслужб.
Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации "США устали, США уходят"? Хитрая игра Трампа по Украине
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